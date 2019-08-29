【伊斯蘭幼稚園】最後開學日？全校只得33學生　校長：不放棄

九月是開學的季節。對這所位於東區的伊斯蘭教幼稚園來說，恐怕是最後的開學日。 上集提到，幼稚園使用本地課程架構，他們聘用本地及少數族裔老師，並以非華語生成主要服務對象。學校亦配合宗教背景，提供清真食物及可蘭經課堂。近年，他們的收生率卻持續下降。今個2019／20學年，全校只有33名學生，學校校長說，如果收生人數再持續下降，這所伊斯蘭教幼稚園或許會面臨結業危機。 全港有約30萬名伊斯蘭教徒，但在香港只有五所具伊斯蘭教背景的學校。此類學校數量不足，無法服務教徒二代的子女，他們或許被逼入讀一所與信奉宗教相違背的學校。有穆斯林家長坦言，「如果一個人沒有believe（信仰），就似搶了他的靈魂。」對信奉伊斯蘭教的學生而言，選擇在一所符合自己信仰宗教的學校環境下就讀，是否只能是一個遙不可及的夢？ 攝影：高仲明 （此為少數族裔本地教育報導系列下集）

伊斯蘭徐錦享紀念幼稚園於1996年由中華回教博愛社創立。近年，學校以非華語生為主要收生對象。在2018／19新學年，全校會有33名學生入讀。

伊斯蘭徐錦享紀念幼稚園於1996年由中華回教博愛社創立，創校初期，學校以本地學生為收生對象，另外亦有少數非華語生入讀。近年，校內入讀的非華語學生人數變多，學校則逐漸改以非華語學生為主要收生對象。學校安排了翻譯服務，提供中英對照的通告，並定期安排家長到校觀課，老師亦不時會上門作家訪。上集：【伊斯蘭幼稚園】無豬油茶點、授可蘭經課 巴基斯坦女生學甚麼？

范淑嫺從事幼兒教育界十多年，從六年前起開始擔任該校校長。六年來，她目睹學校收生情況每況愈下。幼稚園總體容額為72人，在剛過去的2018／19學年，學校的收生人數為40多人，范淑嫺說，今個學年的學生將再減少至33人，「這幾年收生不足，一直虧損已有幾年，若情況再繼續下去，未來學校有機會會倒閉。」

伊斯蘭徐錦享紀念幼稚園校長范淑嫺指，近年學生收生每況愈下，學校僅能勉強維持運作。

全港幼稚園、中小學均以天主教和基督教學校佔大多數，佔全部宗教辦學團體的八到九成；至於具佛教背景的學校則不足5%，其餘道教、伊斯蘭教（回教）和孔教學校數目則只有個位數。 目前香港有五所具伊斯蘭教宗教背景的學校，全由中華回教博愛社轄下營運。當中包括一所中學、兩所小學及兩所幼稚園，當中分別為位於柴灣的伊斯蘭脫維善紀念中學、位於屯門的伊斯蘭學校、位於慈雲山的伊斯蘭鮑伯濤紀念小學、青衣的伊斯蘭博愛幼稚園，以及是次報導中提及的伊斯蘭徐錦享紀念幼稚園。

營運三難 第一：位置偏遠少數族裔集中地

要說幼稚園為何難以經營，范淑嫺將其大致歸納作三個原因，校舍地理位置不便，以致難吸引少數族裔學生入學是其一。學校位於筲箕灣東熹苑其中座一屋苑地下，處於半山腰位置。從地鐵站前往學校，一是選擇乘坐小巴，不消數分鐘便抵達；或者選擇搭乘扶手電梯上山，整個過程約需步行十五分鐘。

據《香港2011年人口普查主題性報告：少數族裔人士》顯示，首三位全港東南亞及南亞裔人口比例最高的地區分別為油尖旺區、元朗區及九龍城區；其次則是深水埗、葵青區等，而學校位處的港東東區，雖有一定少數族裔居住，但並非主要聚集地。

