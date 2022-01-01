相傳在古希臘故事中，數學家阿基米德洗澡時突然想到可以用水來測量不規則物件──皇冠的體積。這個「靈光乍現」的瞬間，是他的「啊哈時刻」（Aha-moment），意指為頓悟某事而驚嘆，是一種愉悅、特殊的體驗。

遊歷過40多個國家的羅偉鴻（Freddy），人生其中一個「啊哈時刻」，是在當地人帶領參觀印度貧民窟時發生的。他近期與拍檔開發了一個手機聲音導航App，邀請專家、地區組織、街坊錄製語音導賞，讓用家隨心隨時「跟着大師去旅行」；希望藉着在社區的深度遊歷，每個人都會找到自己的「啊哈時刻」，「希望用家可以『travel to wonder』 ，旅行得有深度，而呢種深度需要有人引導、去啟發。」



羅偉鴻（Freddy）希望通過不同跨文化活動，提升大眾對世界、文化的認識和理解。（呂諾君攝）

創辦人熱愛旅遊 曾在跨國公司工作

羅偉鴻過往曾任職Google（印度）的人力營運部管理實習生和國際組織AIESEC（馬其頓）的人才管理部副主席，回港後，他創辦了互文教社，希望通過不同跨文化活動，提升大眾對世界、文化的認識和理解。他熱愛旅遊，憶述在18、9歲當背包客到印度旅遊，要在短時間內理解當地數千年的宗教、建築、歷史以至食物文化，拿着數本lonely planet（旅遊書籍《孤獨星球》）卻覺得不夠盡興，直至在孟買遇到當地的歷史系學生，帶他到處遊歷，才驚嘆是「正到不得了」。

疫情下，他和來自德國的拍檔Till Kraemer見到坊間的導賞團受諸多限制，於是想到：不如用科技來解決問題？「喺啲大學嘅建築系、歷史系，最受歡迎嘅往往係啲考察團，譬如去睇中國銀行嘅細節都可以睇一個鐘。」羅偉鴻指，學生一般都希望走出課室，學習用學者、教授的視野去看香港，但「大師」時間有限，一年只帶一次，如何才能留住「精華」？他們想起，自己平日愛聽podcast（有聲書），如果有專家、教授、或是老街坊、地區人士的聲音伴隨遊走社區，不就可以隨時隨地「參加」導賞團？於是他們開始研發手機應用程式Storius，並先後得到數碼港創意微型基金和數碼港培育計劃的資助。

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無導遊亦可靠聲音導賞深度遊

深水埗主教山的免費導賞團一票難求，羅偉鴻則指，他們希望擺脫一般導賞團的限制，做到隨時隨地、「無導遊地導賞深度遊」。如語言方面，即使導賞員精通兩文三語，也很難在一個團中完全照顧；如導賞內容，參加者各有不同背景，「對普通人嚟講係冷門知識嘅嘢，一個建築系學生會覺得太淺太悶。」Storius的應用程式內容許用家根據自己步伐播放的內容，如不想花時間聽，導賞亦有文字稿可供即時閱讀。此外，用家可以自由選擇導賞路線，「可以跟完神學再跟歷史大師，又如果行到咁上下見到間cafe好正，可以轉過去聽小店tour，好似你去到金鐘站隨時轉車咁。」

業界質疑程式搶導遊飯碗

羅偉鴻稱，一些深度遊、專家大師團索價約380港元一位，形容使用Storius App是「可用十倍平嘅價錢任聽」，「有啲導遊專家都走嚟，話我哋咁樣搞佢哋咪會冇飯食。我哋覺得唔係，係時代開始轉變。」羅笑指，Storius的對象是20至30歲的年輕人，「阿爸嗰輩」都不會用，而且目前接觸過去的專家學者，大多對計劃反應正面。現時在App內負責說故事的，有文化專家如長春社文化古蹟資源中心和浸會大學歷史系的學者，也有指定地點附近居住、讀書多年的人，又如深水埗無家者協會，會用無家者導賞員講解香港的住屋挑戰和基層生活，「喺大南街以外點樣睇社區呢？我哋視而不見嘅事可以點樣帶出？」

這天他帶我們來到赤柱，透露即將新增一系到有關美利樓、八間屋等的軍事歷史故事，他希望Storius能啟發大眾賞識、並對身邊的文化遺產產生好奇，而未來亦計劃將這項科技推展至其他地區，讓世界各地的人都能在閱讀維基資訊以外，發掘出新的遊歷方式。