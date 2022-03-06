前視障運動員任上門按摩師　盼改行業形象　身高1.89米有兩項優勢

上一代有不少視障人士因「冇得揀」而從事按摩師，盲人按摩漸趨普及和聞名，但近年隨着視障人士學歷提高，他們多數會選擇較舒適的工種，最近卻有一名視障人士大學畢業後「反其道而行」，轉職上門按摩師。先天視障的蔡偉健（Eric）每天提着摺起來有電視機般大小的按摩床，背着一個露營用的大背囊穿梭鬧市，務求準時到達客人府中，提供上門按摩服務。



30歲的蔡偉健是先天視障人士，只有約三成視力。他自小學習游泳，曾多次代表香港參加殘疾人游泳比賽，大學畢業後在不同公司擔任文員，但生性好動的他認為，朝九晚五的辦公室生活並不適合自己，近年開始尋求新突破，經過一連串學習及考取各類證書後，最近開業成為上門按摩師，每日將「成間鋪拎起」帶去客人的家中，替有需要人士按摩。蔡偉健表示，基本上大部分視障朋友當按摩師，都是在店舖打工，因為他們不太方便到處走動，但因為他仍有能力外出，因此上門服務對他來說不是大問題。

30歲的蔡偉健是先天視障人士，只有約三成視力。他自小學習游泳，近幾年開始尋求新突破，經過一連串學習及考取各類證書的過程後，最近開業成為上門按摩師。（黎倩婷攝）

1.89米身高與運動底子具優勢

盲人與按摩常常被連繫起來，蔡偉健認為這已是舊派的說法。他形容，從前經常有人標籤視障人士，認為「你睇唔到嘢，盲人就去學按摩啦」，但時至今日，很多視障人士的學歷提高，故希望從事一些毋須體力勞動的工作。蔡偉健則反其道而行，他認為當按摩師較適合自己，且可以發揮到個人所長，「我唔會有咩身段放唔低，咩大學生走去做按摩師？我冇呢啲（包袱）。」

曾任游水運動員的蔡偉健認為，他的身體結構與運動經歷令他比其他按摩師優勝。他形容，游水運動員的生活刻苦耐勞，「因為練水很沉悶和刻板，與按摩師的工作過程相若，體力及精神上都消耗很大」。而且蔡偉健天生高，身高接近1米9的他，手掌也比常人大，因此按摩時可按得更深層和仔細，「我要幫客人做好多拉筋及伸展動作，需要一定力氣，將一個人搬起」，與生俱來的體格優勢令他對此應付自如。此外，蔡偉健認為很多人運動後都容易感到疲累，他能根據以往經驗，向客人詳細解釋情況及處理方法。

上門服務以目標為本 不用跟流程辦事

蔡偉健兩至三年前開始學習按摩手法，例如物理治療、中醫穴位推拿等，不斷鑽研深化，並將各類技術融會貫通。他認為按摩一定需要配合拉筋及伸展動作，而這點正是坊間的按摩店所缺乏的，他指不少按摩師不太專長把按摩結合伸展，「一般按摩店可能只係簡單拉兩下，做得唔夠仔細」。相比坊間按摩店，蔡偉健認為他的服務能針對客人的痛症問題，亦會配合各種不同的工具，例如磁叉、筋膜刀及按摩球等完成治療，「佢哋（一般按摩店）按摩嘅就淨喺做按摩，推油就推油」。他認為，店舖的模式分得較仔細，有點局限，「我打自己工就以目標為本，不用跟流程辦事，可以有自己的步驟」。

蔡偉健解釋，他可以根據每位客人的需要來制定步驟，例如客人很累的話，希望做休閒按摩，便可先做肩頸，全身由頭到腳按一次後再拉筋，但如果對方有特別痛症問題，例如腰痛、肩周炎等，便會幫助他先按鬆那止位置的肌肉和筋膜。

搬起30磅按摩床穿梭鬧市

大多數客人透過社交媒體找上蔡偉健，雙方約好時間便可上門按摩。他透露，按摩床約重30磅，摺起來也有一部電視般大小，上落樓梯時需搬起，需要一定的體力。他亦有一個約7公斤的露營袋裝起所有工具，例如床墊、毛巾、按摩油及消毒用品等，他也會帶備乾糧及水應付全日所需，「可以話將成間舖既嘢孭出街」，確保自己可以滿足客人需要。

蔡偉健透露，按摩床約重30磅，摺起來也有一部電視般大小，上落樓梯時需搬起，需要一定的體力。（黎倩婷攝）

疫下創業，難免會有客人擔心病毒傳播而卻步，但蔡偉健認為「有困難都有機會」。正因疫下市民無所事事，上門按摩服務的需求便增大，他透露已接種疫苗，亦會定期進行檢測，到埗後亦會開啟空氣淨化器，做好消毒措施、更換衣服和新口罩，做能力範圍內可做的事，務求令客人安心。談到疫下難忘事，蔡偉健笑言有次到九龍酒店為Staycation的客人按摩，怎料該處空間太狹窄，因此部份時間他需要站在廁所，為處於走廊客人進行按摩。

按摩是保健方法 可調節不少痛症

蔡偉健表示，普遍人對按摩師或有負面想法，一來香港擔任按摩師不用考取牌照，市面上不少按摩店門面亦死氣沉沉，令市民或會卻步。蔡偉健認為，沒有地方比自己家中更舒適，以及令客人最放鬆，故決定提供上門按摩服務。此外，他亦希望打破大眾對按摩的既定印象，因為按摩不單能令人放鬆，亦是一種保健方法，可調節很多身體痛症，一些內科病亦可透過推拿處理。

他表示，這數年受疫情影響，按摩行業出現人才流失問題，「但我發現香港人好多都好攰。」他認為當有市場需求，便需要有足夠有質素的人才滿足需要，因此期望會有更多人加入上門按摩師行列，「我得一對手，無法滿足全世界的人的需要」。