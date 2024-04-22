4.22走塑．懶人包｜外賣即棄膠餐具即日受限制　兩情況可獲豁免

撰文：鄧宇詩
出版：更新：

【管制即棄膠餐具／餐具禁膠／禁膠／走塑／塑膠】千呼萬喚的4月22日、第一階段管制即棄膠餐具終於來到實施日，今日起禁止銷售和免費供應受管制即棄塑膠產品，包括禁止在飲飲堂食及向外賣顧客提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管，及所有發泡膠餐具，又禁止酒店免費提供小樽裝洗髮露、沐浴露、護髮素、潤膚露和洗手液、即棄膠樽裝水則可有償提供。日用品方面，禁止銷售和免費供應膠柄棉花棒、雨傘袋等日用品。下文將詳盡講解「走塑」新措施，以及在何情況下可獲豁免。

新例實施首六個月為適應期，政府承諾不會對違規業務地點執法，環保署人員會了解他們面對的問題和困難，並提供協助。

▼4月22日首階段管制即棄塑膠產品▼

+1

第一階段管制即棄膠餐具新例今日（22日）起實施，措施禁止指定場所銷售和免費供應PET、PP、PS等傳統塑膠、氧化式可分解塑膠、生物降解塑膠以及塑膠淋膜，最受影響的為即棄膠餐具。

+3

受管制塑膠餐具產品

由即日起，所有食肆禁止在堂食及外賣提供發泡膠餐具、膠飲管、膠攪拌棒、膠叉、膠刀、膠匙、膠碟，而膠杯、膠杯蓋、膠碗、膠盒等食物容器及其蓋則可以繼續向外賣顧客提供，但不可在堂食使用。

酒店可有償提供受管制用品　收費水平不設限

措施亦管制酒店只可在有償的情況下提供牙刷、牙膏、浴帽、剃刀、指甲銼、梳、小樽裝洗髮露、沐浴露、護髮素、潤膚露和洗手液，以及即棄膠樽裝水，但法例沒有就收費水平設定任何限制。

受管制日用品類型即棄塑膠產品

有部分日用品類型即棄塑膠產品亦被禁止免費提供以及銷售，包括，膠柄棉花棒、雨傘袋、食物膠籤、膠牙籤，而非醫療用透明手套則可以繼續銷售但禁止免費提供。

氣球棒、充氣打氣棒、熒光棒、派對帽等娛樂用品亦被禁止免費提供以及銷售，宣傳用塑膠包裝紙巾則可以繼續銷售但禁止免費提供。

措施實施首六個月為適應期，政府不會對違規業務地點執法，環保署人員會了解他們面對的問題和困難，並提供協助。

以下情況將獲得豁免

．預先包裝的食品或飲品：例如連接在紙包飲品上的即棄膠飲管、杯麵、雪糕杯內附上的即棄膠匙等
．醫療原因：例如零售及餐飲處所，向有醫療需要的顧客；向病人或殘障人士，提供即棄膠飲管，以及進食藥物
．其他原因：例如用於法證科學化驗、科學研究或實驗

4.22世界地球日　管制即棄塑膠新法例今日實施　三業界新措施4.22走塑．實測｜手搖茶飲店轉竹飲管　「篤」四次才刺穿杯頂膠膜4.22走塑｜葵廣小食店轉紙兜　店員提供兩個疊住用隔熱：咪又係嘥4.22走塑｜有人趕尾車掃飲管　膠袋店難敵走塑洪流　店主考慮退休4.22走塑｜新例實施倒數一天　謝展寰：六個月適應期內不會執法4.22走塑｜黃家和料半年適應期內　小型食肆續用膠餐具：拖得就拖4.22走塑｜各大食肆安排一文看　環保餐具收$1　部份餐廳趕清存貨4.22走塑｜食肆預告將收餐具費　批發商稱環保餐具成本與膠製相若4.22禁膠｜可口可樂500毫升飲品用100%再造膠樽：提高回收意識4.22走塑倒數｜環保署稱已走訪全港兩萬食肆　強調法例非針對市民4.22禁膠倒數｜禁發泡膠盒　兩餸飯店改環保物料並歡迎自攜餐盒4.22禁膠倒數｜酒店禁派樽裝水　收費水平不設限　一毫子都得？4.22禁膠倒數｜雪糕杯附膠匙獲豁免可繼續派　環團批「養慣懶人」4.22禁膠｜領展與逾40商戶茶聚交流　提供一次性優惠助買環保餐具4.22走塑｜木餐具運輸成本較膠製高　生產商稱徵收餐具費屬合理4.22管制即棄塑膠｜店舖轉售竹製紙製棉花棒　職員：啲人幾盒咁買
走塑生活
環保