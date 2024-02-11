確保患者有醫可求　遠比謝絕「非緊急」個案重要

撰文：01醫務所
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雖然按供求定律，公立醫院急症室加價，求診者會減少，但他們所有的病仍要處理。假如急症室加價至與私營市場相若，一部份病人或真會到私家診所求醫；但筆者相信，寧願不看醫生的人比例會大增。他們會自行購買成藥、到外地求醫，又或輕信網上資訊用上「偏方」了事；更甚或忍病、「不醫不藥」，成為隱蔽患者，到病情危急時才求醫，後果不堪設想。

撰文：醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基

醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基

討論急症室輪候問題時，很多人跌入一個盲點：病情較輕而被認為無須到急症室盡快求醫的患者，都可循普通科門診、私家診所及醫院，又或自行服藥、在家休息等方法「解決」。這背後有個假設：所有公私醫療機構之間的收症標準絕對清晰，而病人亦絕對掌握這些資訊，也絕對明白自己身體狀況輕重。

既然現實做不到上述假設，那價格及輪候時間就是分流的要素。文首提到，如果急症室次緊急、非緊急收費與私營市場收費相若，不願久等的病人或許會離開急症室。可是，當大批病人寧願在急症室等上半天，他日果真加價，部分市民不能負擔私家醫療的所需費用，最後還是會先預約普通科門診，若預約不成又要滯留在急症室內，始終達不到疏導急症室人流效果。此外，當公院加價後，大量病者湧入私營系統令其飽和，私營機構亦可能以同一手段，即以價格控制其供求。結果，公私營的價格差距仍無法消除。

筆者指急症室服務另一個老掉牙的矛盾，就是如何正確疏導「非緊急」病人之時，又不會讓他們變成下一個「危重」患者。（資料圖片/夏家朗攝）

那麼，加價後不肯求醫的病人，就會在家休息，服用成藥或偏方了事。例如關節或肌肉痛患者會服用止痛藥，而止痛藥常用成份有撲熱息痛、鴉片類、止痛消炎、神經止痛藥及肌肉鬆弛劑。當中止痛消炎藥尤為值得注意，因為此類藥物可能引致肝腎損害，胃炎胃潰瘍，甚至腸道出血等可致命副作用。而感冒用的成藥，常見成份除撲熱息痛，布洛芬等，治鼻炎成份則有抗組織胺，其餘成份包括咖啡因，麻黃鹼（類似中藥炙麻黃的生物鹼及人體內的腎上腺素），可待因等。

上述成份並非任何人都可以安全使用，各種副作用不可在本文一一詳述，但常見案例是長者患有高血壓或心臟病史，服用過含麻黃鹼或咖啡因的感冒成藥或中成藥，可引致心悸、血壓高、失眠等。而用作止咳的可待因則有依賴甚至濫藥風險。

醫院猶如一座城市的心臟，基層醫療及公共衞生系統猶如血管，保養滋潤整個城市。（資料圖片／吳鍾坤攝）

醫院猶如一座城市的心臟，基層醫療及公共衞生系統猶如血管，保養滋潤整個城市。筆者行醫經驗所見，到急症室求醫人士以長者及長期病患者為主，部份人士病情複雜，即使發燒頭暈、食慾下降，也可以是嚴重疾病如肺炎、血管疾病或尿道炎等早期病徵，普通科門診未必能處理這類情況。此外，天氣驟變，新冠、流感、支原體及嗜血桿菌肺炎接踵而來，加上自身慢性疾病纏身，想到私家醫院求醫，費用就數以萬至十萬元計；部份人士不能負擔費用，最後還是回急症室輪候，但又可能被視為非緊急類別，成為「死結」。

其實，急症室服務另一個老掉牙的矛盾，就是如何正確疏導「非緊急」病人之時，又不會讓他們變成下一個「危重」患者。急症室是醫療系統的重要一環，而急症室及院內外醫療系統唇齒相依。如以新政策改變急症室求診者比例，必然影響其他醫療機構。任何比例改動都需要整個醫療系統配合，當中，公私營基層醫療、健康教育、疾病預防，以至監控處方藥物尤其重要。教育公眾需要時間，在今天的經濟、社會大氣候下，更需要耐性及時機準備。

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