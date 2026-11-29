今年9月，元朗一名27歲女子疑遭多隻狗追趕襲擊，重傷不治。警方其後聯同漁護署搜捕流浪狗，事件再次把鄉郊狗患與公共安全推上風口。公眾焦點集中於後續處理，然而追本溯源，這些流浪狗究竟從何而來？

隨著北部都會區工程大規模推進，收地工作如火如荼。新界村落裡大量原本用於防盜看門的「倉狗」和鄉郊犬隻，因主人搬遷棄養或公屋禁養政策，頓時淪為無家可歸的流浪狗。當民間救援力量幾近耗盡，發展浪潮下被推向街頭的犬隻，要如何安頓？

記者：陳希樂（大學線） 編輯：覃梓敬（大學線） 攝影：覃梓敬、陳希樂



上水文錦渡近天平山村被劃為北都住宅區，後方的棕地已被清空大半。傍晚餘暉下，散落的木板、廢棄膠桶、破爛紙皮和建築廢料堆疊在瓦礫中，破敗廢墟裡卻傳來此起彼落的狗吠聲。

《大學線》記者與毛守救援創辦人陸家捷（Kent）走訪流浪狗出沒的常見地點。幾隻唐狗警惕地在天平山村空地上踱步或躲藏，直到義工打開罐頭，牠們才陸續走近進食。其中兩隻狗由附近正忙於搬遷的倉主所養，黃色唐狗已相伴十載有餘，另一隻三歲大的狗則自幼生活在貨場內。訪問當日距離收地期限只剩兩天，記者問倉主是否會帶狗隻回家飼養時，他略顯不解地反問：「為何不會？」

不過，Kent指著現場另一隻黑狗，表示其原主人亦曾許下相同承諾，最終卻將牠留在原地，至今仍靠義工定期餵飼。

文錦渡近天平山村的狗隻及更多相關照片：

不被看見的牠們

北部都會區新發展區的首批試行點包括元朗洪水橋和廈村等地，收地和清拆工作已於2024年起分階段展開。本土研究社曾就北都收地對動物的影響進行資料整理及統計，研究員郭凱晴（Hilary）有份參與研究。她指出：「受影響住戶有多少、收地範圍有多少、棕地作業者（等等），政府都有數字。但有多少動物受影響，就看不見有任何統計。」

本土研究社翻查了近兩年新聞報道和社交媒體，整理當中曾提及動物被逼遷個案，發現有至少802隻動物受到北都收地影響。由於許多個案未獲公開，Hilary相信數字只是「冰山一角」。

她指出，受影響動物除了包括主人搬入公屋後無法帶走的寵物、棕地場區的看門倉狗，還有長期在村落生活、由村民共同照顧的「社區貓狗」。這些動物未必有明確的飼主，部分亦未有植入晶片，難以簡單歸類為家養寵物或流浪動物。

本土研究社研究員Hilary指出，目前難以在政府文件中找到受收地影響動物的官方統計，因此團隊自行整理公開資料。（大學線授權使用）

Hilary認為，政府在北都土地發展規劃中，除了考慮受影響居民及棕地作業者，亦應評估發展對動物的影響，收地前的「凍結登記」（又稱清拆前登記）階段，除了受影響的人，也應調查收地範圍內的動物數目。

政府現時強調『城鄉共融』，而流浪狗、放養狗等動物同樣是鄉郊的一部分，理應在土地發展規劃中一併納入考慮。

有「主人」不代表有人負責

隨着北都部分棕地場區及村落陸續清拆，有狗隻被主人遺留在原地，依靠義工餵飼，民間團體收到的求助個案愈來愈多。

毛守救援創辦人Kent表示，自五年前已開始在古洞、北都一帶進行動物救援工作，期間收到大量與收地及搬遷有關的求助。他指出，不少受影響動物其實並非一般意義上的流浪狗，而是本來由場主、工人或村民長期照顧的倉狗。

「倉狗本身係有人養。」Kent解釋，棕地的貨場、物流中心及車房，普遍會飼養「倉狗」防盜。在他眼中，這些犬隻具有強烈的領地意識，對倉庫展現出極高的忠誠度，但多數倉主並未盡到飼主責任，鮮少提供充足糧食、植入晶片或絕育。當貨場搬遷、防盜需求不再，主人便將倉狗丟棄。

另一方面，有些村民被政府收地後獲安排上公屋而棄狗。Kent提起上水石湖新村的個案，語氣難掩憤恨。當時該區收地，村民獲安排入住公屋後，三隻有晶片的唐狗被發現留在原地。義工透過晶片成功聯絡上主人，電話那頭的回應卻讓人心碎：

