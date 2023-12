本地高質影相Studio推薦：日子Yatchee小清新風人像/家庭照/婚攝

【影相好去處/Studio推介】放假想去影靚相,其實不一定要出街「同人迫」,亦不一定要走勻全港打卡好去處。其實只需相約幾個好友閨蜜、另一半或家人,一齊租間主題影樓,打卡影靚相同時,更可以享受美好時光。

近年流行日系簡約、文青小清新風格,而日子Yatchee 亦是一個不錯的影樓選擇,交通便利之餘,攝影空間亦相當高,不論是家庭照、個人風格照、情侶相、畢業相,甚至是輕婚紗攝影Pre-wedding都十分合適,有興趣的你要快點Bookmarked了!



開業近4年 深受星級拍攝團隊喜愛

劉佩玥曾於日子YatChee進行拍攝。(IG@yatchee.studio)

日子Yatchee於2019年4月27日開業,由幾位對拍攝充滿熱誠的年青人創立,當時他們希望可以為志同道合的人士及攝影發燒友提供一個聚腳地。雖然開業至今只有短短四年,但憑著老闆們對攝影的透徹理解,創造出多個優秀的攝影作品,加上影樓的獨特性,漸漸令日子Yatchee廣為人知。

近年,更成為Studio界的大熱,獲得不少明星、導演及星級拍攝團隊的喜愛,成為多個廣告、訪問、硬照等御用拍攝場地。例如:麥浚龍《The album and the end of it...》專輯訪問、黃翠如和肌肉萎縮症患者凌子軒Tiger的訪問拍攝,亦有靚媽梁諾姸、Edan (呂爵安) 及各大品牌廣告拍攝等。

家居景佈置 拍出小清新質感

日子YatChee 擁有天然光優勢,可隨時拍岀光影、光暈的效果。(www.yatchee.studio)

主打家居實景的日子Yatchee,擺設及地板等設計都以大地色系及木系為主,再配以綠色植物、乾花等,營造一種舒適自然、簡約時尚的感覺。影樓的採光度極為充足,在下午時分陽光會透過L型大窗照進影樓,柔和的自然光下更輕易拍出文青小清新感覺。

設備齊全 多元化拍攝風格

日子Yatchee場地設有不同場景,當中包括臥室、植物專區、家居景、廚房景等,提供攝影彈性更高的拍攝空間。大家可以按自己需要,進行影樓拍攝、錄影等多用途拍攝,如產品照、明星訪問、影片拍攝、家庭照、個人風格照、寫真照、情侶相、畢業相、輕婚紗攝影Pre-wedding等,完全可以滿足大家需要。

場地亦貼心地為大家準備燈具租借服務、化妝檯、蒸氣熨斗及吹風機等設備,方便拍攝所需。近期亦推出人像攝影班,教授零失敗拍攝技巧,想為另一半拍出「女神相」的你必須報名!

交通便利

日子Yatchee 距離牛頭角地鐵站只有三分鐘路程,並鄰近觀塘海濱花園,非常方便!

日子Yatchee



地址:牛頭角勵業街46號天輝工業大廈10樓01室

了解更多:Instagram|Facebook|網址