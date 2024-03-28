3800萬六合彩復活節金多寶周六攪珠　兩個「好2頭」號碼特旺

馬會今日（28日）公布六合彩復活節金多寶攪珠將於星期六晚（30日）舉行，該期攪珠將有3,000萬元金多寶，若以10元一注獨中頭獎，估計幸運兒可得3,800萬元。



馬會表示，近15次的復活節金多寶中，「22」號共攪出過6次次數最多，其次是「28」號，被攪出5次。



▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼



+ 7

馬會指中金多寶多複式中頭獎

復活節金多寶獎券將於今晚（28日）攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（30日）晚上9時15分。

馬會表示，近5個金多寶中， 有4位幸運兒以複式中頭獎，當中2月14日的新春金多寶，有兩張彩票中頭獎，分別為12個號碼複式運財獎券（1注）及8個號碼複式運財獎券（半注），去年7月25日的暑期金多寶也有一張10個號碼複式自選獎券（半注）中頭獎。

近5期金多寶中，共有7張彩票中頭獎，當中4張為運財彩票，即「電腦飛」，其餘3張為幸運運兒自己揀號碼的自選彩票。

六合彩近5個金多寶中獎彩票投注方式

顧客如有8個心水號碼，可選擇以每注5元的「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，12個三獎及15個五獎，不過每注獎金減半，即0.5注中或稱半注中。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



+ 9

五大最旺號依次：30/49、24、10、22

復活節金多寶「幸運號碼」又是哪些號碼？馬會表示，近15次的復活節金多寶中，「22」號共攪出過6次，次數最多，其次是「28」號，被攪出5次。

至於整體攪珠結果，30號及49號至今並列最旺號碼，各共被攪出472次；24號升勢凌厲，已經升上第三位，合共出現465次；第四及第五位分別是10號及復活節金多寶特旺的22號，分別出現464及463次。

六合彩攪珠結果統計

▼3月17日 六合彩頭奬7200萬▼

