90後在非洲儲下人生第1桶金　人工高福利好0消費　返工偷懶是常識

月薪4萬去非洲養雞，年薪20萬，去非洲躺平……經濟下行壓力下，越來越多的年輕人另闢蹊徑，勇闖非洲，追逐高薪神話。



根據搜狐四象工作室的數據統計，同樣的一份崗位，在非洲中資企業的收入約為國內薪資的2-3倍。此外，包機票、包食宿等福利津貼，可以讓到手工資悉數變為存款。不少應屆生在非洲無痛攢下「人生第一個100萬」，長達1個月的年假、反捲的工作環境，讓非洲獲稱「就業天堂」。

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‍‍‍一条採訪了4位在非洲打工、創業的90後，他們中，有人從駐非國企跳槽後，成為百萬粉絲博主，不花家裏一分錢，在新一線城市買房、結婚；有人入行非洲傳媒業，為自己攢下留學的學費；有人在短短幾年裏，存到「躺平」資本；也有人在30歲前，當上老闆，實現財務自由。他們在非洲，獲得了對世界的想象和對生活的選擇。

編輯：韓嘉琪（一条） 責編：陳子文（一条）

01 「非洲改變了我們農村孩子的命運」

非洲的確改變了我的命運，也包括我的太太。我大學讀的是環境工程，在湖南省衡陽市的一所普通大學。當時我就很喜歡旅遊，但是家裏沒有這個條件，我就想，怎麼掙錢比較快？那個時候就聽説一些學長，去非洲以後一年能掙十幾萬，而且基本都能攢下來。所以在大四上學期的時候，我去應聘了一家有駐外崗位的國企單位。2017年大學畢業後，我如願以償去了肯尼亞做項目管理。當時一個月工資到手有一萬二到一萬五（人民幣，下同），幹了13個月後，我辭職了，之後在非洲揹包旅行了8個月，走了14個國家，遇到了我現在的妻子。

我的愛人在西非做援外工作，在多哥的首都洛美。旅行結束後，我跟着她一起去了多哥。多哥屬於非洲的法語區，而我之前待的地方是英語區，所以剛來的時候，我語言不通，需要自學法語。不久後，我愛人給我找了一份工作，老闆是香港人，我幫他做非洲本地的市場調研、顧問，監管當地的員工，一個月工資差不多有3萬塊。

疫情爆發後，公司實行居家辦公，我突然有了大量的時間，我就開始嘗試拍短視頻。4個月後，我的視頻慢慢有了起色。我拍過非洲巫術、酋長選舉、賣鱷魚的叢林市場、非洲版「華強北」……目前，我在各大平台的粉絲量加起來有將近350萬。很多人説起非洲，總想到「野蠻、危險」，但我想通過我的視頻打破這個刻板印象，我去了非洲23個國家，遇到的人大多淳樸、熱情，他們會主動跟你打招呼、聊天，很多人可能吃完上頓沒下頓，但都是笑呵呵的，他們的樂天主義深深地影響着我。

現在我和妻子每個月的工資，加起來有六七萬塊，再加上我拍視頻的收入，一年有個大幾十萬。我媽媽在東北種蔬菜，她經常在電話裏説，兒子，你們一個月掙的錢，我一年才能趕上。我小時候在四川農村長大，父母在我一歲多的時候就去江蘇打工了，直到上初中的時候，我們一家人才在縣城有了自己的房子。我的太太的成長環境和我相似，她的父母也是農村的。如今，我們靠自己的努力在成都買了300多萬的房子，辦了婚禮，沒有要過家裏的一分錢。對於我們這些沒有背景的年輕人來説，非洲是平等的、開放的。在這裏，我們不用拼爸媽、拼人脈。哪怕你隻身一人，哪怕英文都説不了幾句，但只要能幹事，就有改變命運的可能。

今年，是我在非洲的第7年，算是一名「老非洲」了。在我們非漂羣體裏，有一個説法，「one day in Africa, one life in Africa」（一日非洲，終身非洲）。很多人一開始來覺得不適應，但是慢慢適應非洲的生活節奏以後，就很難離開這片土地。在非洲，我們每天能睡到自然醒，早上起來喝個咖啡吃個早飯，拜訪一下客户，再堵個車，一早上就沒有了。平時也很容易摸魚，因為本地人不跟你捲，你自己也捲不起來。此外，這邊正規的中資公司，一年都有1個月以上的年假。有時候我和我愛人會想，我們倆回國以後，可能拼死拼活、不吃不喝，也就只能掙個房貸錢，而且我們已經很難適應國內高度內卷的職場環境了。所以非漂們總會感嘆，「回不去的中國，離不開的非洲」。

