如何了解頭暈是否源於耳水不平衡？

整天頭暈，難以集中精神，甚至影響工作及生活⋯⋯臨床上留意到不少病人反映上述的頭暈情況。除了內科問題及中樞神經問題容易致暈，頭暈與我們的耳朵運作亦有莫大關係，其中一樣是大家常說常聽的「耳水不平衡」。下文介紹頭暈成因，以及如何診斷是否與耳水不平衡有關。



撰文：醫善同行醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生黃翠欣



醫善同行醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生黃翠欣

頭暈是都市人常見的症狀。其實「暈」可以分為兩大類。頭暈（dizziness）的感覺是恍如失去平衡，快要跌倒的感覺。其次是眩暈（Vertigo），指病人在靜止環境下，仍會自覺身體或是眼前景象正在「氹氹轉」，天旋地轉且難以企穩。

要診斷頭暈，我們必先要理解致暈原因，試分為三大類。第一類是內科問題，包括血壓/血糖出現過低/過高、貧血、心律不正及心臟病等，均有機會令患者致暈。

第二類是中樞神經問題，例如中風、後腦頸動脈撕裂或腦腫瘤等等。病人通常伴隨難以吞嚥、口齒不清、面部麻痺等症狀。若持續出現上述情況，病人須盡快求醫，避免病情惡化，危及生命。

第三類是周邊性暈眩，特別與「內耳」系統失調有關，屬耳鼻喉科病患的常見問題。耳朵結構分為外耳、中耳和內耳三部份。傳遞聲音過程一般由外耳至中耳，再到內耳。當中，內耳的前庭系統主要負責我們的平衡感及空間定位感知，讓我們察覺速度和位置上的變化，協助保持平衡及協調運動，可說是掌管我們「平衡感」的關鍵。

除了內科問題及中樞神經問題容易致暈，頭暈與我們的耳朵運作亦有莫大關係，其中一樣是大家常說常聽的「耳水不平衡」。（Getty Images／視覺中國）

內耳前庭系統由三個半規管及兩個耳石器官組成，分別是橢圓囊（utricle）及球狀囊（saccule）。半規管主要是感知旋轉動作，橢圓囊與水平直線加速度有關，球狀囊則與垂直加速度有關。

周邊性暈眩主要影響前庭系統，可以細分為耳水不平衡、耳石移位症、前庭神經線發炎、內耳炎和良性聽覺神經瘤等病症。其中最為人熟知的「耳水不平衡」，學名為美尼爾氏症。

不少病人持續頭暈，第一時間會懷疑是耳水不平衡。其實可有其他可能性，病者可注意自己是否反覆出現頭暈以外的三大病徵，包括耳鳴、耳塞及聽力下降（特別是低頻聽力）。以上病徵一般維持20分鐘至一日，當病徵消失之後相隔一段時間又可以復發。若病人反覆出現以上病徵，醫生透過臨床診斷及聽力測驗，排除其他病症的可能性後，便可確診耳水不平衡。有需要時加上耳蝸電生理檢查（Electrocochleography）進一步確認診斷結果。

引致頭暈的多種原因，暈眩感覺更是與耳朵息息相關，建議若病人持續頭暈就應盡快求醫，及早揪出致暈原因。（iStock）

至於耳石移位症，是指前庭系統的耳石掉落在異常位置，刺激細胞過度擺動，令病人產生持續約一分鐘的眩暈。若特別在躺下、起床或搖頭時，突然感到短暫性的天旋地轉，但同時沒有耳鳴、耳塞等感覺及聽力障礙，較大可能是患上此症。治療耳石移位症毋須落藥，患者透過耳石復位運動，藉輕輕搖晃患者的頭部，將耳石推回原來位置，便可解決暈眩問題。

另外，前庭神經線發炎就多由感冒菌入耳引致。嚴重感冒的病人，其前庭神經容易受病毒影響而發炎，繼而產生眩暈。曾有不少病人在感冒康復後，仍出現持續數星期的頭暈情況。

再者是「迷路炎」，即由於耳蝸與前庭系統受到感染而造成發炎。可能會有暈眩或聽力下降的狀況發生。最後是良性聽覺神經瘤，若有病人出現單邊耳朵聽力下降，醫生通常會安排磁力共振，檢查是否出現神經瘤，再作適切治療。

總括而言，以上可見引致頭暈的多種原因，暈眩感覺更是與耳朵息息相關，建議若病人持續頭暈就應盡快求醫，及早揪出致暈原因，方能對症下藥。

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