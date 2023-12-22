全面採納通用設計　建造全民皆可使用的共融環境

每個人在人生不同階段，都會有着不同的需要。嬰兒接受母乳餵哺，家長或照顧者帶同他們外出時往往要使用嬰兒車；孕婦不適宜久站；長者、受傷或有殘疾的人士或因行動不便，需要使用輪椅或其他輔助工具。這些有特別需要的人士和其照顧者在使用公共設施時都有各自各的需要，如果建築物採了通用設計，其共融環境便能迎合不同群體的需要，照顧不同年齡、能力及身體狀況的使用者。



撰文：平等機會委員會主席朱敏健



為推動通用設計在香港的應用，平機會將於明年初推出「通用設計嘉許計劃2024/25」，以表揚在採納通用設計方面有傑出表現的公營及私營機構，並與廣大社會分享創造共融環境的良好常規，以鼓勵其他機構開展或繼續提升暢通易達程度。

推動通用設計以建造關愛共融城市

儘管香港設有《設計手冊：暢通無阻的通道2008》，為公共及私人的處所的通道設施訂立最低標準，但該指南只側重於特定的設計，針對殘疾人士的需求，為他們提供無障礙的環境，卻未能充分照顧到長者及其他群體的需要。長遠而言，香港應推動通用設計以建設適合不同年齡、能力及處於不同人生階段的用家居住的共融城市。

平機會一直致力推動政府制定全方位的設計手冊，納入通用設計原則，以建造通達的建築環境及公共空間。平機會樂見行政長官在今年的施政報告中提出由財政司副司長統籌相關政策局，就通用設計及通達概念納入屋宇署的樓宇設計手冊提出建議。

通用設計照顧不同群體使用者的需要

通用設計已成為一個全球性的潮流，隨着社會大眾不斷增加對共融環境及可持續發展的關注，通用設計的概念也逐漸受到重視。通用設計是以使用者為本，在項目展開時就考慮不同群體的需要，創造所有人都可以使用的產品和環境。每個人在成長過程中，都會有不斷轉變的需要，亦有可能經歷疾病或殘疾情況，通用設計就可以照顧到我們在不同的人生階段中的需要，例如嬰兒期、懷孕期、老年期，甚至照顧子女或父母的階段，有效提升有特別需要人士的生活質量。

即使是簡單的設計，也應符合通達的原則，服務更多不同需要的使用者。例如提供無梯級及平坦的入口，方便所有人，包括輪椅使用者、行動不便人士及携帶嬰兒車的家庭進出；裝置不同高度的扶手及洗手盆，方便不同身高的人士，包括兒童及長者使用；設置可用作母乳餵哺、急救、祈禱等各種功能的多用途室；提供較闊的家庭友善泊車處，方便照顧幼兒或輪椅使用者的家庭。

通用設計是以使用者為本，在項目展開時就考慮不同群體的需要，創造所有人都可以使用的產品和環境，照顧不同人生階段的需要，例如嬰兒期、懷孕期、老年期，甚至照顧子女或父母的階段。

海外地區設有通用設計守則供相關人士設計時考慮

放眼國際，不少海外地區例如新加坡、奧克蘭、愛爾蘭、加拿大的卑詩省及安大略省，以至杜拜等地均設有通用設計或通達守則，以協助相關人士在設計樓宇時考慮通用設計原則的要點。當中新加坡建設局更推出通用設計指數（Universal Design Index）自我評估框架，為公私營機構提供指示性的衡量標準，鼓勵它們根據相關指引的建議，建造超出最低法定要求、以用家為本的設施。

通用設計對社會的發展和進步至關重要。透過為廣泛的使用者提供平等機會以進入處所及享用其中的設施、服務及貨品，可以令所有人更獨立、平等地參與社會，享受生活的各個層面。另一方面，通用設計提倡所有人都能使用的環境或設施，不強調使用者的差異，有效消除殘疾人士與其他人的隔閡以及標籤，創建一個更公平、和諧的社會。

平機會將推出通用設計嘉許計劃

為推動通用設計在香港的應用，平機會將於明年初推出「通用設計嘉許計劃2024/25」，以表揚在採納通用設計方面有傑出表現的公營及私營機構，並與廣大社會分享創造共融環境的良好常規，以鼓勵其他機構開展或繼續提升暢通易達程度。嘉許計劃共設有5個申請組別，包括1.商場及零售鋪位、2.辦公大樓及辦公室、3.食肆、4.康樂、體育或文化用途的樓宇及場地，以及5.活化項目，涵蓋日常生活中經常接觸到的環境，例如上班、用膳、購物及消遣娛樂等活動場所。

我鼓勵各大小企業及政府部門積極參與嘉許計劃，在能力範圍內，全力支持通用設計的應用，一同創造關愛共融的環境。詳情請瀏覽計劃專頁https://www.eoc.org.hk/zh-hk/udas。

平機會樂見行政長官在今年的施政報告中提出由財政司副司長統籌相關政策局，就通用設計及通達概念納入屋宇署的樓宇設計手冊提出建議。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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