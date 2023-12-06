95後女生儲蓄成癮！自編自導角色劇情逼儲錢　模擬生子、退休花費

社交媒體上，有一群95後女生正在過一場「模擬人生」。她們想象自己懷孕、養娃，假裝一覺醒來成為了養老院裏的闊奶奶，甚至進入影視劇裏，變成甄嬛、安陵容和眉姐姐。



進入虛擬的遊戲世界，為的是讓現實中的自己更有效地攢錢。根據劇情中人物的開銷，她們每天都會往自己的賬戶裏存一筆錢。在網上，有十幾萬人跟着她們一起打卡存錢。

+ 13

新一代年輕人正「攢錢成癮」，她們玩的不只是「養成遊戲」。我們和存錢遊戲的幾位發起者們聊了聊，她們為什麼設計了這樣的遊戲，存錢帶來的安全與確定，對她們有什麼意義。

自述：小丁、葉葉、書銘 編輯：金 璐（一条） 責編：倪楚嬌（一条）



01 「假裝養娃」的60天裏 我存下了3000元

小丁 00年 Gap一年後成為公司員工

存錢遊戲現在很火，我應該是第一個想出劇情式存錢這個遊戲的人。具體怎麼玩呢，就是我每天都會圍繞「養娃」來設計劇情，並跟着這個劇情，在一個銀行戶頭裏存入一筆錢。比如我的初始劇情是：「偶然發現自己噁心想吐，加上姨媽兩次沒來了，於是花 30 元（人民幣，下同）買了三個不同品牌的驗孕棒，結果發現鮮紅的兩條槓……」寫完這個劇情，我就往卡里轉 30 元，存起來。

我很早意識到有錢在手裏的重要性，從大三開始我就有記賬和存錢的習慣。我本科在寧波大學讀英語專業，畢業後也面試過一些公司，但要麼它們看不上我，要麼我看不上它們，所以中間 gap 了一年。我們家在物質上並不匱乏，只要不是過分的要求，爸媽都能滿足我，只是畢業以後，我覺得不能再問家裏要錢了。gap 的那一年，我在家一邊做兼職一邊考慮自己想做什麼，主要的收入來自做家教，也在情人節賣過氣球和花，都以失敗告終了，最近我剛找到一份工作，開始有穩定收入了。

想到用這個方式來存錢，是因為我之前在網上看到一個網友，她說自己會觀察小區群裏的一個媽媽，跟着她的花銷存錢，比如有一次這個媽媽給孩子報了個興趣班，花了 6000 元，她就跟着存了 6000 元，就當自己也在養娃花出去了。我沒有這麼多錢，但覺得這種形式蠻有意思的，因為普通的理財書都是教我們怎麼強制儲蓄，很少有帶劇情的，我就想自己寫着玩。從 9 月 17 號起，我每天都會發一個帖子，每天的金額類似於掛號 80 元，買葉酸 25 元，並附上「玩家請往賬戶裏 + xx 元」，就好像養成遊戲一樣。到第三天的時候，突然有很多人湧進來看我的帖子，關注我，跟我一起打卡。

一開始感覺每天都有很多東西可以寫，但到了後期，我就需要去查很多資料，比如去搜孕期的科普書，看知乎和小紅書，甚至問我媽媽，她還會跟我講一些當時生我的時候打催產針的故事。現在我會在每天的圖片裏放上「假孩子目前是xxx天」，再加上一個孕期小科普，比如最近劇情裏寫到去做大排畸，就科普了什麼是大排畸檢查。我寫的劇情都會根據我的經濟情況給開銷打個折，不然我存不起，所以實際養小孩的花費肯定比這個要多得多，很多已經生過孩子的人也會來評論區，科普說實際要花費多少錢，或者分享一些經驗（比如怎麼領免費婚檢和葉酸），我都會把她們置頂。

同場加映：理財儲蓄｜想儲錢先戒掉5種不必要消費 脫離月光族實現財富自由（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

