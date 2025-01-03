平機會透過活動培養青年平等、多元和共融的精神

青年是香港的未來，我們相信加強他們對平等機會的認識，將有助培養他們多元和共融的精神。故此，平機會一直以全面的策略，透過不同活動和宣傳途徑向青少年，包括小學、中學及大專學生，推廣平等機會、多元和共融的價值。除了連續第三年舉辦供大專學生參加的「平等機會青年大使計劃」外，平機會亦特意為小學生及中學生製作了既有趣又富互動性的教育活動，並於2024年12月分別推出了小學生網上教材套及「平等機會盃中學校際辯論比賽」，藉此進一步向青少年推廣平等機會的信息。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



平機會連續第三年舉辦「平等機會青年大使計劃」，期望透過體驗式學習活動，培養參與計劃的大專生的多元共融精神。

網上教材套配以有趣動畫讓小學生認識平等機會概念

兒童是社會未來的主人翁，平機會相信從小學習平等機會的概念，可避免他們建立定型觀念甚至偏見。平機會今次推出的全新網上教材套名為《「平」行宇宙》專為小學生而設，內容並配合教育局編製的《價值觀教育課程架構2021》。我們期望小朋友透過觀賞教材套的有趣動畫和使用相關的學習素材，能建立同理心並學習關愛和尊重他人，避免欺凌、偏見和歧視等行為。

該教材套以動畫短片作為核心教材，並以小朋友喜愛的星際太空作為故事背景。故事講述兩位來自地球的年輕太空人「阿平」和「Harmony」遊走宇宙期間遇到的外星人和事，他們在過程中了解同理心、關愛和尊重他人等觀念。除了動畫短片，教材套還提供一系列學習素材，包括問題討論、觀察力遊戲和理解他人需要等有趣任務，供小學老師、教育工作者及家長使用。

平機會在首階段率先推出初小第一篇《餐廳奇遇》和高小第一篇《招聘會》的動畫短片及相關學習素材。早前平機會在學與教博覽2024設置展覽攤位，介紹有關網上教材套，亦獲得不俗的反應。平機會將陸續推出更多篇章及趣味十足的動畫和學習遊戲素材，讓小學生以貼地而生動的方式了解多元共融的重要性。

平機會連續第三年舉辦「平等機會青年大使計劃」，期望透過體驗式學習活動，培養參與計劃的大專生的多元共融精神。

舉辦辯論比賽提升中學生對平等機會議題的理解

中學生方面，平機會則冀透過「平等機會盃中學校際辯論比賽」提升他們對平等機會議題的理解。這是平機會首次舉辦與四條反歧視條例，包括《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》有關的辯論比賽，所有比賽辯題均與平等機會議題有關。我們希望青少年能透過參與辯論比賽，了解香港平等機會的現況和提高他們對現行反歧視條例的認識，藉此消除歧視態度，推廣多元共融。

平機會現正邀請全港中學派出隊伍參加比賽，截止報名日期為2025年1月24日。辯論比賽將會在2025年2月至5月期間舉行，賽程包括兩個回合的初賽、半準決賽、準決賽及總決賽，合共31場比賽。比賽設有冠、亞、季軍，此外每場比賽還會選出一名最佳辯論員，各得獎者會得到書券以及獎盃或獎狀，以示鼓勵。我們相信屆時比賽將會相當精彩，市民可在辯論比賽的專屬網頁留意最新戰況。

平機會推出全新《「平」行宇宙》 — 小學生網上教材套，藉此向小學生推廣平等機會信息，讓他們透過獨特而有趣的網上學習體驗，認識平等機會概念。

「平等機會青年大使計劃」為大專生提供體驗式學習活動

至於大專學生，平機會將繼續以體驗式的學習活動，讓參加者親身體驗不同群體的需要，並嘗試以他人的角度了解事情，從而培養多元共融精神。這已是平機會連續第三年舉辦「平等機會青年大使計劃」，我們期望透過不同的活動，加深他們對平等、多元和共融的認識，並培育他們成為推動平等機會的生力軍，為社會帶來正面改變。2024/25學年的計劃反應非常良好，合共收到接近200個申請。大會最後揀選了50名大專生成為青年大使，並安排他們在2025年1月至6月期間參與一系列的體驗式及培訓活動。

國家主席習近平曾言：「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」。青年是香港的未來、希望和棟樑，平機會將繼續培育具有正向思維、同理心，以及擁抱平等、多元和共融價值的年輕新一代。