情人節妝容2024｜4大「桃花妝容」重點！$189起優惠修容、眼影盤

情人節妝容2024｜臨近農曆新年和情人節，很多女生都想化個「桃花妝容」，增添自己的氣質魅力。而若要提升長輩緣，自然甜美妝容亦是個不錯之選，予人親切清純的感覺，以下分享4大新春妝容重點，即時提升吸引力，同場加映7大美妝優惠推薦，以較親民的價錢，在新一年提升迷人魅力。



情人節/新春「桃花妝容」重點1. 妝前保濕更貼肌

由於這些節日一般都是整天活動，因此需要打好肌底，讓妝容更加持久。相信在觀看韓妝影片時，都會發現化妝師會在妝前，會使用大量保濕產品，由此可見保濕的重要性，以減少因乾燥而脫妝的機會。此外，亦可在塗粉底前，使用底霜，作進一步打底保護的同時，增加底妝的貼服度。

臨近農曆新年和情人節，很多女生都想化個「桃花妝容」，增添自己的氣質魅力。(《太陽的後裔》劇照)

情人節/新春「桃花妝容」重點2. 立體修容提升精神俐落感

立體輪廓更顯五官分明，予人精神爽俐的感覺，因此使用修容的話，便能提升外貌的精緻感，強調出個性魅力。可以重點提升額頭、蘋果肌和鼻樑的亮度，同時增加鼻側、顴骨側面和顎骨的暗度，營造飽滿感覺，同時象徵福氣。

情人節/新春「桃花妝容」重點3. 自然清淡色打造無辜眼

若然眼妝太強烈，予人強勢的疏離感，因此若想增加人緣，可以使用自然柔和、貼近膚色的色調，如大地色和乾燥玫瑰色調，締造清純和無辜的立體輪廓，同時增添親切感覺。

若想增加人緣，可以使用自然柔和、貼近膚色的色調。(《與惡魔有約》劇照)

情人節/新春「桃花妝容」重點4. 超強蜜粉防油光、脫妝

妝容維持大半天後，如果出現掉妝、浮粉和色澤不均的問題，或會嚇退別人。因此在定妝時，需要在所有妝容位置掃上蜜粉，直至面上不再黏笠，就能提升持妝效果。此外，由於眼底是經常掉妝的位置，因此可以在眼底再壓一層蜜粉，以防油脂黏到眼妝。

情人節妝容產品推薦

情人節/新春「桃花妝容」彩妝推薦1. Bobbi Brown 蟲草抗氧修護精華底霜 SPF 25 PA++

限時優惠價 ► HK$198（原價HK$666）

身邊不少好友都推薦的系列，使用蟲草及人蔘配方，煥活肌膚能量，同時結合紅海藻、甘草根、沙棘及竹草提取物，幫助紓緩肌膚，而法國小麥和透明質酸則能保濕，打造飽滿肌。底霜質感透薄，但遮瑕度不錯，可作底層保養，上面疊加粉底液，以打造自然零瑕的感覺。亦添加紫外線過濾成分，有助抵禦紫外光、污染物和藍光侵害，減輕肌膚負擔。

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情人節/新春「桃花妝容」彩妝推薦2. M.A.C 聚光塑影立體修容盤

限時優惠價 ► HK$192（原價HK$355）

用作眼妝和鼻子的修容，右邊的香檳金色可掃在眉骨和顴骨上方位置，以提升飽滿輪廓，展現閃耀的緞光肌。左邊的灰棕色則可掃在鼻樑和鼻翼兩側，效果自然，有高鼻的視覺效果。這款色亦可用於眼簾、眼窩和顴骨底，塑造小顏立體輪廓。

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情人節/新春「桃花妝容」彩妝推薦3. M.A.C 專業遮瑕及修正調色組合 #LIGHT

限時優惠價 ► HK$200（原價HK$475）

適合亞洲人膚色的調色盤，並設6色針對不同瑕疵作修正，而且攜帶方便。遮瑕質地滑順，能名遮蓋黑眼圈、痘印和色斑等，讓膚色更自然均勻。亦具備SPF35防曬功效，配合抗氧化劑及二氧化矽，有效控油達大半天。

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情人節/新春「桃花妝容」彩妝推薦4. 3CE 九色啞光眼影盤 #OVERTAKE

限時優惠價 ► HK$189（原價HK$482）

除了大地色調，乾燥玫瑰色展現出既自然又甜美優雅的魅力。眼影盤設有9色，並有著不同質感，方便疊塗營造不同的立體感覺。乾燥玫瑰色可以強調眼尾位置，有提升眼形的效果，同時展現女性美艷的魅力。

情人節/新春「桃花妝容」彩妝推薦4. 3CE 九色啞光眼影盤 #OVERTAKE (圖左) (01Mall)

情人節/新春「桃花妝容」彩妝推薦5. MAKE UP FOR EVER 超高清無瑕蜜粉 8.5g

限時優惠價 ► HK$208（原價HK$486）

定妝蜜粉的質感要夠細滑，才會減少眼妝掉落和卡粉問題。這款質地絲滑自然，而且非常貼妝，打造出宛如天鵝絨般的絲滑妝感。蜜粉亦具4K霧化柔焦效果，能夠修飾細紋和毛孔，同時溫和控油，展現自然光澤。

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情人節/新春「桃花妝容」彩妝推薦6. MAKE UP FOR EVER ULTRA HD 超高清持久定妝蜜粉 #PALE ROSE

限時優惠價 ► HK$210（原價HK$538）

聯合專業化妝師研發，質感如空氣般輕盈舒適，在為妝容定妝的同時，增加啞緻和透明感，使用後不著痕跡，展現自然清新妝感。蜜粉亦具油光功效，大為提升持妝度。

情人節/新春「桃花妝容」彩妝推薦6. MAKE UP FOR EVER ULTRA HD 超高清持久定妝蜜粉 #PALE ROSE (01Mall)

情人節/新春「桃花妝容」彩妝推薦7. clé de peau beauté 完美亮澤潤唇膏 #Neutral Pink

限時優惠價 ► HK$195（原價HK$330）

非常受歡迎的唇膏之一，質感水潤滑嫩，為嘴唇帶來紅潤感覺，並結合4種草本油分，可以修護柔軟脆弱的唇部，為唇部打好肌底，再傾注水分，締造飽滿豐盈妝效，減淡明顯唇紋。潤唇膏亦帶有療癒香氣，使用時更添舒適感覺。