有時候我真的會覺得有個孩子在嗷嗷待哺，跟當年養 QQ 寵物一樣，好像我不給它花錢，它就會死掉一樣。這種方式，確實幫我存下了比之前更多的錢。從第一條帖子到現在已經 60 多天了，目前我存了 3000 多，短期的目標就是把「小孩」生出來，大概在明年 4 月份左右。本來我的理想狀態是養「小孩」到 18 歲，但有人跟我說幼兒園一個學期就要 5000 元打底，我發現自己一個月的工資都不夠養一個小孩上學的。其實我一直挺想知道把一個孩子養大究竟要花多少錢。我計算過自己讀大學的開銷，不算學費，四年就花了爸媽 13.5 萬左右。我現在工資很低，養活自己都成問題，但父母卻白手起家，把我養到這麼大，我想象不到那是多大的數額。

今天是我在温州正式工作的第一天。到了新城市，要自己交房租、水電，自己買柴米油鹽，每天一睜眼就是花銷，我不希望付完房租以後兜裏就只剩幾百塊錢。上個月看新聞，深圳一個男生下班要走很遠的路回家，即使很疲憊也不騎共享單車，他說因為掃一下就是一頓早飯錢，要省下來吃早飯。當時我還沒有入職，但看到他的狀態我就會想，我到時候也會因為幾塊錢要走路上下班嗎？我不想這樣，現在我會把每個月扣除房租以後的花費控制在 600 元以內。

這是完全可能的。我住的地方離公司兩公里，每天可以騎車上班，共享單車季卡 45 元錢，算下來每個月 15 元。中午在公司樓下的快餐店吃飯，這裏的物價差不多一頓飯 20 元左右。早餐和晚餐我學着在家做，昨天買了青菜、青瓜、雞蛋、蘇，粟米和蘿蔔，加起來才 20 元不到，我一個人可以吃好多天。以前花錢只要沒有超過心理預期我都能接受，但現在我只買必需品。比如娃娃、盲盒這類我都不買了，我以前也特別喜歡買裙子，但現在我只買一兩套日常衣服，夠換就行。存下來的錢，短期可以供我出去玩，長期就是我的養老錢。我看到日本進入老齡化社會以後，七八十歲的老爺爺老奶奶還在餐館打工，我沒有辦法想象自己年紀那麼大了，還要因為沒錢去打工。

在正式工作前 gap 的一年零四個月裏，也是因為我有存款，哪怕不進賬，也能躺這麼久。我一直想自己當老闆，所以過去一年我常常去杭州四季青、義烏批發市場觀察那裏的人，在那裏很能感受到金錢的氣息。我很喜歡這種地方，看他們砍價，學怎麼做生意，當然我現在還沒學會，不然也不上班了。但萬一以後這個工作我不想幹了呢？萬一我想躺個一年半載的，或是我又想去做點小生意了？這份錢也是我的底氣和本金。

同場加映：儲蓄｜15K打工仔1年無痛存6萬 5個懶人儲錢法 擺脫月光從此財自（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

02 成為安陵容，普通人的平替攢錢法

葉葉 04年 大二學生

我第一次對金錢產生危機感是大一的時候。有一天夜裏，室友突然因為緊急情況要去醫院，我們聯繫了輔導員，但因為太晚了，輔導員沒法很快趕到。當時在醫院需要立馬繳費，於是我們幾個室友一起先幫她湊齊了錢。那次之後，我就覺得手邊一定得留點應急錢，慢慢養成了存錢的習慣。

我在杭州上大學，學的是財會。這個專業對我的金錢觀倒沒有很大影響，但我觀察到很多學姐在畢業工作以後，消費水平又自動往下降了一級，因為工作後花錢的地方更多，存錢也更難了，這讓我更加警惕。有一天我刷到一個通過「重新養小時候的自己」來存錢的帖子，後來又刷到有人發起了「扮演甄嬛」的存錢遊戲，我也有存錢的習慣，就覺得這種形式很有意思。但是像甄嬛這樣的大戶人家，跟我的消費水平是不匹配的，我沒有辦法像她那樣去存錢。

