移民潮｜坎坷唐狗被領養4年主人移民再遭遺棄　協會拒絕狗主探望

近年香港時局變化劇烈，部份港人對未來感覺困惑及不安，故掀起了新一波移民潮。惟不少家庭都有養寵物，平日更將寵物視為家人，但當舉家移民之際，卻因種種原因選擇放棄家中寵物。保護遺棄動物協會（SAA）有一隻名叫「小夫」的唐狗，年幼時被人遺棄在垃圾站，４年前幸得一個有心家庭領養，豈料今年主人打算移民，卻沒有計劃帶同小夫遠走他鄉。輾轉4年，小夫又再重回協會的狗場生活。協會創辦人陳淑娟形容，小夫初回狗場時，情緒低落，需要一個多月時間重新適應。協會更拒絕狗主探望，不欲給予小夫假希望。



「保護遺棄動物協會」（SAA）創辦人陳淑娟。（翁鈺輝攝）

1997年香港回歸前夕，港人對前景感到憂慮，遂掀起移民潮。當年陳淑娟（El）原本與拍檔經營寵物美容生意，惟香港移民氣氛熾烈，不少人辦理移民手續後便遠走他鄉，卻把家中的寵物遺棄。陳淑娟眼見孤苦無依的寵物數量大增，當時坊間又沒有太多動保組織接手照顧，於是她毅然創辦「保護遺棄動物協會」（SAA）。

97移民潮下創保護遺棄動物協會

轉眼間，四分之一個世紀過去，歷史正在重演，2021年的香港人與前人一樣，同樣對未來感覺困惑及不安，此時又掀起另一波移民潮。而保護遺棄動物協會又再肩負重任，今年接收了一隻因主人移民而被遺棄的唐狗——「小夫」。

唐狗「小夫」現時已重回協會狗場。（SAA圖片）

無緣隨主人移民 「小夫」重返協會狗場

陳淑娟指，「小夫」原本與4個兄弟姊妹被人遺棄在垃圾站，其後在協會狗場中生活，約4年前獲有心人領養。原以為小夫已找到安身之處，豈料小夫的主人近期卻打算移民外國，而他本身已養有另一隻寵物狗，或許因為資金及生活配套等問題，小夫的主人決定二選一，帶著原本的寵物狗遠走他鄉，無奈之下唯有放棄小夫。主人遂主動聯絡協會，希望協會可安排重新收留小夫。

初期情緒低落 一個多月始適應環境

協會得悉事件後盡快接收小夫，不過陳淑娟坦言，小夫重返協會狗場初期情緒不穩，心情低落，明顯是掛念主人。每當職員及義工想靠近小夫時，牠總是不其然向後退。「動物也是有感受的，牠知道主人要離開，要重返這裏（協會狗場）。雖然這裏是個大家庭，但牠未必鍾意，因為牠已經習慣了與主人的生活模式。」對動物而言，要重新適應新環境是頗困難的事，陳解釋：「很簡單，可能以前主人隨時都會餵食，但這裏不能將狗糧放低24小時，好像食自助餐一樣。」小夫返回協會約一個多月時間，才重新適應狗場的生活模式。

主人欲到狗場探望被拒 協會：不欲給予假希望

小夫的主人曾向協會提出，在離港前想間中到狗場探望小夫，但陳淑娟拒絕了這要求，「為什麼呢？是不是我們太不近人情，你交回（小夫）給我們，我就關門，叫你以後不要來呢？」她直言，這個決定是不想給小夫假希望，以為自己只是暫居狗場，總盼望著主人遲早會把牠接走。她認為決斷一點反而可讓牠忘記主人，重新過新生活。而協會也承諾主人，會不時提供小夫的資訊，陳表示主人最終也明白及理解協會的心意及處理手法。

因移民而棄養的寵物數字未有顯著增加

不過陳淑娟表示，小夫的個案其實較為罕見。以她觀察，雖然這一波移民潮沸沸揚揚，但與1997年相比，今次被遺棄的寵物數量較少，至少協會近期收到的棄養個案並無顯著增加。相反協會接獲的電話查詢，多是詢問如何帶同寵物移民，要求協會給予意見。

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陳淑娟認為，過去二、三十年坊間不少動保組織紛紛成立，亦長期教育市民愛護動物。經過各界多年努力，陳坦言見證港人對保護動物意識有所提升，真的把寵物當作家庭一分子，此外「領養不棄養」、「領養代替購買動物」等觀念亦逐漸為人所認同。「我記得二、三十年前，如果說要養狗，一定是出去買的，一定是去寵物店的，不是名種不會要的，這幾十年是真係有變化。」陳笑言，現時很多年青人不介意到協會領養一些年老的唐狗唐貓，甚至願意照顧殘疾的動物。

儘管如此，香港這一波移民潮短時期仍方興未艾，不排除陸續會有更多寵物遭遺棄。陳淑娟慨嘆，主人決定養不養寵物是一個很簡單的念頭，但對寵物來說卻是影響一生的決定。她呼籲有意移民的寵物主人均要為寵物及早打算。