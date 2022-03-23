飄移人生｜賽車手變泰拳教練　走過低谷再遇疫境：業界面臨結業潮

好不容易從低谷爬起後，一場天災人禍又令他重回逆境。疫情下百業蕭條，健身中心、拳館等現正被禁止營業，健身教練盧向榮約十年前，從車房老闆變到一無所有，當時依靠信仰度過谷底，捱過重重難關後，決定開辦健身中心，但又無奈遇上疫情，「雖然我都就捱唔住，但我都想同大家打打氣」。

健身中心在即將於下月重開，盧向榮慨嘆措施來得太遲，健身業面臨「海嘯式結業潮」，他建議應立即開放教練可單對單授課，在中心內劃分不同區域，令到一眾教練不致「手停口停」，政府在推行防疫措施時，亦應多與業界溝通。



靠信仰捱過人生低谷

「我在人生最低谷的時候，遇上了神的恩典。」經營GMT Fitness的盧向榮約十年前，是一名專業賽車手，更有「香港飄移王」之稱，同時經營一間賽車車房，如同「人生贏家」。後來適逢網店興起，大量客人移至網上購買賽車零件，令他經營了16年的車房不敵大潮流倒閉，但是禍不單行，他之後更面對離婚及父親離世等人生難關。儘管如此，盧向榮沒有自暴自棄，他在最頹廢的時候，經朋友介紹而接觸基督教，靠着信仰不斷調整自己，除了參加團契，反省以往的待人處事態度，同時積極增值自己，考了第一個泰拳教練牌照，由車房老闆搖身一變成為泰拳教練。

當時他在一間健身連鎖店任職初級教練，盧向榮表示，教練在營業額不達標時，要早起幫忙清潔器材，當時曾遭朋友揶揄，「阿榮，你堂堂一個車房老闆喺到抹啞鈴嘅？」他往往只能尷尬應對，「學下嘢吖嘛哈哈」。盧向榮認為，自己從6歲起玩極限運動成長，滑板教曉他不要懼怕跌倒，信仰則讓他明白到「自我價值由自己定奪，不用在意別人的流言蜚語」。

健身中心開業 遇上疫情滑鐵盧

儘管遇上重重難關，盧向榮堅持增值自己，陸陸續續又考了14個牌照，他離開健身連鎖店後，他的學生希望繼續跟從他健身，於是他又做了自僱教練一段時間，在各區健身店中掛單「打遊擊」。2019年，他終於在銅鑼灣開設自己的健身中心，他緊記師傅、知名泰拳大師陳德興教誨，「你要做教練，就要做啲唔同嘅嘢」，於是他希望為學員做Sport Massage（運動按摩），並要求拳館所有教練都要不斷增值自己，考取各類牌照。

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盧向榮表示，他來自基層家庭，要開設一間健身中心並非易事，當時有熱心學員願意預繳學費支持他，再「左借右借」才足夠開業。開業後他的戶口只剩下數千元，但他相信定能捱得過，「希望開設拳館可以與學員建立良好的關係，亦希望可以傳福音」。

盧向榮透露，拳館初期生意營運不錯，但很快遇上社會運動，緊接受到疫情影響，整體氣氛變差，拳館取消所有小組班，只能轉為單對單授課，第三波疫情更斷斷續續停業了90日。儘管經營困難，他們均未有打算轉陣，盧向榮認為，網課難以糾正學員的姿勢，以及照顧他們的安全，而這是教練的重大責任。到了現時全面停止授課，拳館上下所有教練都手停口停，盧向榮嘆氣指，「運動可以遲啲做，頭髮可以自己剪，但我哋𠵱家無收入、無飯食」。

運動可以遲啲做，頭髮可以自己剪，但我哋𠵱家無收入、無飯食。 GMT Fitness總教練盧向榮

健身業面臨「海嘯式結業潮」 對中期檢討感失望

盧向榮現正兼任香港踢拳總會公關，他形容健身業疫情下面臨「海嘯式結業潮」，很多同業轉行至外賣及運輸業。他期望政府可以與業界加強溝通，例如應將對教練的資助擴大，現時只資助從事教練工作的體育總會或認可體育機構的註冊教練，但有不少教練都是從外國考牌，部份資格及國際認受性比香港總會高，亦被本地健身業認可，但卻得不到這份資助。

盧向榮現正兼任香港踢拳總會公關，他形容健身業疫情下面臨「海嘯式結業潮」，很多同業轉行至外賣及運輸業。（黎倩婷攝）

政府在早前宣布社交距離措施中期檢討，透露將會在4月21日起分三階段放寛措施，其中首階段會重開體育處所及健身中心等，以及放寬限聚令至4人，盧向榮坦言對此感到失望，形容援助措施來得太遲，過去一星期已有5間健身中心結業，他建議應立即開放教練可單對單授課，在健身中心內劃分不同區域上課，令到一眾教練不致「手停口停」。