但安陵容不一樣，安陵容家境貧寒，更接近我作為大學生的花銷水平。我在杭州每個月固定的生活費是 2000 元，雖然家裏對我花錢的限制不是太多，但除去吃飯之外，每天能剩下的錢也不是很多。於是我就決定開始「假裝安陵容」，每天我都會把《甄嬛傳》裏有安陵容出現的劇情記下來，根據我每天省下的錢來設計劇情裏的花銷。我從她進宮參選開始寫起，她每天花費的錢都很少，比如叫馬車花了 10 錢，給莞姐姐送暖爐套子花了 5 元，每天的存款只在數字上和劇情內花費相同，但是不區分單位，不論古代的貨幣單位是 6 錢還是 6 兩，我們都是只存 6 元。除了經濟水平上的貼近之外，在安陵容身上，我還看到了和我同樣的內向、敏感、自卑，我雖然在網路上比較活躍，但是現實中並不愛跟不熟悉的人說話，只習慣默默觀察。

存錢對我來說，是擁有自己做決定的權利。從我記賬的記錄來看，差不多一個月吃飯會花 1200 左右，其他的錢可能會花在出去玩或者買生活用品、書籍上。我會先把吃飯的錢預留出來，分攤到每一天再計算存多少錢，比如每天大約是 40 元，如果某天我花了 35 元，那這天我就會把剩下的 5 塊錢存下來。 後來當我想去某場演唱會時，就會從得知消息起開始我的存錢計劃。去年四五月份的時候，我看到 Twice 12 月會在韓國開演唱會的消息，於是計算了去韓國的簽證、酒店、機票、演唱會門票，發現如果特種兵式地去一趟大約要花六七千。平均下來，每個月存錢的目標就是八九百。暑假的時候，我朋友問我要不要一起去奶茶店做奶茶試試，我們就去面試了一家奶茶店，辦了健康證做暑假工，時薪十幾塊錢，一個月賺了一千多。等到 12 月的時候，我就攢夠了去韓國的錢，完成了去看演唱會的心願。

這一輪存錢遊戲，我沒有特別具體的目標，往常攢錢的時候，可能某天我特別累就會突然犯懶不存了，但是從扮演安陵容開始，確實更好堅持了，因為還有好多人等着我更新，我們會在評論裏互稱「小主」，就好像真的在戲裏一樣。跟我一起打卡的都是女孩子，她們都是跟我一樣普通的大學生或者打工人，沒有顯赫的家世，也沒有像甄嬛一樣出眾的容貌，大家喜歡安陵容，也是因為在安陵容身上看到了自己的影子。她們的消費水平也跟我類似，每天剩下的錢不是很多，有一次一天存了 12 元，就有人評論說好像有點多了，手頭有點緊張。

大家還會跟我說，因為自己會代入劇情，所以希望後面的劇情不要按照劇裏的走向，而是給「安陵容」一個更好的結局。有個人就私信我說，她並沒有希望安陵容可以像甄嬛一樣厲害，或是像爽文女主一樣成為皇后，不需要特別波瀾壯闊，只要減少對兩個姐姐的傷害，平穩地走完一程就好。這種對劇情的期待，其實某種程度上也是我們對自己人生的期望。

同場加映：儲蓄｜台女0存款到30歲才清醒！列5慳錢大法：慎防掉入優惠券陷阱（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

03 假裝已經在養老，為更自由的未來存錢

書銘 96年 五年新媒體人，轉型做保險經紀

「61 歲，無兒無女膝下僅有一狗，出手闊綽……」成為這樣一個養老院裏的闊奶奶一直是我的人生理想，我對一個朋友的最高評價就是，老了一起去養老院當老姐妹。我其實一直存在一些養老焦慮。近幾年很多年輕人面臨降薪或者沒工作的狀態，而我觀察我的父母會發現，他們就不用擔心這些，因為他們已經退休，有一份固定的養老金，我覺得羨慕的同時，又擔心自己以後的養老金能有多少。

