修樹奪命工傷　女死者遺產執行人指康文署疏忽　入稟區院索償

兩名康文署樹木組技工2021年8月在西營盤工作時，在水街近德輔道西登上升降台，並於離地10米高位置修剪樹木時，疑因升降台的吊臂位機件故障折斷，兩名職員連人帶升降台由約7米高急墜4米，至離地3米高位置停下。其中55歲女工重傷昏迷送院後不治，其親友周三（3日）入稟區域法院向康文署署長索償，入稟狀未有列明索償金額。



原告為劉家禎，為死者曾賽茹的遺產管理人；被告為康樂及文化事務署署長。入稟狀指，死者2021年8月18日在西營盤水街工作時身亡，原告指此為被告的疏忽或違反法定責任所致。

案件編號：DCPI 1001/ 2024