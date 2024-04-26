長者學習中心嘉許禮　明愛沙田中心認知障礙症繪本獲得總冠軍

由港燈和社聯推出的香港第三齡學苑(U3A)計劃周四（25日）舉辦「耆思妙想 · 成就夢想」嘉許禮，7個獲選團隊來自5間自務學習中心，獲得總冠軍的是來自明愛沙田長者中心的「腦伴讀伴老——認知障礙症繪本製作計劃」，團隊希望以淺白易明的故事加深公眾對認知障礙症的認識，他們更希望日後可發展成專業的創作團隊，繼續為社區創作不同主題的繪本 。



亞軍和季軍則分別由明愛沙田長者中心的「男聲合唱團」和香港亞洲歸主協會維港灣長者會所的「耆義小丑綜藝探訪隊」奪得。7個獲選團隊在嘉許禮上渾身解數，將計劃成果與各評審及現場觀眾分享。評審團盛讚各團隊表現出色，尤其欣賞他們為夢想努力拼搏並惠及社群的精神。

會上同時嘉許表現傑出的U3A學長和管理團隊。來自救世軍油麻地長者社區服務中心的黃鳳儀、明愛沙田長者中心的黎秀英及香港亞洲歸主協會維港灣長者會所的曾金漢，都獲選「傑出學長」。他們在過去學年積極為所屬的自務學習中心擔任導師，當中黃鳳儀更開辦超過130個興趣課程，教授逾340位學員。

明愛轄下的元朗長者社區中心和沙田長者中心、以及東華三院王澤森長者地區中心則獲頒發「最佳管理團隊獎」，表揚他們在自務學習、組織管理及課程質素方面的優秀表現。

港燈董事總經理鄭祖瀛在嘉許禮致辭時表示，資助退休人士實現心目中的夢想計劃，一方面提升他們的自我價值，延續對社會的貢獻，亦為U3A注入新血，吸納新一代退休人士，讓U3A可以走得更遠、更貼近時代脈膊。

社聯行政總裁蔡海偉在致勉辭時指出，學苑成立至今快將20年，全賴項目與時並進，在主題和訓練內容上歷久常，協助香港體現智慧養老,應對人口高齡化。擔任頒獎嘉賓的勞工及福利局副局長何啟明認同學苑為本地退休人士提供獨特的平台，讓他們得以繼續服務社會。