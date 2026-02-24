冷血飼主無法登機「原地棄養」貴婦狗　幸獲參救警員出手給牠新家

美國拉斯維加斯警方2月21日宣布，一隻在哈利瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）遭飼主無情拋棄的2歲黃金貴賓犬，已找到新家。這隻被暱稱為「捷藍」（Jet Blue）狗狗由參與救援行動的警員布萊克（Skeeter Black）一家領養，將展開新生活。



根據《紐約郵報》，這起棄養事件發生在2月2日。當時「捷藍」的女飼主得知因沒有相關證明文件，而無法帶著牠登機。據警方公布的監視器畫面，該名態度惡劣的飼主隨即將狗繩綁在捷藍航空（JetBlue）的售票櫃檯，逕自前往登機門，讓狗狗不知所措獨留原地。

根據《紐約郵報》，這起棄養事件發生在2月2日。當時「捷藍」的女飼主得知因沒有相關證明文件，而無法帶著牠登機。（Instagram@lvmpd）

一隻在哈利瑞德國際機場遭飼主無情拋棄的2歲黃金貴賓犬，已找到新家：

+ 6

事發後，警方迅速找到這名未被公開身份的飼主，並以遺棄動物和拒捕罪名將其逮捕。執法單位指，該女子從未試圖要回這隻黃金貴賓犬。「捷藍」在事發後被送往動物救援機構安置。

巧合的是，布萊克和家人數個月前就已通過領養機構的審核，當時他們正在尋找一隻黃金貴賓犬。警方表示，領養機構很快就選定這個家庭，讓這隻活潑的狗狗能擁有充滿愛的新家。

警方在社交媒體發文表示：「這隻在3號航廈內被發現綁在行李測量架上、被命名為『捷藍』的狗狗，正式踏上前往永久家園的旅程。」該部門還分享了布萊克一家與「捷藍」的開心合影。

警方感性寫道：

今天，『捷藍』的下一段旅程開始了，這一次，牠身邊圍繞著在最需要時伸出援手的人們。

延伸閱讀：領養橘貓照片與現實竟差一倍？42磅神級肥貓現身 驚呆全網：豬咪

+ 12

延伸閱讀：

川普禁令破功？路透：DeepSeek被爆握有輝達「最強晶片」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】