幼稚園位於筲箕灣東熹苑景熹閣地下，校址遠離少數族群聚居的社區。

范淑嫺指，由於校址遠離少數族群聚居的社區，增加了學校經營成本之餘，亦減低他區少數族裔學童入讀的吸引力。那將學校搬到少數族群聚居的社區會否是解決辦法？范淑嫺說，校董會過去曾考慮向教育局要求遷出現址，改為物色鄰近少數族裔社群的地區以方便收生，但校方若有意放棄現時校址，辦學團體須重新寫計劃書競標覓地，而范淑嫺認為以幼稚園目前狀況，難以與別的學校競爭，成功重新投標的機會微乎其微，「我們若要搬去另一地方去營運都好困難，有不少辦學團體背後都有龐大的團隊去寫計劃書競標，我們算是處於弱勢，從沒有想過要突圍而出，只希望可以保持平穩。」

第二：墊付開支 低收入家庭難負擔校巴車費

其二，學校財政負擔重。校內學生並非鄰近的住戶，而是來自五湖四海：有學生特地從九龍城過海來上學，也有學生來自同屬港島區的灣仔、銅鑼灣及柴灣等。換言之，學生須長途跋涉上學，車資是一大負擔。由於非華語生大部分來自低收入家庭，難以負擔每月五百多元的校巴接送車費及饍食費用，結果學校為了讓學生順利上學，於是代為墊支部分學生車費及午饍費，每月約支出接近一萬元。學校校董徐錦享多年前曾成立基金，每年投放十萬元以供學校備不時之需，惟多年來入不敷支，基金幾乎已見底。

學生來自五湖四海，出入主要依靠校巴接送。

第三：缺乏鄰近學童入讀

其三，或許是來自社區的歧視。非華語生收生不足，轉向收取本地華語生如何？范淑嫺說，幼稚園嘗試過將收生對象改作以附近街坊為目標，但最後結果卻教人唏噓。幼稚園位於筲箕灣東熹苑內，處於屋苑底層，園舍呈Y字型，課室建於兩邊走廊上，洗手間則只設於一邊長廊的盡頭，學生如需前往洗手間，必須要經過學校大門才能抵達。從校外望進來，經常能看到學生來來回回的風景。但這道風景，惹來外人冷眼相待。

連續兩年開放日無人問津

不少有意讓小朋友入讀的家長到校查詢，但當看到門前的走過的學生時，范淑嫺還清楚記得那些不友善的眼神，「有街坊曾經說過，『我知道你們的幼稚園呀，全部都包頭！我怎會來？』」學校也試過派傳單向外界宣傳開放日，但徒勞無功，范淑嫺苦笑一聲：「連續兩年也是只有我們的學生來玩，其他？其他人不會來。」

我們不會因為學生沒有錢就放棄他，他只要是我們的學生，我們都會向他提供適當的教育。儘管學校只是服務一少撮人，但我們若不收他們，甚麼學校會收？他們都要讀書。 范淑嫺 伊斯蘭徐錦享紀念幼稚園校長

范淑嫺記得，有街坊曾經說過，「『我知道你們的幼稚園呀，全部都包頭！我怎會來？』」

於是學校的收生問題成為環環緊扣的窘局：服務非華語生是主流，而非華語生家庭難以負擔從住處前往學校的車費，學校需幫忙付車資，繼而加重財政負擔，加上本地家庭學生不願入讀，最後幼稚園收生人數只有愈來愈少。范淑嫺說，若來年學生數目持續減少，學校無法維持收支平衝，有可能即將面臨倒閉危機。「我們不會因為學生沒有錢就放棄他，他只要是我們的學生，我們都會向他提供適當的教育。儘管學校只是服務一少撮人，但我們若不收他們，甚麼學校會收？他們都要讀書。」

問范淑嫺，若將學校全面轉型，改以收取本地華語生的幼稚園，能否解決問題？她聽畢一臉詫異：「若全面轉型，那在空窗期間，現在這群學生怎麼辦？對我們而言，我們視非華語生是一視同仁，我們不認為他們有問題 ，但對於外面家長來說，他們覺得就是一個問題。但我無法控制別人怎想，只有做好自己。」

