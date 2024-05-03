港青北上就業｜深圳工作3年：深港兩地科技發展差距愈來愈大

「現在大概有一半的人願意留在內地工作。」21歲的張浩暉過去三年一直在內地工作，也目睹了愈來愈多香港青年北上打工，他估計表示願意北上工作的港青，比率較十年前多近一倍。他表示，這些年意識到深港兩地在科技發展方面的差距愈來愈大，有很多新的事物和科技需要學習。



北上消費成為熱潮，近年亦有不少香港青年北上打工。政府於2021年推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵在香港及大灣區有業務的公司，聘請本地的畢業生派駐大灣區內地城市工作，去年開始更恆常化計劃。MWYO青年辦公室團隊最近也前往深圳，與這些「異香人」（異地工作香港人）交流工作和生活經驗。



張浩暉過去三年一直在內地工作，也目睹了愈來愈多香港青年北上打工。(MWYO青年辦公室提供圖片）

張浩暉從小就在深圳生活，後來跨境到香港上學。他2021年畢業於城市大學翻譯系，之後參加了《大灣區青年就業計劃》，延續粵港兩邊走的生活。

假日的深圳羅湖口岸人頭湧湧，電話那端傳來浩暉的聲音：「我穿着風褸，你看得見嗎？」浩暉過去三年一直在內地工作，也目睹了愈來愈多香港青年北上打工。

十年前，如果你問年輕人是希望在香港還是深圳工作，九成受訪者都會選擇香港；但如今同樣的問題，我相信答案會不同。現在大概有一半的人願意留在內地工作。 深圳工作港青張浩暉

指3年間內地自創許多本土品牌 疫後一下子爆出來

趕上了地鐵 ，浩暉一邊看着鐵路地圖，一邊說道：「我們現在要去萬象城，在大劇院站那邊，也是深圳最早開幕的幾個商場之一。」

自從疫後通關以來，越來越多的港人北上消費，浩暉也目睹了這種消費文化的轉變，「以前內地人常常會到香港購買奢侈品，但近年內地也自創許多本土品牌，說實話，有些品牌的確可以取代一些國際大品牌。這些變化在過去的三年間逐漸發展，而疫情結束後更是一下子爆發出來。」

互聯網公司朝九晚九工作 但體驗接觸比香港人口還多用戶

浩暉在香港讀書，大學畢業後參加「大灣區青年就業計劃 」試行版並加入了大型互聯網公司京東集團，主要負責二三線市場的產品運營。「這真的是一個大開眼界的機會，我可以接觸到成千上萬的用戶，比香港的人口還要多。但是在互聯網公司工作較繁忙，每天朝九晚九，挺累的！」

三年前的微信、支付寶等並沒有如此便利

浩暉最近第二次參與計劃並加入了一家跨國金融公司。由於工作的需要，他經常在香港和內地之間奔波。

他亦逐漸意識到深港兩地，特別在科技發展方面的差距愈來愈大：「在過去的三年中，我主要在內地工作，加上疫情封關，幾乎沒有回過香港。最近我終於回去了，但三年內，我並沒有感到需要特別去適應香港的變化。然而，如果你三年沒有去過內地，情況就完全不同。有很多新的事物和科技需要學習。舉例來說，三年前的微信、支付寶等並沒有如此便利，科技發展一日千里。」

「大灣區青年就業計劃 」推出的初心旨在鼓勵香港畢業生到大灣區城市就業，開拓一條新的出路。為了評估計劃的成效，MWYO聯同香港總商會進行了四個階段的追蹤性研究。第三期研究結果顯示，超過九成的參加者認為該計劃有助於他們對大灣區內地城市的了解，效果正面。

（MWYO青年辦公室傳訊經理黃清兒撰文，香港01編輯部份內容）