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02 「非洲給了我看世界的機會」

非洲是我的一個中轉站，一塊跳板，我從來沒有想過在這裏待一輩子。我大學讀的是法語，當時特別羨慕能去法國、歐美留學的人。但我來自於湖北的一個小縣城，家庭條件普通，所以就想通過自己的努力，為自己掙一筆學費。

有人説，「法語的盡頭是非洲」，那我就想，去非洲看看吧。2019年，我剛來幾內亞，發現這裏的法語和我之前學的法語大相徑庭，非洲人有自己的發音規則，所以第一年的時候，我完全聽不懂周圍的人在説什麼，幫同事辦簽證的時候，因為沒聽懂簽證官的話，對方還跟我大發脾氣。直到這幾年，我才開始掌握他們的「非味法語」。

頭兩年，我每月的工資差不多是一兩萬，現在年薪在30-35萬之間。如今，我已經攢夠了去法國讀書的錢。有了一定存款之後，我才發現自己的物慾原來很低。來非洲第一年，我有過很多報復性消費，覺得自己終於能夠買得起以前買不了的東西，比如一口氣買了兩個LV包。但是慢慢地，我發現我並不需要這些東西，現在，我每天都揹着20塊錢的帆布袋上班，平時的物質需求很少。

我經常自嘲「非洲傳媒打工人」，但其實，我們公司的核心業務是賣電視機頂盒的，但為了能賣出機頂盒，我們也要生產內容、提供內容。我們公司有一些自制的頻道，也會搞綜藝節目、超級聯賽。公司在坦桑尼亞、尼日利亞，有自己的攝製組，會做非洲人的「非誠勿擾」Hello Mr Right，也會做闖關類的綜藝。此外，我們還會從大的媒體公司購買版權，像華納TV，TV5 Monde，我們也會引進印度劇、菲律賓劇，翻譯成法語，給本地人看。我的工作經常要跟幾內亞的媒體打交道，不得不説，這裏的文娛產業實在是太落後了。整個國家只有兩家電影院，也沒有自己的本土影視明星。直到去年11月，第一部幾內亞自制電影才在電影院上映。

幾內亞的生活非常無聊。既沒有好吃的餐廳，也沒有好玩的地方。這裏的基建，更是出了名的差。我剛來的那年，首都的紅綠燈一隻手數的過來，交通事故頻發。我住在近郊，去市中心的路只有兩條，出門永遠都在堵車。去年7月，我約朋友去市中心的電影院看《芭比》，單程不到10公里，往返路上的時間就花了快4個小時。所以我學會自己給自己找樂子。夜晚，房子外面的蛙聲此起彼伏，我就和室友一起去捉青蛙；聖誕前夕，我和朋友一起去森林裏砍樹，搬回家做成聖誕樹；去年，我從國內買了全套的美甲工具，在家裏給朋友做指甲。

今年是我在非洲的第5年，我經常會想「是時候離開了」。我想戀愛、交更多的朋友，但這些需求很難在這裏得到滿足。我30歲以前的人生都留在了非洲，有時候會突然惆悵一下，但當我打開自己的賬户，想到非洲給了我看世界的機會，就覺得一切還是值得的。

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03 「看到賬戶的存款，我不怕未來失業了」

2019年，考研失敗後，我通過校招入職了一家央企，進去以後，發現單位有駐非的外派項目，年薪15萬起，我就立刻受到了「誘惑」。我大學在鄭州一所普通一本讀的國際教育，有一定法語基礎。出發之前，我對目的地幾內亞一無所知，查資料的時候，我看到有文章説它是「世界上最貧窮的國家之一」，説實話，我心裏還是挺恐懼的，我甚至沒敢告訴爸媽。

我是凌晨到達幾內亞的首都科納克里的，我記得機場很小，只有一條通道。去酒店的路上，沒有路燈，也沒有紅綠燈，只能在黑夜中看到遠處連綿的山脈。我們的工作地點是在一家五星級酒店。公司租了這家酒店的幾層，我們中方的員工就在酒店裏辦公、生活。考慮到非洲的治安狀況普遍較差，這裏的央企、國企大多遵循「封閉式管理」，不允許隨意外出。如果遇到看病等特殊情況，我們需要跟領導申請，才能跨出酒店的大門。

所以來幾內亞的這5年，我其實很少有機會去市區裏自由活動。這座酒店，幾乎是我全部生活的範圍。除了辦公室、食堂，我去的最多的地方是酒店健身房、游泳池。由於沒地方花錢，我曾經創下了「一個月消費0元」的記錄。我們的吃飯、住宿、來回機票都是免費的，醫務室買藥是免費的，日用品都是從國內帶回來的，唯一的日常開銷只有去超市裏買零食。

