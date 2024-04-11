今日必看8分鐘｜地盤工火警救人獲讚真英雄｜洪水橋四級火終救熄

佐敦華豐大廈火警｜地盤工擔梯用吊機救老幼 居民大讚：真英雄

油麻地佐敦道華豐大廈三級火，造成5死40傷，其中8人危殆留醫。火警期間一名休班民安隊成員與7名地盤工人挺身而出開喉射水、又燒開鐵絲網及出動吊機，成功救出十多名居民，包括長者和小童。華豐大廈居民黃先生，昨日目擊吊臂移動救人，豎起姆指大讚地盤工：「值得讚，呢班真係真英雄！」

華豐大廈3級火｜老翁全日未進食 消防處義工隊晚上洗樓救出

佐敦道華豐大廈昨早（10日）發生3級火，造成5死40人傷。大廈至晚上仍然封閉，香港消防處義工隊大批成員到場支援，並應警方要求從大廈帶走居民。據在場關愛隊表示，消防處義工會逐戶拍門確認是否有居民尚未離開，若無人應門便會破門，以了解有沒有人需要協助並確保大廈所有人離開；部分住戶則登記資料，表明單位內的人已離開，以免被破門。晚上8時許，警方與關愛隊於一單位內發現一名老翁，現場消息稱他全日沒有進食，消防義工知悉後協助將老翁救出，即場經救護員檢查後毋須送院。義工隊成員亦協助受影響居民回家取回藥物及重要物品，以及派發應急物資。

佐敦道華豐大廈3級火｜災民於社區中心度宿 未知何時解封可歸家

佐敦華豐大廈昨日（10日）發生3級大火，造成5人死亡、40人受傷，其中8名傷者情況危殆，性命堪虞。 當局開放梁顯利油麻地社區中心作臨時庇護中心安頓受影響人士，今早部份人梳洗後外出活動。其中一名住華豐大廈4樓的男住戶，昨日由消防員雲梯救出，情況驚險；如今所有家當也在住所，徬徨無助，希望獲有心人協助出租地方暫時安置。佐敦道華豐大廈3級火｜災民於社區中心度宿 未知何時解封可歸家

大角咀頌賢花園疑爐頭起火 女戶主一度被困 消防救出送院

大角咀發生火警。今日（11日）清晨6時07分，通州街28號頌賢花園二座一個單位冒煙起火。消防到場出動一條喉和一隊煙帽隊灌救，至6時40分將火救熄，救出起火單位的女戶主。她面部熏黑，由救護員初步治理後送院。火警中，約60人需要疏散，部份人用毛巾掩鼻，以免逃生時吸入濃煙。現場消息稱，懷疑是單位爐頭首先起火，消防正調查起火原因。

華洪水橋四級火｜房協地盤燒近42小時 今早7時救熄

洪水橋洪雅路房協地盤四級長命火，至今日（11日）早上6時22分被包圍，7時救熄，歷時近42小時。洪水橋洪雅路房協地盤4月9日下午1時20分發生火警，並於當晚9時31分升為四級。火勢於今日（4月11日）上午6時22分受到包圍，並於上午7時大致被救熄。消防員曾動用七條喉及兩隊煙帽隊灌救。​火警中暫未接獲受傷報告。

華豐大廈3級火｜消防處稱大廈逾期未消防年檢 主梯有防火門損壞

佐敦華豐大廈周三（10日）的3級火造成多人傷亡，消防處九龍南分區指揮官林建軍 今日（11日）在電台節目稱，華豐大廈本身的消防年檢已經過期未有遵從，而主樓梯有部份防火門有損毀，其餘大部份防火門可正常運作。林建軍又稱，消防安全總區人員最近一次在今年2月9日巡查華豐大廈，其間並沒有發現火警危險。

華豐大廈火｜同類舊樓業主心慌慌 金冠大廈五層賓館 8年未驗樓

洪水橋四級火警未熄滅，消防在現場繼續射水灌救。現場為洪雅路近瑞豐華庭附近房協地佐敦華豐大廈昨早（10日）發生3級火，造成5死40人傷。有議員表示，該大廈內有多間賓館，且多年前被屋宇署發出強制驗樓令而未有遵從。尖沙咀彌敦道66號金冠大廈亦有類似情況，大廈早在1964年落成，已60年樓齡，屋宇署於2016年向該大廈發出強制驗樓及強制驗窗通知，兩項通知至今仍未獲遵從，而消防安全指示亦懷疑逾期未遵辦。

大埔汀角路教育大學校巴疑收掣不及 撞九巴車尾釀12人受傷

今日（11日）中午12時，大埔汀角路往三門仔方向近容廷軒發生交通意外。一輛74K九巴遭旅遊巴撞車尾，共3男9女受傷，包括巴士上的4女1男及校巴上的5女2男。大批救援人員到場，現場可見，旅遊巴擋風玻璃碎裂，巴士車尾亦有損毀。意外發生後，兩車乘客落車，部份人坐在路邊，由救護員分流檢查及處理，全部傷者隨後被送往那打素醫院治理。

DSE 中文科2024｜報到不易「監考易」App失靈 有考場改人手核對

中學文憑試2024（ＤSE）首個核心科、中文科今日（11日）開考，今屆考生須用「報到易」手機應用程式簽到，而監考員則用「監考易」核對考生身份。據悉，考評局「第二代公開考試支援系統」(PESS2)今早發生故障，部份考場無法使用「監考易」，監考員須改回人手核對身分。有位於石硤尾的考場反映，事件只涉「監考易」App，考生不受影響。《香港01》正就此向考評局查詢。DSE 中文科2024｜報到不易「監考易」App失靈 有考場改人手核對

天瑜離世滿月｜父稱腫瘤消失惜女兒已不在 20日告別禮略有改動

2020年因醫療事故成為植物人的8歲女童「小天瑜」周天瑜，在3月10日不敵病魔離世，至昨日剛滿一個月。去年初確診患癌的天瑜爸爸昨晚（4月10日）發文稱，他前天覆診獲醫生指治療結果十分理想，身上本來有腫瘤的位置，現在都已經消失，可惜當他熬到這天的時候，天瑜已經不在