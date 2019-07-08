【世代反思．00後】兼職學業奔波　朋輩政治冷感　抗爭少女的沮喪

Kit（化名）還有不足一個月便迎來19歲，這暑假，她本來打算打兩份兼職工作，賺數千元錢，去東南亞國家旅行。 但計劃起了變化，反對修訂《逃犯條例》的抗爭運動由6月9日起， 一直燃燒至7月2日凌晨，才稍稍止息。Kit以往只參加過7.1遊行，是手無縛雞之力的「和理非」，但在6月12日嚐過催淚彈的滋味，在中信天橋拔足狂奔之後，她一有空檔就落場支持，即便她不是最前線的「衝衝子」。 是次運動毫無疑問由年輕人挑起大樑，但Kit說，她認識的朋友大多政治冷感，連出席遊行的也少之有少，更有人相信示威者就是電視台口中的「暴徒」。這個盛夏，別的年輕人去玩，她只能在工作、學業及抗爭中來回奔波，坦言很累：「有邊個唔想日日出去玩？但香港喺我屋企，我冇辦法咩都唔做。」 報道：柯詠敏、徐嘉蒓；攝影：徐嘉蒓

6月21日：沒有朋友家人 自發性的第一次



普通家庭出身的Kit，正就讀大學一年級，下課後同時兼職廚房工作及寫字樓文職，打算儲數千元錢去旅行。晚上十時回家後，她又要趕功課，今個暑假她每星期可能最多只有一天假期，但盡可能都會上街遊行。

6月21日，在政府宣佈暫緩逃犯條例修訂後數天，示威者決定將抗爭行動升級。當日早上，還未有包圍警察總部行動前，Kit穿黑衫、戴著黑口罩，來到金鐘示威區，而她手上的裝備只有一包退熱貼、一把傘和一把電風扇，示威者常備的保護裝備如頭盔和眼罩一概沒有。

6月21日，示威者行動升級，在包圍警總前，曾在「煲底」立法會示威區集會。Kit的朋友一早到場，在Kit到達後便離去，只剩下她一人。

以往她曾經與父母參與數次七一遊行，但行至金鐘港鐵站便止步。她只來過兩三次政府總部，對上一次是6月12日警方施放催淚彈驅散示威者，她對這裡一切感到陌生。當日她重回清場時逃走過的中信天橋，走著走著就迷路了，分不清到底哪裡是「煲底」、特首辦和添馬公園。然後她用微弱的聲線，遲疑的眼神，拿著手提電話，向旁邊的陌生人求助：「唔該請問點去煲底？我想搵朋友。」

但朋友在她到達示威區後不久便離去，她一個人在示威者堆中聽著四處呼喊「夏慤要人呀！行喇！唔好坐喺到！」便緊張兮兮地收捨行裝，跟著大隊，去了夏慤道，但她心裡很害怕會再一次經歷催淚彈與清場。

在6月9日百萬人遊行，及6月12日金鐘衝突中，Kit的媽媽因為怕她有危險，故陪同她到場。但她說，家父家母立場比較中立，「如果社會上有比較唔岩嘅事，佢哋就會出來。但係屋企比較少傾呢啲（政治）話題。」

6月12日：和平示威 迎來第一口催淚彈

「就係呢個位！」Kit指向政府總部與中信大廈之間的天橋。

6月12日下午三時左右，警方剛施放催淚彈驅散示威者，她和媽媽就站在那個位置，被逼展開了逃亡。「好多人上橋，因為個鼻好痛，就一直往後退。後面啲人係咁跑，一直係咁行……諗住落返地鐵站時候，一直太多人逼，所以一直行到好遠，諗住去中環嗰邊，但嗰邊警察又放咗好多催淚彈，嗰時聽到好多人喊，隻眼好辛苦……同埋我記得有個人暈咗，我聽到聲，唔係好記得，我冇睇到發生咩事……」Kit愈說愈細聲，斷斷續續地將記憶重組。

回想6月12日清場時情況，她說：「我慌、我驚，因為未見過咁混亂場面，其實一直都好和平，直到放咗催淚彈之後，大家都好驚。」一直在和平示威的她，對事後政府說示威者是暴動，感到憤慨。