幾內亞一年到頭都是「夏天」，所以我的衣服也很少，幾件短袖、襯衫、牛仔褲，就可以穿一年。有些同事會從國內網購，快遞費每公斤人民幣100多元，我也很少有這種需求。長年累月地待在一個小圈子裏，「愛美」的需求也沒有了。我們公司在非洲做的是基建項目，95%以上都是男性，全公司只有十幾個女生，大家都處成了哥們兒。有一次，公司一個女生過生日塗了口紅，進電梯的時候，男同事驚訝地問她，你嘴怎麼了？對於非洲人來説，他們更不在乎我們是否素顏，在他們眼裏，我們都長一個樣子。

「無聊」是我們每一個非漂最大的煩惱，到最後，手機都已經玩到不好玩了。這些年，我重拾自己讀書的習慣，遲子建、李娟是我最喜歡的作者。幾內亞的政局很不穩定，黨派之間的鬥爭非常激烈。最近，正值幾內亞大選，國外的通訊軟件一律被封殺，所以我得通過翻牆才能用微信、小紅書，還會平白無故地接不了電話。電視上，經常能看到各種驚心動魄的新聞，油鋪爆炸、政治犯越獄。我們的酒店在市中心，所以經常能聽到街上的遊行，有時候，催淚瓦斯的氣味會從窗户裏飄進來，還會聽到槍聲近在咫尺。很多駐非人員都會為未來回國的發展擔憂，但有時候我又會換個角度想，以我目前的存款，尚能支持我回國「失業」兩三年，我想，這就是在非洲工作帶給的我的底氣吧。

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04 「在非洲，我找到了我的歸屬感」

我19歲的時候就來了非洲，如今已經12年了，30歲前，我在這裏建立了自己的歸屬感。我讀到大二就輟學了。有一天，我打完球準備回宿舍，路上經過了一個招生攤位，他們説有去非洲的外派項目。我從小愛玩，愛冒險，我家裏是經商的，18歲以前，我在3個省份生活過，湖南、貴州、江西，再加上當時覺得自己學的工商管理沒什麼意思，我一拍腦袋，就決定去非洲闖蕩。

出發之前，我已經對非洲的生活做好了最壞的打算。最差就是索馬里，武力衝突、恐怖襲擊、沒水沒電。我永遠記得飛機在尼日利亞卡諾機場降落前夕，機場跑道的燈都熄滅了，我當時沒覺得害怕，只是奇怪：為什麼燈沒了？下飛機後，我才知道，機場停電了。

一開始，我的英語很差。一有人跟我説Hello，我就特緊張，不知道該怎麼接話。但逐漸地，我的英語被逼出來了，現在我能用夾雜着「豪薩語」（當地語言）的散裝英語，走遍尼日利亞。來非洲的前3年，我在一家中國老闆的紡織品公司打工。每天下班後，我都要開車把兩億左右的奈拉（約合人民幣100多萬元）送到銀行，鈔票塞滿了後備箱。我會帶兩位非洲兄弟為我「保駕護航」，在非洲，被警察攔下來要錢是家常便飯，所以從那個時候，我就開始學着怎麼和當地人打交道。

23歲，我從公司辭職，開始做自己的小生意。我開了一家很小的早餐店，賣包子、餃子、牛肉麪，我僱傭了幾個本地人來幫忙，他們嘗不出中餐的口感好壞，所以我就把菜譜寫下來，精確到每種食材、調料的比例，讓他們學習。當地的人工很便宜，我給他們的工資是每個月五六百元。之後，我又接手了一家中餐廳，後來開了一家華人賓館。目前，我有一棟在建的酒店，投資300萬美元，還有一家產業園，此外，我也做廢品回收生意，以及之前的紡織品貿易。

其實，在非洲想要做成一件事很難。尼日利亞是非洲第一大的經濟體，人口兩個多億，但是政府腐敗，懶政怠政，在這裏做生意的人都知道，遇到問題一定要自己解決，千萬不要牽扯官員進來，否則，你就要做好給每個部門「塞錢」的準備。比如，我開一家早餐店，就有16個健康部門來檢查我的資質、衞生。想交給法律解決？一個官司，你可要做好打10年的心理準備。

我剛來非洲的時候，有人説「混不下去的人才去非洲」，但現在真的不一樣了，非洲的中國投資人很卷，想拿幾百萬來這邊投資，已經很難賺到錢了。來非洲的中國人，也從貿易轉向了製造業，越來越多的大資本、大財團在這裏紮根、生長。有人問我想不想回國？説實話，我回廣州以後，一下飛機就深感自己啥也不是，但我一到尼日利亞，大家都認識我，跟我打招呼，我的孩子、妻子也在這裏，我想，這就是我的歸屬感。

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