鴨寮街外6個核心購物區吉舖率升　旺角飆至近8%　9月或見曙光？

電子產品聖地「鴨記」鴨寮街近日吉舖湧現，令不少市民感到婉惜，而統計亦顯示，本港另外多個重點購物區內，店舖空置情況按月均見惡化。中原(工商舖)公布最新市場數據，8月本港7個核心消費區中，有6區商舖空置率按月上升，當中旺角空置率達7.99%最高。至於尖沙咀空置率雖下降，惟仍高達7.85%。據中原統計，8月商舖市場共錄得278宗商舖租務成交，較7月份314宗下跌約11%，按年則大跌約24.04%，但基於一原因預料9月份租務氣氛會改善。



鴨寮街現吉舖潮：踏出深水埗港鐵站A2出口後，眼前位處路口的轉角旺舖竟然拉閘，貼滿招租海報。（黃浩謙攝）

中原(工商舖)資料顯示，8月本港7個核心消費區中，有6區商舖空置率均按月上升，其中旺角空置率升至7.99%，是7區之中最高；當區不少購物商場近期均現吉舖潮，當中包括最近因空置率上升而被戲稱為「吉之城」的新之城。

中原(工商舖)資料顯示，8月本港7個核心消費區中，有6區商舖空置率均按月上升。（資料圖片）

另外，中環空置率也按月升0.11個百分點至7.35%。尖沙咀空置率雖按月下降0.05個百分點，但仍高達7.85%。而空置率較低的核心消費區，則包括有灣仔（4.89%）、荃灣（4.62%）、元朗（4.36%）等。

至於按年比較，多區商舖空置率均見下降，當中尖沙咀最近大半年舖位吸納情況理想，空置率按年減少近2個百分點。此外中環、灣仔、銅鑼灣、旺角區內，空置率亦錄得0.37至0.65個百分點的按年跌幅。不過，位於新界的兩個核心區空置率則錄得按年升幅，當中元朗按年升1.01個百分點，反映元朗區舖位市場未有改善。

鴨寮街店舖空置情況



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租務交投方面，8月本港商舖市場共錄得278宗租賃成交，較7月份減少36宗或11%，按年則減少88宗或24%。中原分析，8月踏入暑假尾聲，不少商戶已完成落戶計劃，故租務交投有所放緩；而受惠多宗大額時裝店租務帶動，同月成交金額達3,271萬元，按月升約6.7%，而按年就仍然錄得約22.8%的跌幅。

中原(工商舖)認為，舖位租金持續向下調整至吸引水平，相信可吸引國外品牌重新落戶，預料9月份租務氣氛會改善。