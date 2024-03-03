谷埔復村︱村中衰落剩3人常住　90後村長女兒辦導賞團守護家園

【沙頭角谷埔之一】位處沙頭角海東岸的谷埔村，是擁有超過300年歷史的客家村莊，昔日是沙頭角內海和船灣東北海岸線的交通要站，高峰時曾有500多名村民居住，但隨着經歷幾波移民潮，現時僅餘3人常住，年輕一代都早已搬離，包括90後的村長女兒李雅婷。她為了復興與保育家園，特意從城市歸來，與不同機構合作辦導賞團，盼能吸引更多人認識這條村落，帶旺谷埔。她深知未必可以帶來重大改變，至少可使更多人記得谷埔村，令村落免於荒廢。



谷埔村年輕一代村民李雅婷向導賞團參加者介紹谷埔。（吳美松攝）

辦導賞團吸引城市人認識谷埔淳樸風土

谷埔村位處北區一隅，可從鹿頸步行約45分鐘入村，或從沙頭角乘坐快艇沿海路入村，但事先須申請禁區紙。村長李木星的長女李雅婷說，谷埔在各方面都不便於生活，欠缺交通工具、網絡等，年輕一代只能離村，但仍有不少村民想遷回谷埔。她的祖母便一直想回谷埔，但因已屆高齡，行動不便，亦經不起乘坐快艇時的顛簸等，所以未有回來生活，惟始終掛念故里鄉土。

李雅婷在自家大宅創立保育團體「季食士多」，推動本土客家農業文化可持續發展、復耕概念等教育活動，她認為在發展與保育谷埔方面，必須取得平衡，不僅要讓更多城市人來認識這條村落，也要保留谷埔的淳樸風土面貌，維持鄉郊田野的景色。李雅婷現時有空都會入谷埔村帶導賞團，一邊推廣谷埔風土人情，一邊宣揚保育鄉效訊息，盡心盡力。

思鄉守拙歸園田 村長「父女檔」推廣谷埔

記者眼前的谷埔雖已剩頹垣敗瓦，村內建築物殘破不堪，現時僅剩3名常住村民，包括李雅婷的父親李木星及母親雪梅。他們退休後選擇從市區搬回谷埔村居住，村長李木星稱已見識過外面的花花世界，現時只想返回出生地安身立命。

村長李木星及太太雪梅，兩人正在廚房內為「四季食桌」活動參加者預備晚宴。（吳美松攝）

李木星年少時離開已家園，當年雖有機會像其他村民一樣赴英國生活及打工賺錢，但他認為外國與香港有文化差異，本身較喜歡在港生活，所以未有出國，反而在香港市區當點心師傅，他稱：「聽啲叔伯兄弟講外國生活好困難，於是就冇去到。」

李木星的李家大宅是谷埔村內最完整的客家大屋，在香港亦屬難得一見，故女兒每次接待導賞團入村，李家大宅都是「景點」之一，李木星更會親自下廚宴客，「父女檔」上陣，讓團友品嚐客家風味大餐，連環境局前局長黃錦星亦曾是座上客，他提及時津津樂道：「佢（黃錦星）每次嚟都一定要食咸酸菜炆豬肉，好鍾意食」。

谷埔物資匱乏，李木星每星期至少要外出兩次，採購食材、調味料等日常用品，「呢度好唔方便，搭船又唔便宜」。然而，李木星仍滿意現時在谷埔的生活，他一臉滿足地笑說：「呢度生活好舒服。」

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