我之前做過五年的新媒體，做公眾號和抖音，最開始在杭州，後來又來了深圳，那是一份非常消耗時間和精力的工作，也越來越容易被 AI 和年輕的畢業生們替代。我和周圍的朋友總是喊着「好想直接退休」，嚮往「退休」其實嚮往的是有充分的閒暇和被動收入的狀態。但是如果老了也可能沒有錢的話，焦慮就產生了。

所以當我在小紅書上第一次看到「假裝xx存錢」這樣的內容，我腦子裏冒出來的第一個念頭就是為什麼不能是假裝養老存錢？因為變老是一件沒有辦法逃避的事，它早晚要來的。我想成為一個什麼樣的人，我就怎麼寫。我不想像傳統的老人一樣，帶完自己的孩子又幫忙帶孩子的孩子，跟子女住在陌生的城市。所以我寫的這個奶奶她沒有孩子，養着自己心愛的狗，她還有很多興趣愛好，比如去旅遊、打麻將、養盆栽，還會染頭髮。

我有陣子想去雲南旅遊，就寫了雲南旅居養老，這需要準備很多東西。比如購入時尚老人鞋花了 79 元，用老拍照的美麗花絲巾一條 20 元，我就跟着存下 99 元。後來還帶狗去川西旅行，住在雪山下的小鎮，所以給狗買出行的用品花了五十多，我就相應存下 50 元。大家看了帖子以後會來私信我說，原來老了可以沒有男人，可以不用照顧老頭子，覺得自己老了也應該這樣子非常真性情地活下去。跟我一起存錢的百分之百都是女生，大多是 18 到 24 歲的大學生，這個階段她們第一次有了一些可以自由支配的錢，在花費變多的時候，也更需要一個動力或遊戲機制來存錢。

我存錢的習慣也是開始於大學畢業。當時我一個人在杭州工作，在感到有些孤獨的時候有了自己的小貓，它小小的一隻，好脆弱，聽說貓看病很貴，我就覺得要給它存點看病錢。從那時候起，我就會有意識地把工作中的一些意外所得省下來，比如獎金或是老闆逢年過節發的紅包。我當時的工作是拿績效，工資不固定，但每個月都可以存下一千元左右。畢業五年，其實我是沒有消費升級過的，不管是護膚品還是包包，我都還是和大學生時期一樣，揹着一個布袋子滿街跑。但這件事對我的幸福感沒有任何影響，我覺得自己過得很富足、很開心。

存錢會上癮，看着錢慢慢累積到一千、五千、一萬，我就會想是不是可以再多存一點。我身邊有一些人因為沒有儲蓄的習慣，停止工作了以後，就沒有辦法慢慢挑選下一家公司，或者必須騎驢找馬，但這很容易帶來一些錯誤的抉擇，或者只能接受沒有那麼好的 offer。像我今年 27 歲了，為了職業有更長久的發展，我選擇轉行做一名保險經紀人，即便我目前還處在學習和轉型的階段，可能會有一段時間沒有太多收入，但是我就可以有重新規劃自己職業道路的緩衝時間。

我「假裝養老」已經 50 多天了，存了 2000 多塊錢。在這個遊戲的過程中，我發現存錢不過是改變順序的一個動作。過往我們總是先花錢，有剩的才存下來，但如果先把一部分錢存起來，再考慮花，就會發現存這些錢並不會對生活造成很大的影響，我該花還是照花。我現在很耐心地去守護這筆存款，未來它會反過來保護好我想要的生活。不論我的生活狀態怎麼變，如果我想要安穩，它可以變成一個養老院的名額；如果我想去享受世界，它可以變成一輛環遊世界的房車；如果我不幸生病了，它也可以變成我的養病基金。這種確定性讓我很安心，有了確定性，我才能有各種各樣的選擇權。

【本文獲「一條」授權刊出，歡迎關注：https：//www.facebook.com/yitiaotv】