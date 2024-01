情人節妝容2024｜4大「桃花妝容」重點！$189起優惠修容、眼影盤

情人節妝容2024|臨近農曆新年和情人節,很多女生都想化個「桃花妝容」,增添自己的氣質魅力。而若要提升長輩緣,自然甜美妝容亦是個不錯之選,予人親切清純的感覺,以下分享4大新春妝容重點,即時提升吸引力,同場加映7大美妝優惠推薦,以較親民的價錢,在新一年提升迷人魅力。



由於這些節日一般都是整天活動,因此需要打好肌底,讓妝容更加持久。相信在觀看韓妝影片時,都會發現化妝師會在妝前,會使用大量保濕產品,由此可見保濕的重要性,以減少因乾燥而脫妝的機會。此外,亦可在塗粉底前,使用底霜,作進一步打底保護的同時,增加底妝的貼服度。

立體輪廓更顯五官分明,予人精神爽俐的感覺,因此使用修容的話,便能提升外貌的精緻感,強調出個性魅力。可以重點提升額頭、蘋果肌和鼻樑的亮度,同時增加鼻側、顴骨側面和顎骨的暗度,營造飽滿感覺,同時象徵福氣。

若然眼妝太強烈,予人強勢的疏離感,因此若想增加人緣,可以使用自然柔和、貼近膚色的色調,如大地色和乾燥玫瑰色調,締造清純和無辜的立體輪廓,同時增添親切感覺。

妝容維持大半天後,如果出現掉妝、浮粉和色澤不均的問題,或會嚇退別人。因此在定妝時,需要在所有妝容位置掃上蜜粉,直至面上不再黏笠,就能提升持妝效果。此外,由於眼底是經常掉妝的位置,因此可以在眼底再壓一層蜜粉,以防油脂黏到眼妝。

限時優惠價 ► HK$198(原價HK$666)

身邊不少好友都推薦的系列,使用蟲草及人蔘配方,煥活肌膚能量,同時結合紅海藻、甘草根、沙棘及竹草提取物,幫助紓緩肌膚,而法國小麥和透明質酸則能保濕,打造飽滿肌。底霜質感透薄,但遮瑕度不錯,可作底層保養,上面疊加粉底液,以打造自然零瑕的感覺。亦添加紫外線過濾成分,有助抵禦紫外光、污染物和藍光侵害,減輕肌膚負擔。

限時優惠價 ► HK$192(原價HK$355)

用作眼妝和鼻子的修容,右邊的香檳金色可掃在眉骨和顴骨上方位置,以提升飽滿輪廓,展現閃耀的緞光肌。左邊的灰棕色則可掃在鼻樑和鼻翼兩側,效果自然,有高鼻的視覺效果。這款色亦可用於眼簾、眼窩和顴骨底,塑造小顏立體輪廓。

限時優惠價 ► HK$200(原價HK$475)

適合亞洲人膚色的調色盤,並設6色針對不同瑕疵作修正,而且攜帶方便。遮瑕質地滑順,能名遮蓋黑眼圈、痘印和色斑等,讓膚色更自然均勻。亦具備SPF35防曬功效,配合抗氧化劑及二氧化矽,有效控油達大半天。

限時優惠價 ► HK$189(原價HK$482)

除了大地色調,乾燥玫瑰色展現出既自然又甜美優雅的魅力。眼影盤設有9色,並有著不同質感,方便疊塗營造不同的立體感覺。乾燥玫瑰色可以強調眼尾位置,有提升眼形的效果,同時展現女性美艷的魅力。

限時優惠價 ► HK$208(原價HK$486)

定妝蜜粉的質感要夠細滑,才會減少眼妝掉落和卡粉問題。這款質地絲滑自然,而且非常貼妝,打造出宛如天鵝絨般的絲滑妝感。蜜粉亦具4K霧化柔焦效果,能夠修飾細紋和毛孔,同時溫和控油,展現自然光澤。

