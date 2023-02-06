跨性別人求改身份證性別　終院上訴得直　上訴人：案件有深遠影響

兩名自小便認定為男性的跨性別人士，因未完成由女轉男的全套性別重置手術，不獲入境處准許將身份證上性別欄改為男性。二人認為相關政策侵犯人權，提出司法覆核，先後被高等法院原訟庭及上訴庭駁回後，早前在終審法院終極上訴。終審法院法官今日（6日）頒布書面判辭，認為涉案政策違反《香港人權法案》，一致裁定兩名上訴人得直，撤銷入境處不准許將身份證上性別欄改為男性的決定。上訴人謝浩霖得知裁決後稱，這裁決能解決他們生活上的大部份問題，又指本案對整個亞太區都有深遠影響，更笑言會與同路人一齊換證。



上訴人為代號Q的匿名人士及謝浩霖Henry，答辯人為人事處登記處處長，雙方分別由英國御用大律師彭力克及Monica Carss-Frisk代表。

上訴人謝浩霖獲知終極勝訴後面露笑容。(劉安琪攝)

謝稱可解決生活上大部份問題

謝事後在終院外表示，以往使用錯誤的身分證，令他無法享用許多設施，變相失去大部分的「公眾生活」，慶幸終院判決讓他可以回歸正常生活，現在能夠取得正確的身分證，則可解決日常生活中一大部分的問題，又透露已經相約跨欄的朋友一起換證。

渴望能重投運動

被問到換證後最想做的事情，謝二話不說稱渴望重投運動，因為過去為免使用更衣室時造成尷尬，一直迴避做運動，坦言跨性別人士作為受害人，卻被現有政策懲罰。

案件對整個亞洲地區都有深遠影響

謝續指，是次勝訴對本港的跨性別平權路有非常大的進展，直言：「終於有啲好消息發生。」期望本案判決能令他們重拾士氣。他認為，政策不單止在香港，對整個亞洲地區都有深遠影響

終院認為性別重置手術非唯一可行準則

終院法官在判辭指，他們不接受完整性別重置手術是唯一可行、客觀的準則，認為該政策現行的醫學豁免，及其他司法管轄區採取的不同政策可見，其他準則顯然可行且不會造成行政困難，如果採用完整性別重置手術以外的準則，處長大可列明何謂可供接納的醫學證明書，以杜絕可疑證明書出現的可能性。

現行政策或導致更多混淆和尷尬

終院法官又認為，在絕大部分情況下，純粹因為跨性別人士未接受完整性別重置手術而不准予更改性，反而導致更多混淆和尷尬情形，也令性別標記喪失其識別功能。他們同意社會在不同範疇就如何對待跨性別人士確實有不少困難，但解決這些問題與身份證上的性別無關。他們又認為，女跨男過渡時出現逆轉，並導致懷孕的風險，屬微乎其微。

案件編號：FACV8-9/2022