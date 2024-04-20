日本京都酒店推介｜日圓大跌！必逛Hermès Rolex中古店、5星酒店

撰文：許秀麗
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日圓最新跌至5.07算（19/4匯率）！大大增加了去日本旅行的欲望，除了遊覽不同景點和品賞各種美食外，不少女生的必備行程還有逛藥妝店和二手中古店。而提到日本二手中古店尋寶，東京和大阪是眾所週知的熱門地，但其實擁有迷人鄉村風光的京都，都有同樣有不少知名的中古店。《01女生》就為大家集合了4間不能錯過的京都中古店及京都酒店推介，準備去京都旅行的話，不妨預留時間前往尋寶！

日圓最新跌至5.07算（19/4）！大大增加了去日本旅行的欲望

京都中古店推薦1. Kindal

Kindal在日本全國都有分店，光是在京都就有3間，其中位於京都福寺前町的分店，是讓女生們著迷。這一間Kindal分店一共分為3層，除了有出售古著服飾類外，還有專門出售Hermès、Chanel、Louis Vuiiton等品牌的中古手袋，此外還能尋到勞力士或其他名貴品腕錶，是一間很好逛的中古。

Kindal 京都店
地址：京都府京都市中京区円福寺前町282 Ｂ1.1.2F
營業時間：11:00－20:00

京都中古店推薦2. DECOUVERTE KYOTO

DECOUVERTE KYOTO是位於京都主要觀光景點的「四條河原町區」，很方便前往，而這間中古店是由日本著名的時裝及生活雜貨BAYCREW'S集團所經營，主要出售中古手袋、古董首飾、服飾等。而他們的店名「DECOUVERTE」有著「發現一期一會的珍貴寶藏」的意思，所以他們店內珍藏的HERMES、CHANEL、LOUIS VUITTON、GUCCI的，都是由世界各地搜羅，目的讓大家都能尋找到心儀的物件。

DECOUVERTE KYOTO
地址： IIDAYA BLD.,1F, 609 TEIANMAENOCHO SHIJO-SAGARU TERAMACHI-DORI SHIMOGYO-KU KYOTO-SHI KYOTO
營業時間：11:00 - 20:00

京都中古店推薦3. Chicago

喜歡古著的話，不能錯過連鎖二手店Chicago，在日本知名度不低的它，在東京足足開了5間分店，在京都同樣也有分店。店內分為二層，一層主要售賣二手服飾，包括毛衣、牛仔外套、皮外套、手袋等單品，而另一層則是這間店的特別之處，陳列了過千件二手和服及相關產品，當中包括日式浴衣、木屐、和式袋等，讓更人認識和更易入手傳統和服。

Chicago
地址：〒604-8061 京都府京都市中京区寺町 六角下式部258
營業時間：11:00-20:00

京都中古店推薦4. Un petit coup d’oeil

假如是充滿質感小物的話，可以去Un petit coup d’oeil二手店逛逛，店內裝潢是偏向法國風情，亦擺滿古董擺設，光是進店就讓人感舒適。而店內主要由店主選物，偏向日系斯文風格，主要出售服裝、鞋子、手袋等，大部分都是狀態良好，可以放心入手。

Un petit coup d’oeil
地址：〒600-8033 京都府京都市下京区恵美須之町516-2
營業時間：12：00-19：00

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京都酒店推介【1】M’s Plus 四條大宮酒店（Hotel M's Plus Shijo Omiya）

M’s Plus 四條大宮酒店位於京都的鬧市區，可讓大家輕鬆探索周邊景點，這間是3星級酒店，住宿提供按摩、免費Wi-Fi、早餐、24小時前台等，服務齊全！酒店還建樓大家在離開前，可到訪著名的伏見稻荷神社，遊覽周圍景點非常方便！

M’s Plus 四條大宮酒店Hotel M's Plus Shijo Omiya
房價：HK$759/晚（雙床房）人均HK$379.5/晚
地址：114 Nishikiomiyacho Nakagyo-ku, 京都, 日本, 604-8365
交通：地下鐵四條大宮站距90米
辦理入住時間：下午3時後
預訂：Agoda

京都酒店推介【2】APA酒店京都站東（APA Hotel Kyoto Ekihigashi）

APA酒店位於京都的熱門區域，可讓大家輕鬆探索周邊景點，住宿還提供免費Wi-Fi、按摩、特快入住/退房服務、行李寄存等服務，很貼心。而且酒店在預訂網站上，還獲得不少曾入住的旅客好評。

APA酒店京都站東APA Hotel Kyoto Ekihigashi
房價：HK$724/晚（客房(特大床)-可住2人）人均HK$362/晚
地址：552-1, Higashishiokojicho, Shimogyo Ku, 京都, 日本, 600-8216
交通：地下鐵京都站 310 米
辦理入住時間：下午3時後
預訂：Agoda

京都酒店推介【3】京都四條里士滿高級酒店（Richmond Hotel premier KYOTO SHIJO）

京都四條里士滿高級酒店位於河原町的熱門旅遊區域，方便到訪不同景點，而且是高質素住宿獲評的5星級酒店，酒店亦為入住客人提供按摩、免費Wi-Fi、早餐、行李寄存等服務，更設有餐廳和酒吧，非常便利，難怪獲得這麼多好評！

京都四條里士滿高級酒店Richmond Hotel premier KYOTO SHIJO
房價：HK$2,198/晚（高級雙人房）人均HK$1099/晚
地址：傘鉾町50番, 河原町, 京都, 日本, 600-8494
交通：地下鐵四條大宮站540米
辦理入住時間：下午2時後
預訂：Agoda

京都酒店推介【4】KABIN Kyoto

KABIN Kyoto在今年（2023年）經過全新裝修後，環境設施都很優美，也為大家提供更好的住宿體驗，同時亦為入住客人提供免費Wi-Fi、特快入住/退房服務、早餐、行李寄存等服侍，加上酒店是位於京都市中心，出遊方便，在預訂網站上是獲得不少好評。

KABIN Kyoto
房價：HK$685/晚（經典開放式客房(兩床)）人均HK$342.5/晚
地址：187 Ebisuyachō, Shimogyo Ward, Kyoto, 河原町, 京都, 日本, 600-8062
交通：距離市中心0.6 km
辦理入住時間：下午3時後
預訂：Agoda

京都酒店推介【5】京都清水諾嘉酒店 (NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO)

京都清水諾嘉酒店是在去年（2022年）新落成，環境設施優美，且是4星級酒店，為入住客人提供免費Wi-Fi、健身中心、單車出租、行李寄存、24小時前台等優質服務，酒店內還設有餐廳和酒吧，服務貼心又便利。此外酒店距離市中心很近，步行亦相當方便，讓大家可輕鬆探索熱門景點和餐飲。

京都清水諾嘉酒店NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO
房價：HK$993/晚（雙人房）人均HK$496.5/晚
地址：4-450-1 Gojobashihigashi, Higashiyama Ward , 京都, 京都, 日本, 6050846
交通：清水五條站520米
辦理入住時間：下午3時後
預訂：Agoda

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