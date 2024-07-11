北上消費｜香港缺騎術訓練場地　港人陪子女深圳學騎馬助海外升學

港人北上消費已成常態，除了吃喝玩樂，亦有港人為子女北上深圳報名參加興趣班或特別課程。位於深圳壹方天地購物中心的「騎樂馬術」學校，便有不少港人報名學習馬術，尤以青少年為主，甚至有港隊成員亦在該校接受日常訓練。



有港人家長稱，近年赴海外升讀大學的門檻愈來愈高，學習專門運動如騎術、劍擊及單車等，並考獲合資格證書，有助升學收生。他又指，因為不同人在學習上的資質及天份也不同，因此很多家長亦希望為子女發掘多一些興趣，以增加成功升學的機會。



深圳「騎樂馬術」壹方天地購物中心分校負責人沈喻晗表示，現時他們大約有700名學生接受馬術訓練，當中有約60%為香港人。（吳美松攝）

「騎樂馬術（JOY PONY）」是內地連鎖馬術運動和馬術生活品牌，在大灣區共有9間分店，單是深圳已有3間商場馬術中心和戶外馬術俱樂部，另在雲南設立一間馬匹繁衍中心。其中壹方天地購物中心分校負責人沈喻晗表示，現時他們大約有700名學生接受馬術訓練，當中有約60%為香港人。除了青少年外，亦有成年人會來報名接受訓練，學員有部份是香港教師或從事法律行業。

負責人又表示，由於香港缺乏騎術學校和馬術訓練場地，不少港人改為北上報名參加騎術課程。她又補充指，香港馬術學校提供的多為退役馬匹，性格及體形上不適合用作訓練，尤其對年輕學員來說，亦相對難駕馭。而「騎樂馬術」選用的馬匹都以小馬匹為主，性格亦適合訓練。

「騎樂馬術」是中國連鎖馬術運動和馬術生活品牌，在大灣區有9間分店，當中在深圳就有3間商場馬術中心和戶外馬術俱樂部。（吳美松攝）

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在「騎樂馬術」接受訓練的學員，除了學習騎馬外，亦需要學習如何與馬匹相處，為馬匹梳洗、餵食及清理馬蹄。

深圳「地膽」、香港YouTuber西DorSi向記者表示，現時港人北上除了購物消費外，當中有不少人會參加不同課程或運動體驗，例如馬術訓練。他認為可歸因於香港缺乏相關設施，加上現時內地相關項目配套及設施已相對成熟。

他又以另一項運動「室內跳傘」作為例子，在壹方天地購物中心附近商場就可體驗「室內跳傘」，西DorSi說這些項目在香港都屬少見，或根本沒法接觸，但現時在深圳便可以在一個舒適環境內體驗得到。

深圳「地膽」YouTuber西DorSi向記者表示，現時港人北上除了購物消費外，當大有不少人已會參加不同課程，或運動體驗，例如馬術。（吳美松攝）

港人黃先生自去年4月開始，每月有4至5日會帶8歲女兒曦晴來「騎樂馬術」接受訓練，他表示每次一家三口來「騎樂馬術」都會花費5,000多港元，直言「投資都大」，但因為女兒對馬術有興趣，所以才會堅持讓她繼續接受訓練。

他續說，現時升讀大學的門檻除了讀書以外，很多專門的運動亦有助升學，例如劍擊、單車及騎術等。他又指，因為不同人在學習上的資質及天份也不同，因此很多家長亦希望為子女發掘多一些興趣，以增加成功升學的機會。

黃曦晴的馬術水準已達澳洲CPC E級，她解釋指自己從小就喜歡馬，亦喜愛觀看有關馬的影片，因此對馬術產生了興趣（吳美松攝）

曦晴的馬術水準已有澳洲CPC E級，她解釋自幼喜歡馬匹，亦喜愛觀看有關馬匹的影片，因此對馬術產生了興趣，現時的目標是跨欄學到A級，升讀大學之後就想嘗試盛裝舞步和跨欄比賽。黃先生又透露，女兒每次都會提早兩小時準備好行裝，然後等待父母帶她來「騎樂馬術」。

另一位港人學員、11歲的冀學禮在「騎樂馬術」亦已接受了一年半訓練，有中馬協初三及澳洲 Pony D級水平，在6月就曾參加廣東省U系列青少年賽。他平日在媽媽陪同下受訓，最初是媽媽帶他來體驗一下，後來學禮慢慢喜歡上這項運動。

11歲的冀學禮指因為每次來騎馬都很期待，所以即使要早上7時起床也不覺得累，而且在學習馬術的過程中能獲得成功感。（吳美松攝）

他又指，因為每次來騎馬都很期待，所以即使要早上7時起床也不覺得累，而且在學習馬術的過程中能獲得成功感。而為馬匹清潔時，更可令他暫時放鬆，紓緩平日上學積累的壓力。學禮表示不想放棄馬術，將來如有機會，亦會考慮加入港隊。

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