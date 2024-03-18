社署撥款手册擬增「特殊情况」條款　30日通知可終止津助

社署擬修改《社會福利服務整筆撥款手册》，將加入條款列明在「任何特殊情况」，認為機構提供的津助服務不再需要或不合適時，署方保留向服務提供者發出為期30日通知期終止津助的權利。



社署回覆時僅稱既有權也有責因應不斷轉變的需要，對《手册》的條文作出修訂，並指是次修訂目的在整合現有多項指引及範本，以提供整全的文件方便機構員工查閱及參考，亦有助減省機構的行政工作。



有社福界表示，暫未了解到署方使用這項「權利」時，會按甚麼程序及標準作出衝量，但表明擔憂如突然終止某機構的津助，會對其服務使用者及機構員工造成傷害。



社署擬修改《社會福利服務整筆撥款手册》。（資料圖片）

當津助服務不再需要或不合適時可引用

社署擬修改《社會福利服務整筆撥款手册》，將加入條款列明在「任何特殊情况」，機構提供的津助服務不再需要或不合適時，署方保留向服務提供者發出為期30日通知期終止津助的權利。

社總：未了解社署會按甚麼程序及標準

香港社會工作者總工會會長張志偉指，據現時掌握的資料，未了解到署方使用這項「權利」時，會按甚麼程序及標準作出衝量，擔憂如突然終止機構的津助，會對服務使用者及機構員工造成傷害，他又指，即使是規模較小的單位，服務使用者也至少上百人。

社署：既有權也有責因應不斷轉變需要作出修訂

署方回覆查詢時僅表示，《手册》涵蓋運用社署津助撥款以營辦福利服務的原則、程序、標準和規定，並就管理和監控提供行政指引，確保機構妥善運用公帑，有助提高問責性、效率及成本效益，署方既有權也有責因應不斷轉變的需要，對《手册》的條文作出修訂。

社署又指，是次修訂目的是整合現有多項指引及範本，以提供整全的文件方便機構員工查閱及參考，亦有助減省機構的行政工作。就《手册》修訂版的推出安排，社署會在進一步諮詢整筆撥款督導委員會委員的意見後，適時通知機構。