4.22走塑．懶人包｜外賣即棄膠餐具即日受限制　兩情況可獲豁免

【管制即棄膠餐具／餐具禁膠／禁膠／走塑／塑膠】千呼萬喚的4月22日、第一階段管制即棄膠餐具終於來到實施日，今日起禁止銷售和免費供應受管制即棄塑膠產品，包括禁止在飲飲堂食及向外賣顧客提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管，及所有發泡膠餐具，又禁止酒店免費提供小樽裝洗髮露、沐浴露、護髮素、潤膚露和洗手液、即棄膠樽裝水則可有償提供。日用品方面，禁止銷售和免費供應膠柄棉花棒、雨傘袋等日用品。下文將詳盡講解「走塑」新措施，以及在何情況下可獲豁免。



新例實施首六個月為適應期，政府承諾不會對違規業務地點執法，環保署人員會了解他們面對的問題和困難，並提供協助。



▼4月22日首階段管制即棄塑膠產品▼



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第一階段管制即棄膠餐具新例今日（22日）起實施，措施禁止指定場所銷售和免費供應PET、PP、PS等傳統塑膠、氧化式可分解塑膠、生物降解塑膠以及塑膠淋膜，最受影響的為即棄膠餐具。

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受管制塑膠餐具產品

由即日起，所有食肆禁止在堂食及外賣提供發泡膠餐具、膠飲管、膠攪拌棒、膠叉、膠刀、膠匙、膠碟，而膠杯、膠杯蓋、膠碗、膠盒等食物容器及其蓋則可以繼續向外賣顧客提供，但不可在堂食使用。

酒店可有償提供受管制用品 收費水平不設限

措施亦管制酒店只可在有償的情況下提供牙刷、牙膏、浴帽、剃刀、指甲銼、梳、小樽裝洗髮露、沐浴露、護髮素、潤膚露和洗手液，以及即棄膠樽裝水，但法例沒有就收費水平設定任何限制。

受管制日用品類型即棄塑膠產品

有部分日用品類型即棄塑膠產品亦被禁止免費提供以及銷售，包括，膠柄棉花棒、雨傘袋、食物膠籤、膠牙籤，而非醫療用透明手套則可以繼續銷售但禁止免費提供。

氣球棒、充氣打氣棒、熒光棒、派對帽等娛樂用品亦被禁止免費提供以及銷售，宣傳用塑膠包裝紙巾則可以繼續銷售但禁止免費提供。

措施實施首六個月為適應期，政府不會對違規業務地點執法，環保署人員會了解他們面對的問題和困難，並提供協助。

以下情況將獲得豁免

．預先包裝的食品或飲品：例如連接在紙包飲品上的即棄膠飲管、杯麵、雪糕杯內附上的即棄膠匙等

．醫療原因：例如零售及餐飲處所，向有醫療需要的顧客；向病人或殘障人士，提供即棄膠飲管，以及進食藥物

．其他原因：例如用於法證科學化驗、科學研究或實驗

