麥當勞McGriddles｜12.17起早餐時段回歸　兩款口味套餐價$35起

麥當勞McGriddles強勢回歸！香港麥當勞宣布將再度推出日本大人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles），分別是楓糖班戟豬柳漢堡及楓糖班戟豬柳蛋漢堡2款口味！即看內文準備開餐啦！



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麥當勞McGriddles強勢回歸 12.17早餐時段限定登場

香港麥當勞宣布將於12月17日起，再度推出日本大人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles），同大家一齊過聖誕！McGriddles曾經創下3日火速賣出100萬個銷量佳績。

麥當勞McGriddles將於12月17日起強勢回歸。（圖片來源：香港麥當勞）

今次回歸，香港麥當勞更首次邀請到日本新生代人氣歌手ano，以其可愛招牌趣怪方式與各位重溫 McGriddles的美味。

McGriddles系列2款選擇 領電子優惠券套餐$35起

日本大人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）將由2024年12月17日起，於早餐時段期間限定回歸。想食到McGriddles的朋友仔，可以於上午11時前透過麥當勞App，或到全線麥當勞餐廳櫃檯及自助點餐機購買。

McGriddles系列共有2款，分別是楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）及楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），於麥當勞App領取電子優惠券，套餐優惠價分別只需$36.5及$35起，真係超抵食啊！

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