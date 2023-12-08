便利措施方便有特別需要選民　平機會呼籲選民12月10日齊投票

區議會一般選舉將於這個星期日，即2023年12月10日舉行。平機會作為消除歧視及推廣平等機會的法定機構，十分關注有特別需要的合資格選民，是否可以平等參與選舉，行使投票權利。數天前，我特地前往模擬投票站，了解當局為有特別需要的選民而設的便利措施。我亦呼籲市民在投票日踴躍投票，選出理想人選。



撰文：平等機會委員會主席朱敏健



平等機會委員會主席朱敏健到訪了模擬投票站，了解在2023年區議會一般選舉投票日中，當局為有特別需要的選民而設的便利措施。

平機會主席參觀模擬票站了解便利措施

平機會一直致力建構一個多元、平等、共融的社會，讓所有人都可以平等參與社會事務。平機會認為所有選民，不論任何性別或種族，或是否殘疾，都應可平等地使用投票設施和獲取資料，以行使其投票的權利。為了解政府為有特別需要的選民而設的便利措施，我在12月5日到訪了設於北角社區會堂的模擬投票站，聽取選舉事務處工作人員的簡介。

政府實施多項措施便利殘疾和不同種族人士投票

平機會樂見政府一如過往，在這次選舉採取多項措施以方便有特別需要的選民投票。現時大約95%的投票站設於無障礙場地，這些投票站均設有較寬敞的投票間和較矮的投票桌，方便行動不便或需使用輪椅的選民。此外，所有投票站均備有投票程序指引圖示，以協助有需要的選民（例如聽障、智障、有言語或溝通障礙、不諳中文或英文的選民等）了解投票程序。投票站亦提供點字模版，方便視障選民自行填劃選票。

為協助不同種族選民能夠在選舉日順利投票，投票站備有語言協助資料夾，除中文、英文、日語和韓語外，還提供八種不同種族語言（印尼語、印度語、尼泊爾語、旁遮普語、菲律賓語、泰語、越南話及烏爾都語）的投票程序指引。

投票站備有的語言協助資料夾，除了中文、英文、日語和韓語外，還提供八種不同種族語言的投票程序指引，以協助不同種族的選民投票。

除了針對行動不便、視障、聽障和不同種族人士的便利措施，當局亦為長者及難以站立輪候的選民設立特別隊伍，優先安排他們到發票櫃領取選票。這些選民包括孕婦、因疾病、損傷、殘疾或需依賴助行器具，以致不能夠長時間或難以排隊的人士，以及年滿70歲或以上的長者。

無障礙投票站設有較寬敞的投票間和較矮的投票桌，方便使用輪椅的選民。

平機會呼籲市民踴躍投票

這次選舉是特區政府完善地區治理體系和重塑區議會後的第一場大型選舉，意義重大。憑着政府提供的多項便利措施，我期望無論市民是否有特別需要，均可順利參與選舉活動。我亦呼籲市民聯同家人踴躍投票，一起履行公民責任，選出信任的區議員，攜手建設平等、關愛、共融的社區。

大家緊記「1210區選齊投票，共建美好社區」。

平機會稱作為消除歧視及推廣平等機會的法定機構，十分關注有特別需要的合資格選民，是否可以平等參與選舉，行使投票權利。。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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