「對唔住被拘捕嘅人」

這是她人生第一次「嚐到」催淚彈，她形容危險混亂的場面為「走難」，即使媽媽在旁也很驚慌。「我冇諗過，出來表達意見，冇衝坐係到，都會有咁嘅事。」但她認為，自己位置已是相對安全，想起前線的人身陷險境，她感到自責。當時她在現場還看到很多同齡、甚至比她更年輕的示威者一個人在場，她很想留下來，但家人說危險，就被逼離去。「有時覺得……對唔住被拘捕嘅人……」說著說著，她熱淚盈眶。

Kit身型細小，是個「和理非」，無法在最前線支援，又因為怕家人擔心，僅會出席遊行。但她表示不論勇武或和理非，雖然手法不同，但目的、訴求一致。

朋友政治冷感 同溫層的異數

和Kit上樓梯，走近事發當日天橋位置時，她看見遠方的警察，忽然卻步。下意識的動作，透露出她對當日經歷仍心有餘怯，由衷懼怕警權。「冇做錯過咩，不過都有啲驚，唔知點解。」即使見不到警察，她一個人乘港鐵出港島，已百般擔心：會不會被警查截查搜身？會不會留下在場紀錄？

既然害怕，為何不找同伴到場？「有幾個熟嘅朋友，不過有啲就……」Kit稍稍沉默，深呼吸續說：「都幾沮喪！因為有啲（朋友）係冇親身到場，只係睇TVB，只係見到場面好亂，佢哋就覺得係有人搞事先會咁樣。」她向朋友解釋親身經歷，解釋示威者不是暴徒，卻被質疑：「你係前線咩？你都睇唔到！」

五年前的雨傘運動，Kit只有13歲並沒有參與，但漸漸留意時事。可不是每個青年都熱血，她說，不論中學或大學同學，親近的朋友都較政治冷感。她在6月9日前已呼籲朋友一起去遊行，但大家都拒絕，「佢哋話好驚呀，連遊行都話好驚，我覺得……冇得逼嘅，不過我覺得遊行已經最安全，咁都唔肯出來……」她又不時在社交平台分享有關修例新聞，希望多些朋友看到，試圖改變他們，但大多無動於衷，最多「喺IG post一兩張相就算」，日常生活繼續吃喝玩樂。

整個月以來，6月15日義士離世最令Kit痛心難過，當晚更睡得不好。「嗰個人用自己生命去講（訴求），但都冇人肯聽。覺得咁都唔出來，好似好對唔住佢。」

情緒埋藏心中 堅持做對的事

同儕間的不理解、質疑及漠視，教Kit失望和痛心。「鬧示威者嘅人當然唔認同，但最恐怖係連關心都冇。點解到呢個時候，仍然可以若無其事咁去玩？」

漫長六月積累的濃濃情緒，包括6月12日遭警方暴力清場後的憤怒，6月15日對輕生者的悲傷，7月1日深怕他人誤解衝擊立法會行為動機，這些種種她都找不到人可以細訴。朋友不理解，父母也長時間工作，每日回家她累倒了就睡，聊天也乏力，有感受只能寫進日記裡。

成為同溫層的異數，一個人走上街，她坦言孤單，但也一定要做，因為要做正確的事，為自己家園出一分力。「我只係一個學生，我能力範圍內可以做到嘅，只有每次遊行都出席。有人笑我『你遊行可以改變到啲咩？』我都唔知，但我只知道咁都好過咩都唔做。力量雖然微小，但我無辦法若無其事。」

有人認為00後大多愛玩「抖音」、會北上飲喜茶，但Kit說她完全沒有，平日她會在網上留意新聞，關心社會。其實本來也不是這般關心政治，是後來明白到政治會直接影響生活一部分，「唔係你唔理佢、唔掂佢就OK。只要一旦逃犯條例修定過咗，其實可以直接影響你嘅將來、你嘅生活。」

19歲前的盛夏 許願撤回暴動定性

18歲的Kit在今個月生日，問到想要甚麼禮物，她輕聲道出心中耿耿於懷的願望：「想撤回暴動定性，同埋釋放義士。」2047年，她只有47歲，對未來職業暫時未有構想，對香港這個地方也不感希望，「最近都有啲唔係好知將來想做乜，將來……都係見步行步。」

記者帶她走一次金鐘港鐵站各出口，認清位置後，與她道別，她就隱身在黑沉沉的示威者中。由此至終，為免危險，她也沒有脫下過口罩，能夠分辨她的，只有銀色幼框眼鏡背後那驚恐又脆弱的眼神。