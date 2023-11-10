平機會推餐飲通用設計指南　支援殘疾人士通達無障生活

我們生活中的基本需要離不開衣、食、住、行，俗語有云：「民以食為天」，可見「食」是非常重要。香港人喜歡外出用膳，除了飽腹，更是與家人朋友共聚的時光，但對於社會上某些群體來說，要取得或享用餐飲服務，卻甚為困難，說的是有殘疾和特別需要的人士。



撰文：平等機會委員會主席朱敏健



平機會在2023年10月30日舉行新聞發布會，公布推出全港首本《餐飲服務通用設計實用指南》。（左起）平機會主管（政策、研究及培訓）徐妤婷女士、行政總監（營運）朱崇文博士、主席朱敏健先生及高級平等機會主任（通用設計）馮詠欣小姐在發布會介紹《指引》的內容。

一直以來，對於如何支援殘疾人士建立無障礙的生活，社會大眾的聚焦點多放在「行」方面，例如公共交通工具的服務和設施是否切合殘疾人士的需要，較少人會留意到食肆的貨品、服務和設施是否易於獲取或使用。但事實上，平機會多年來處理過不少有關餐廳食肆缺乏通達設施的投訴，而不少復康及殘疾人士自助組織亦曾反映，殘疾人士外出用餐十分困難。

有見於此，平機會製作了《如何支援殘疾人士 —— 餐飲服務通用設計實用指南》，為飲食業界提供簡易實用的指引，希望透過它喚起更多人士關注殘疾人士外出用餐時的需要，鼓勵及推動餐飲業界採納措施，為殘疾人士提供良好的用膳環境和餐飲體驗。我們並希望透過《指南》，加深餐飲業以至大眾對「通用設計」概念的認識。

平機會推餐飲服務通用設計指南 鼓勵業界採用

該份《指南》以圖文並茂的形式，展示食客由進入食肆、點餐到用餐的整個過程，並提供通達服務及改進設施的建議，當中包括食肆的建築環境（進出食肆、通道、設施和洗手間）和顧客服務（職員協助和餐牌）方面的建議。平機會並根據有關措施的成本進行歸納，當中涵蓋無需成本、低成本和中等成本的建議，希望為業界提供簡易實用的參考。

鼓勵食肆採用通用設計 避免出現歧視行為

我們鼓勵食肆積極採用這份《指南》中的措施。根據《殘疾歧視條例》，若餐飲服務供應者拒絕殘疾人士進入處所，或在提供貨品、服務或設施的條款、條件或方式上令該名殘疾人士遭到較差待遇，有可能構成違法歧視行為。所以，食肆絕對有責任提供適當的設施或服務，避免對殘疾人士造成歧視，除非食肆面對不合情理的困難。要衡量不合情理的困難，需考慮多個不同因素，例如服務提供者的財政情況、提供設施或改動估計所需的開支、有關店鋪是否擁有物業及／或所牽涉的地方的改動權等等。

通用設計切合不同顧客需要 擴大和穩定客源

事實上，食肆採納《指南》提出的建議好處繁多，除了可避免觸犯反歧視條例，更重要是可為食肆帶來生意，吸引不同的客群。採納「通用設計」概念的好處是能切合不同年齡、能力及處於不同人生階段的使用者的需要，無需作出調整或特別設計產品、環境、方案和服務。因此，若食肆能採納通用設計，為殘疾人士或其他不同需要人士提供合適的設施或設備，定能廣納四方客，並吸引他們再度光顧，獲得固定客源。

我們明白食肆的營運環境和情況不盡相同，同一成本的設施或設備對個別食肆的影響程度不一。然而，《指南》內的一些建議措施屬於低成本，甚至不需成本，這些措施都有助改善用膳環境和服務。我們的目標是推動大型飲食集團採納措施，起到帶頭及示範作用，從而鼓勵其他食肆加入行列。

平機會製作《如何支援殘疾人士 —— 餐飲服務通用設計實用指南》，為飲食業界提供簡易實用的指引，希望透過它喚起更多人士關注殘疾人士外出用餐時的需要，鼓勵及推動餐飲業界採納措施，為殘疾人士提供良好的用膳環境和餐飲體驗。

建立無障社會 達至智慧出行和生活

香港的人口正急速老齡化，且現今社會愈來愈依賴科技和數碼化服務。要建立通達無障的社會，我們必須將生活環境中的各種有形無形障礙包括科技和態度上的障礙移除，令到所有人 —— 無論是長、幼、傷、健人士 —— 都能夠暢通無障地前往不同公共空間和享用各種資源，做到真正「智慧出行」、「智慧生活」。

這本《指南》只是個開始，平機會隨後還有不同活動，包括座談會、通用設計嘉許計劃，希望進一步推廣「通用設計」概念，建立通達無障的社會。

《指南》只是個開始，平機會隨後還有不同活動，包括座談會、通用設計嘉許計劃，希望進一步推廣「通用設計」概念，建立通達無障的社會。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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