我上樓了，我不要了。你要，你拿去吧。

最終三隻被遺棄的生命中，只有一隻狗幸運獲救，另外兩隻後來因病離世。

毛守救援創辦人Kent表示，不少倉狗原本有主人，但主人搬家後未必繼續肩負照顧責任。（大學線授權使用）

流浪狗數持續增加 民間組織獨力難支

除了民間組織自行救援，部分流浪狗亦會被漁農自然護理署捕獲，送往轄下動物管理中心。根據《狂犬病條例》及政府的相關解釋，若漁護署扣留動物後四日內仍未能找到其畜養人，署方可下令沒收動物。

坊間曾有「四日後即人道毀滅」的說法，漁護署向傳媒澄清，四日只是法定最低期限，中心會評估動物的健康及性情，並將適合領養的狗隻轉交合作動物福利機構。

Kent表示，中心職員有時會主動聯絡他詢問是否願意接收部分狗隻。

他們（職員）說：『有八隻，如果你不接，明天獸醫就打針（人道處理）了，有沒有興趣？』

即使收容空間已經不足，他仍會盡力接收。

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毛守救援：能救一隻是一隻

將小狗接到有瓦遮頭的地方，只是救援工作的開始，長遠更要照料牠的一生。成立於2015年的毛守救援，從事流浪動物救援及安置。機構於2024年在火炭開設「毛守獸醫中心」，除為獲救動物提供治療，亦向一般寵物提供收費診療服務，部分收入用於支持動物救援工作。

Kent指，毛守每天接獲約六至八宗動物救援求助，但受人手及收容空間限制，每天只能處理一至兩宗，須優先救助生命垂危或傷勢嚴重的動物。

即使成功救回動物，尋找新主人亦非易事。Kent指出，幼犬及名種犬較容易獲領養，成年唐狗、年老或傷殘狗隻卻往往乏人問津。部分狗隻經過一兩個月治療後康復，仍可能需要組織照顧十多年。

Kent稱毛守目前照顧近七百隻動物，獸醫中心佔地約八千平方呎，機構另設狗場，有逾百個暫託家庭。即使暫託家庭照顧犬隻，狗糧、醫療、藥物等開支仍由毛守負擔。機構主要依靠市民捐款維持救援工作，收容空間及經費均面臨壓力。「每一個地方都有狗，廁所都有狗。」Kent如此形容目前的收容情況。

被問及毛守的未來，Kent沒有給出樂觀的答案。他表示，救援並非一門生意，自己只是不願眼看狗隻死去，能救一隻是一隻。

狗的問題，都是要政府做，不是將這件事交給民間做。

狗隻無人處理 責任誰屬？

漁護署回覆本刊查詢時表示，署方並無分類備存因北部都會區發展收地而棄養動物的投訴及個案數字。就應否建立相關統計，立法會議員兼北區區議員姚銘認為實際操作上存在困難。

根據《狂犬病條例》（第421章）第22條，動物畜養人如無合理解釋而棄掉動物，最高可被判罰款一萬元及監禁六個月。姚銘指，由於棄養行為涉及法律責任，不少人即使放棄飼養動物亦不會承認，因此難以準確掌握相關數字。

姚銘認同，發展及搬遷與部分動物被遺留存在關聯，不過他強調，棄養問題核心在於飼養者不負責任。姚銘續指，北都發展項目並非突然展開，不少地區早於十多年前已完成凍結登記及公布發展計劃，受影響人士理應有足夠時間安排動物去向。

姚銘建議政府研究支援措施，包括在北都發展區內設立動物過渡中心，由政府提供土地、交由非政府組織以社會企業模式營運，為因搬遷而失去家園的動物提供暫時居所。

在飼養者責任方面，姚銘認為政府應加強監管，督促飼養者妥善照顧及管束犬隻。政府於今年十月表示，正檢視《狂犬病條例》（第421章）及《危險狗隻規例》（第167D章）等相關法規，研究加重棄養及未妥善管束狗隻的罰則，並計劃於今年年底就修訂建議諮詢立法會事務委員會，爭取明年完成修例。

立法會議員姚銘認為政府可研究支援措施，包括設立動物過渡中心。（大學線授權使用）

人走了 狗還在

記者跟Kent奔波半天，從下午忙到天黑。隨著收地拆樓工程加快，北都一帶幾近人去樓空，但「人走了，狗還在」，大量村狗和倉狗仍在原地。

Kent有點唏噓地說：

狗是忠心的動物，那裡是牠的地盤，是牠捍衞的地方。牠們在等主人回來接牠，當然牠等不到的，主人是不會回來的。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】