內地醫療報告港院非全接納　病人冀推先導計劃　醫生解涉認證不同

【北上求醫系列之五】公立醫院輪候時間長，不少病人為免等候會自行到私院檢測，再拿取報告繼續回公院醫生參考。近年多了人北上求醫，也有不少人都會轉去內地醫院做診斷成像檢測，惟並非每份檢測報告均獲醫院接納。



肺癌病人關注組希望，港府推出先導計劃，由醫管局作主導，確保相關內地醫院的品質及風險管理後列出清單，容許病人可以自行去某些內地醫院接受藥物或檢查。



本身是外科醫生的立法會議員林哲玄認為，由於兩地醫生資歷認證不同，故港醫或憂慮如根據相關報告為病人做治療，一旦出問題會惹禍上身。立法會衞生事務委員會主席陳凱欣則料難以由政府整理清單以列明內地認可機構，建議市民如想回內地檢測，可以先向相關中心拿取資料，供本地醫生參考。醫管局回覆查詢時則指，醫生會按照實際情況，判斷病人提供的檢查及化驗報告、或有關資料是否足夠用作診療的參考。



磁力共振造影檢查。（資料圖片／盧翊銘攝）

公立醫院輪要做診斷成像檢測，如CT（電腦斷層掃描）及MRI（磁力共振掃描），往往要等上數個月至一年不等。以不少病人為想更快了解自己身體是否已出現毛病，會自行到私院或內地醫院做診斷成像檢測，再拿取報告繼續回公院醫生參考，以更早接受治療。不過，由於並非每份北上檢測報告均獲醫院接納，故有不少病人因而卻步，不願去北上做診斷。

肺癌病人組織憂內地報告不獲港公院承認 須重覆再做

肺癌病人關注組召集人吳樂文亦有同樣憂慮，擔心一些在內地做的檢查如電腦斷層（CT）掃描等不獲公院承認，而要重覆再做檢查及診斷。他又指，為兩地醫療上可以更好銜接，建議政府應設立一些先導計劃，由醫管局作主導角色，容許病人可以自行去某些內地醫院接受藥物或檢查，以確保品質及風險管理上有保障。

肺癌病人關注組召集人吳樂文亦有同樣憂慮，擔心一些在內地做的檢查如電腦斷層（CT）掃描等不獲公院承認。（周智堅攝）

本身為外科醫生的立法會議員林哲玄則表示，不時都有病人拿著外地的一些診斷報告回港治療，而一般而言，醫生都會根據發出報告的醫生資歷及報告的內容而決定是否接納報告。

他續指，如相關醫生資歷為本港註冊醫生，或擁有的國際資歷獲醫委會評定與本港資歷為同一水平，醫生則會傾向相信相關診斷報告，否則如根據相關報告為病人做治療，一旦出現問題就可能惹禍上身，「可能要同醫委會解釋點解會信納嗰份報告呢？」

兩地醫生資歷認證不同 林哲玄料短期難一慨接納北上診斷報告

他續指，由於內地醫生的資歷認證與香港或國際並不是同一制度，故香港醫生難以了解在內地負責診斷的醫生的資歷是否與港醫有同等水平，或因而更難決定是否接納相關報告。他直言，相關問題難以解決，難以單以三甲醫院去劃分什麼醫院的診斷報告可以接納，或能要等醫衞局在內地醫院策略採購後，市民或醫生才會有更清晰方向。

他解釋，由於醫衞局在內地醫院策略採購時，必會先與醫管局各專科商討條件，規定相關服務要達到什麼的要求才可以採購，故在相關基礎下，市民或醫生可以更掌握什麼醫院的服務又或細分至什麼的醫生擁有的資歷與港醫的水平相若。

立法會衞生事務委員會主席陳凱欣則表示，內地有不少檢測公司，料難以由政府整理清單以列明什麼醫院或檢測中心屬認可機構，建議市民如想回內地檢測，可以先向相關中心拿取資料，如之前發出的報告，供本地醫生參考並決定是否可取納相關中心的檢測報告。

醫管局：醫生會按照實際情況判斷病人提供的化驗報告

醫管局回覆查詢時則指，一般而言，醫生會根據病人的臨床情況、病歴、檢查及化驗結果，以及其他相關資料，為病人診斷及安排合適的治療。醫生會按照實際情況，判斷病人提供的檢查及化驗報告、或有關資料是否足夠用作診療的參考。如果醫生認為病人有需要接受進一步檢查或化驗，會根據病人的臨床情況作出安排，以便為病人安排合適的治療。