谷埔‧舞麒麟︱移英半世紀心繫家鄉　校長回村傳承文化助麒麟重現

【沙頭角谷埔之二】舞麒麟為客家傳統文化，民間有歌謠說「百姓愁，麒麟走，天下和，舞麒麟」。客家圍村沙頭角谷埔昔日亦有舞麒麟習俗，惟自90年代移民潮開始，村民陸續離村或移居海外，各散東西，致使舞麒麟不復再現。



上月的元宵佳節，消失30年的「麒麟舞」重現，移居英國逾半世紀的村民宋玉錢更專程回村，將其所學的麒麟文化授予村民，及一直協助谷埔重聚的理工大學學生，打造新的麒麟頭，並由宋玉錢負責開光，讓村民舞麒麟遊村獻瑞。



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元宵節當天，香港理工大學設計學院「重聚谷埔團隊」在谷埔村舉辦春分慶典《麟谷祥聚 - 谷埔新春節慶》，活動獲鄉郊保育辦公室鄉郊保育資助計劃資助。團隊機緣巧合下得到村民何先生在1992年拍攝的舞麒麟影片，於是決定製作新麒麟頭，再贈予谷埔村。宋玉錢知悉後，主動聯絡他們，並提供舊日收藏的麒麟相片等資料供團隊參考。

少年離鄉赴英謀生計 難忘故里傳統舞麒麟技藝

現年73歲的宋玉錢和許多村民一樣，年輕時便離鄉別井，到海外謀生。1968年，他在堂哥協助下前往蘇格蘭一間餐館工作，十多年後自己當老闆經營餐館，後來更成為伯明翰華聯社中文學校校長，現為該校的執行校董。該校為首批獲中國國務院海外華文認證的學校，全英只有3間。宋玉錢目前不時會從英國回來谷埔村，與鄉親聚首。

縱使離村多年，宋玉錢自十多歲起接觸舞麒麟，至今毋忘村中文化，但因為麒麟頭有一定重量，故他當年未有機會舞麒麟，只在麒麟隊中負責敲鑼打鼓。當他移居英國後，一直心繫谷埔，心念麒麟，之後更特意請香港師傅寄一套麒麟給他。現時該套麒麟依然存放在他英國家中，宋玉錢亦會將麒麟借給當地麒麟隊作表演之用。

在宋玉錢的協助下，理大團隊將由榕樹凹村温健安師傅紮成的麒麟頭繪圖上色，並加入20種谷埔可見的動植物等新元素，融新入舊締造文化傳承，由宋玉錢親自主理開光儀式。

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親為麒麟開光撰古文祭神 擬組麒麟隊惜難覓村民

宋玉錢指出，麒麟本為兇獸，其後被文昌帝君收服才成為瑞獸。麒麟必須在晚上開光，因晚上「陰氣」較盛，可以減緩麒麟殺氣。而主理人需向東方祭拜神明，然後麒麟會「咬青」，作勢吞食事先準備好的植物，再由村民舞動片刻，整個開光儀式便大功告成。

至於開光則為稟報神明麒麟出生，而需要用作開光的古文更是由宋玉錢親筆撰寫。他又說，傳統中婦女不得參與開光儀式，尤其是孕婦，不過此舉並非歧視女性，而是為免她們與麒麟殺氣相沖。

舞麒麟除了是客家傳統文化，亦是團聚村民的活動，今次谷埔村時隔30年再舞麒麟，便成功聚集了逾180名移居海外的村民聚首一堂。不過，對常住村民只有3人的谷埔村來說，舞麒麟要傳承下去相當困難。宋玉錢一直想重組麒麟隊，但是村中年輕一代多在海外，或甚少回村。若沒有人舞動，麒麟或只成為擺設。

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