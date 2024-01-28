腦動脈瘤爆裂出血可致命　打麻將食糊、劇烈運動都關事

早前，有中學生在運動會疑因腦血管瘤破裂而離世，令人婉惜，同時喚起大眾關注腦血管健康。腦動脈瘤並非一般腫瘤，病因可分為先天血管畸形及後天缺損。腦動脈瘤徵狀並不明顯，劇烈運動及情緒波動均有機會牽引這個隱形炸彈；臨床甚至有個案打麻雀「食糊」後，腦瘤突然爆裂，樂極生悲。



撰文：醫善同行醫學顧問、神經外科專科醫生黃偉基



醫善同行醫學顧問、神經外科專科醫生黃偉基。

腦動脈瘤是一種可致命的腦血管疾病，普遍人口只有0.05%人士有機會患上。此病可以出現在所有年齡層的患者身上，一般於其腦內脆弱或有缺損的動脈血管壁形成。

腦動脈瘤的成因一般分為先天及後天，前者基於血管畸形，動脈錯駁靜脈，容易起血泡或倒流，形成囊腫，出現動脈瘤；後者則大多涉及免疫系統疾病，炎症或創傷，繼而令靜脈系統血管發炎及閉塞所致。

腦動脈瘤徵狀並不明顯，劇烈運動及情緒波動均有機會牽引這個隱形炸彈；臨床甚至有個案打麻雀「食糊」後，腦瘤突然爆裂。（VCG）

腦動脈瘤於腦內形成後，因徵狀不明顯而難以察覺。不過因應它可於腦內不同部位（包括大腦、小腦及腦幹等）形成，我們可以從相應的身體部份機能看出些許端倪。舉例當腦動脈瘤出現於掌管說話區域的血管，患者的語言能力可能受到影響，變得難以用言語溝通。

臨床上留意到不少腦動脈瘤患者直至「爆瘤」方發現患病，特別是先天腦瘤患者甚至可以毫無症狀。直至「爆瘤」一刻，患者可能感到爆炸性的劇烈頭痛、嘔吐大作及暈倒昏迷等等。因劇烈運動及情緒波動引致的血壓波動尤為強烈，曾有個案患者在打麻將期間「食靚糊」而血壓飆升，令腦動脈瘤爆裂兼出血，頓時頭痛欲裂，口齒不清及暈倒送院。

若懷疑出現腦動脈瘤，應盡早求醫，透過電腦掃描、血管檢查，磁力共振等方式看清血管的分布及狀態，繼而盡快展開治療。(視覺中國)

其實在「爆瘤」前，若出現持續頭痛，甚至突然「發羊吊」，亦是警號。若懷疑出現腦動脈瘤，應盡早求醫，透過電腦掃描、血管檢查，磁力共振等方式看清血管的分布及狀態，繼而盡快展開治療。

腦動脈瘤的治療方案需要為患者度身訂造，考慮因素如下：

（1）動脈瘤位置



（2）動脈瘤體積大小



（3）動脈瘤結構和血管分佈



（4）患者年齡



（5）患者康復能力



治療方案包括微創切除手術、於血管內進行金屬線導入手術或倒塞、立體定位電療手術等等。患者透過適切治療後，有望早日控制病情，免受腦內「計時炸彈」威脅。此外，平時做任何事情都量力而為，切勿過於勉強，並定期接受身體檢查，對身體也是百利無一害。

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