日本相模原酒店推介｜人均$240起/近關東最大燈飾展/多啦A夢主題

日本旅遊/日本關東酒店推介/關東燈飾展！年末時分，除了要觀賞紅葉、初雪等自然景觀，日本亦會舉辦各種大大小小的燈飾活動，想感受日本文化，不妨參與當地的點燈活動。日本各地各市都會打造豐富多彩的燈祭，而日本關東地區更有三大燈飾展著名，分別是神奈川縣藤澤市「江之島湘南的寶石」 、櫪木縣足利市「足利花卉公園」以及神奈川縣相模原市「相模湖燈光展」。



想為冬日添上浪漫色彩，又擔心點燈活動過於死板，仿似又一次到訪「維園」？其實燈光展中會有各種互動式燈光祭典以及遊樂設施，大人、小朋友都可以盡興打卡玩樂。作為日本關東最大規模的「相模湖燈光展」，場內約有 600 萬顆 LED 燈泡，今年更與大家的童年回憶卡通人物「多啦A夢」攜手合作，於神奈川北部的相模湖森林遊樂園，打造出結合傳統燈光表演的主題音樂燈飾展，使大家遊玩設施同時可以欣賞夜間風景。

「相模湖燈光展」X《大雄的地球交響樂》 （相模湖度假村遊樂森林）

「相模湖燈光展」亮點一覽：打卡點豐富 多啦A夢迷必到

「相模湖燈光展」X《大雄的地球交響樂》 （相模湖度假村遊樂森林）

為了迎接多啦A夢第43部電影作品《大雄的地球交響樂》，「相模湖燈光展」打造出多個燈飾主題點，全都是圍繞多啦A夢：電影主題區域、多啦A夢大型彩色燈飾牆、全長250米的多啦A夢彩虹纜車以及巨型多啦A夢立體彩燈。

園區中亦有提供電影場景相關的餐飲、商品周邊等，沉浸式體驗多啦A夢世界，保證讓你樂而忘返。

「相模湖燈光展」X《大雄的地球交響樂》 詳情



日期：2023年11月3日至2024年5月12日

時間：下午4時至晚上9時

地址：神奈川縣相模原市緑區若柳1634 相模湖度假村遊樂森林



入場費：

成人2,500日圓（折合約HK$129） 兒童、長者1,800日圓（折合約HK$93）

全日通行證

成人4,700日圓（折合約HK$242） 兒童、長者3,900日圓（折合約HK$201）

快捷通行證（下午2時開始開放）

成人3,200日圓（折合約HK$165） 兒童、長者2,600日圓（折合約HK$134）



關東酒店推介【1】 相模弗拉爾維拉酒店（Flower Villa Sagamiko）

若果想在「相模湖燈光展」玩樂一整天，建議入住鄰近的酒店更為便捷，這間酒店地理位置優越，與JR相模湖車站步行33 分鐘距離，步行19分鐘即可到達相模湖度假村遊樂森林。而且酒店近郊望海，更享有花園景緻，能夠與動物互動。

相模弗拉爾維拉酒店（Flower Villa Sagamiko）

房價：人均HKD$234起（園景標準雙人／雙床房 ）

交通方法：距離相模湖站3km 步行33分鐘

地址：日本神奈川縣相模原市Midori-ku Suwarashi 3344

預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

關東酒店推介【2】Miyagase Mobility Guest House

想深度感覺日本文化，不妨捨棄便捷的酒店，選擇與人共住的旅館吧。這間Miyagase Mobility Guest House以獨棟洋樓形式，內有4間山景寢室，在公共空間可以與人交流、結織新朋友；結伴車程只需27 分鐘可到「相模湖燈光展」，與JR相模湖車站 車程30分鐘距離。

Miyagase Mobility Guest House

房價：人均HKD$500起（山景四人房）

交通方法：距離相模湖站18km 車程30分鐘

地址：日本神奈川縣愛甲郡清川村Miyagase 971-39

預訂優惠：Agoda｜Booking.com

關東酒店推介【3】 相模原（BAMBOO GARDEN）

若不介意乘車時間較久、自駕遊的話住宿彈性與自由度較大。雖然這間酒店與相模湖度假村遊樂森林相距車程40分鐘，不過酒店位於相模原市中心，鄰近不少熱門景點，地方寬敞新穎；距離相模湖站步行亦只需23分鐘！

相模原（BAMBOO GARDEN）

房價：人均HKD$300起（高級房(大床) ）

交通方法：距離相模湖站2km 步行23分鐘

地址：日本神奈川縣相模原市中央區清新4-13-13

預訂優惠：Agoda｜Booking.com

關東酒店推介【4】 高尾山基地露營青年旅舍（Mt.TAKAO BASE CAMP）

旅行的意義並非一味食玩買，乘著年輕不妨挑戰自己！對露營有所經驗的話，建議可以挑選這間休閒山間小屋的青年旅館，非常靠近高尾山纜車及高尾山近郊，休閒與設備齊全，對於健行者、背包客旅行十分友善。另外，想前往「相模湖燈光展」玩樂亦只需24分鐘車程。

高尾山基地露營青年旅舍（Mt.TAKAO BASE CAMP）

房價：人均HKD$300起（家庭房）

交通方法：距離相模湖站13km 車程17分鐘/ 京王高尾線 徒步4分鐘

地址：東京都八王子市高尾町1799-3

預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

關東酒店推介【5】 相模大野小田急世紀酒店 (Odakyu Hotel Century Sagami-Ono)

若想安排相模大野幾天遊的行程，這間酒店將是個不錯選擇，位於相模大野區內。雖然酒店與相模湖度假村遊樂森林相距車程57分鐘，但鄰近藤子 F 不二雄博物館及新橫濱拉麵博物館等特色文化景點，稍作停步的話購物中心、欣賞當地自然景觀、主題樂園等都可以一一滿足。

相模大野小田急世紀酒店 (Odakyu Hotel Century Sagami-Ono)

房價：人均HKD$323起（雙人房）

交通方法：距離町田駅2km 步行23分鐘

地址：日本神奈川縣相模原市南區相模大野 3-8-1

預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com