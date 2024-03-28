馮祥記清盤｜富邦追公司及相關人士近7千萬元　求交出抵押物業

逾40年歷史、由馮祥創立的老牌承建商馮祥記，本月初因資金周轉問題突然宣布清盤，即日遣散所有員工。富邦銀行昨（27日）分4案入稟高等法院，向馮祥記、馮祥子女及其他相關公司追討至少6,966萬債項，並須交出6個抵押物業。



4份入稟狀原告均為富邦銀行（香港）有限公司，被告分別是馮祥記建築有限公司、旗下的祥記馮祥建築有限公司、馮祥子女馮國強、馮國雄、馮潤娣、馮田娣，馮祥記董事冼偉生以及英萃有限公司、康有限公司、新運發展有限公司、敏勤實業有限公司。

富邦銀行入稟高等法院向已申請清盤的馮詳記得追討6.9千萬元。（資料圖片）

入稟狀指，富邦銀行於2022年6月向馮祥記旗下公司、現已自願清盤的「祥記馮祥」發出兩份貸款通知書，馮祥記、「敏勤實業」、馮國雄及馮田娣則為擔保人。截止2024年2月29日，「祥記馮祥」尚欠至少6,966萬債項，富邦銀行遂興訟向擔保人追款。

此外，馮祥記、馮國強、馮潤娣、「英萃」、「耀康」及「新運發展」自2015年起按揭6個物業，包括九龍塘馬可尼大廈地下連3個車位、土瓜灣喜築單位及創匯國際中心單位等，以讓富邦銀行借款予「祥記馮祥」；其中5個物業亦被二按。富邦銀行在入稟狀中，要求上述抵押人交出該些物業。

案件編號：HCA 591-592 、HCMP 511-512/2024