自2017-18學年起，教育局實施的免費優質幼稚園教育政策，在此政策下，教育局會為錄取 8 名或以上非華語學生的幼稚園提供額外資助，一年資助額約為36萬元，伊斯蘭教徐錦享幼稚園同樣受惠於此計劃。但范淑嫺指，由於學校多年來負債重重，縱然有政府資助，但仍需要校監額外向學校每年捐助10萬元，才能維持營運。 多年前，有來自土耳其的辦學團體曾經向教育局申請，要求收購伊斯蘭教徐錦享幼稚園，並打算將其改建成國際幼稚園，試圖扭轉幼稚園命運，惟教育局最後駁回申請。

香港教育大學亞洲及政策研究學系助理教授伍鳳嫦（Isabella）研究難民政策多年，她曾協助過不少難民下一代尋找學校，發現本地學校對難民學生經常有多番質疑。她剛從記者口中知悉有伊斯蘭教幼稚園即將面臨倒閉，大感可惜，「好難過，沒法想像一間學校會因為其宗教背景而消失。」

本地家庭易誤解伊斯蘭教 「對ISIS好驚」

伍鳳嫦認為，基於歷史因素，本地家長普遍會選擇派位成績較出眾的官立學校或天主教學校，加上對於伊斯蘭教認識不多，容易造成誤解，「大眾不太接受伊斯蘭教學校是現實，除非好特別及吸引，否則一定不會送子女到伊斯蘭教學校讀書。當他們不認識的時候，其實不容易改變固有想法，以為讓兒女入讀伊斯蘭教就會變回教徒，加上又對ISIS（伊斯蘭國） 好驚， 導致這些學校難收生。」

「當他們（本地家長）不認識（伊斯蘭教）的時候，其實不容易改變固有想法，以為讓兒女入讀伊斯蘭教就會變回教徒，加上又對ISIS（伊斯蘭國） 好驚， 導致這些學校難收生。」伍鳳嫦說。

根據政府統計處數字顯示，2016年全港的少數族裔佔全港整體人口比例8.0%，佔全港人口約30萬人。而香港的宗教信仰近日趨向多元化，在2006年至2016年間，伊斯蘭教徒人口的比例由 1.3%增加至 4.1%。縱然伊斯蘭教背景的學校未必為本地家長首選，但伍鳳嫦認為，它們有其不可抹去存在意義。「我們的社會，不應該只為大多數人服務，亦應為少數服務。」伍鳳嫦說，自己曾接觸過一些穆斯林家長因宗教因素拒絕讓子女上學，只送去廟宇讀可蘭經；又有穆斯林家庭遇上學校發通告，告知即將讓學生接受性教育，母親立刻不許子女上學，「我那個年代，再極端一點，只讓小朋友留在家的也有，都是遇到補習才發現。」

學校提供正確的觀念，常規化的教育，是平衝宗教及教育需要的場地。穆斯林小朋友以在好的學習環境上課之餘，又可以同時讀到可蘭經，是一件好珍貴的事。 伍鳳嫦 香港教育大學亞洲及政策研究學系助理教授

香港教育大學亞洲及政策研究學系助理教授伍鳳嫦（Isabella）研究難民政策多年，她曾協助過不少難民下一代尋找學校，發現本地學校對難民學生經常有多番質疑。（資料圖片／鄭子峰攝）

學校融合宗教及教育 提供社教化場所

而具宗教背景的學校對於本地穆斯林兒童來說，恰恰就是極其重要的社教化場所，亦是下一代的穆斯林接受正規教育的機會。「學校提供正確的觀念，常規化的教育，是平衝宗教及教育需要的場地。穆斯林小朋友以在好的學習環境上課之餘，又可以同時讀到可蘭經，是一件好珍貴的事。」目前，服務穆斯林的清真寺只有6間，遠遠不足以服務全港30萬人的穆斯林。伍鳳嫦指，若缺乏結合宗教及教育的場地，少數族裔將更難入社區，「社會經常問少數族裔為何無法融入，其實融入到的少之又之，他們好投入自己的宗教，好難抽身出來進入社會，在香港地，利君雅又有幾多個？」