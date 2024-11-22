精神健康月2024｜推動市民關注精神健康及接納有精神健康需要人士

精神健康是近年很多人關心的議題，而市民的精神健康狀況亦備受關注。為了向公眾宣揚精神健康的重要性，多個政府部門和機構每年都會合辦「精神健康月」，平機會亦是合辦機構之一。平機會希望透過「精神健康月」的活動，喚起市民對精神健康的關注，以及加深大眾對有精神健康需要和復元人士的認識及接納，消除對他們的歧視和偏見。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



由勞工及福利局與多個政府部門、公營機構及非政府組織聯合舉辦的「精神健康月」旨在透過不同形式的公眾教育及推廣活動，宣揚精神健康信息及鼓勵公眾接納有精神健康需要人士。「2024精神健康月」已於10月舉行開幕典禮，平機會作為籌備委員會的其中一個機構，亦有派員出席，以示對活動的支持。

「精神健康月」宣揚精神健康信息

由勞工及福利局與多個政府部門、公營機構及非政府組織聯合舉辦的「精神健康月」是一項全港性的精神健康公眾教育活動，活動旨在透過不同形式的公眾教育及推廣活動，宣揚精神健康信息及鼓勵公眾接納有精神健康需要人士。「2024精神健康月」已於上月舉行開幕典禮，平機會作為籌備委員會的其中一個機構，亦有派員出席，以示對活動的支持。

今年的活動主題是「連繫身邊人」。良好的人際關係是保持精神健康的重要元素之一，籌備委員會希望鼓勵市民大眾多與家人、朋友及社區聯繫，在日常生活中關顧身邊人及檢視彼此狀態，以提升大眾關注精神健康的意識。在10月底至12月期間，大會推出了「區區『心』導遊」身心靈健康地區推廣活動。24間精神健康綜合社區中心將聯同5部精神健康流動宣傳車深入各區，於全港18區舉行多元化活動，包括開放日、工作坊及嘉年華，在社區傳播關懷的力量。

精神疾病日益普遍

近年，香港有精神健康需要的人數持續上升。根據政府的統計數字，在2020年，估計香港有超過25萬人患有精神病或情緒病，普遍率為3.4%，即約每30人便有一人患有此病。醫管局的數字亦顯示，接受精神科服務的人數由2019-2020年度的27萬人，上升至2023-2024年度的30萬人。儘管精神疾病日益普遍，社會上對有精神健康需要人士的接納程度卻仍然不足，偏見、負面標籤及傳媒的負面報道仍然持續。

歧視有精神健康需要人士情況普遍

作為執行《殘疾歧視條例》的機構，平機會尤其關注社會上對有精神健康需要和復元人士的標籤及歧視。從平機會過往的研究顯示，無論在職場或公眾層面，有精神健康需要和復元人士受到歧視的情況仍然普遍存在。例如平機會於2023年2月公布的「對職場精神病患者的標籤及歧視態度之研究」結果，發現大部分在職人士（81.7%）和有精神健康需要的人士（78.5%）均認為對有精神健康需要人士的歧視情況在香港是非常普遍或普遍。這些對精神病的負面標籤和歧視態度，不僅令有精神健康需要的人士被社會邊緣化的情況持續，更會窒礙他們尋求專業支援。

精神健康是個人保持健康和社區有效運作的基礎，平機會將繼續與相關持份者合作，提升大眾對精神健康問題的了解，以及消除社會對有精神健康需要及復元人士的定型觀念、負面標籤和歧視，以協助他們融入社會。

平機會推出處理精神健康新聞指引供媒體參考

媒體是公眾理解精神健康議題的主要資訊來源，在塑造公眾的認知和態度上，擔當非常重要的角色。有見及此，平機會在今年6月推出了《媒體處理精神健康新聞指引》。該《指引》旨在供媒體工作者參考，鼓勵他們在報道有關精神健康議題或事件時，秉持公正持平的原則，客觀準確報道事件，並慎用語言和影像，藉此避免污名化和負面標籤有精神健康需要和復元人士。

精神健康是個人保持健康和社區有效運作的基礎，沒有精神健康便缺乏全面的健康。平機會將繼續與相關持份者合作，提升大眾對精神健康問題的了解，以及消除社會對有精神健康需要及復元人士的定型觀念、負面標籤和歧視，以協助他們融入社會。