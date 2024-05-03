黎智英案｜陳梓華指錄口供時曾說謊圖撇清關係　強調庭上道出事實

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（3日）踏入第69天，陳梓華續接受辯方盤問。辯方早前質疑，陳在庭上部分供詞，不曾在過往多份口供出現，如黎曾表示他並非不支持勇武、陳曾向黎表達對《國安法》的憂慮等。陳確認，他未有在過往的口供談及這些供詞。辯方質疑陳在庭上作假口供，並引述他曾在錄口供時稱「好討厭某啲人用謊言為自己謀取利益」，現卻為了減刑說謊。陳否認作假口供，解釋「正正就係因為我討厭，所以我想將個事實講出嚟。」他其後表示初次被捕後，曾向警員謊稱自己經常取笑「攬炒」支持者等等，皆因當時仍有「僥倖心態」，以為能夠撇清與黎智英、李宇軒等人的關係。



辯方大律師Marc Corlett早前指，陳庭上部分供詞，不曾在過往多份書面口供及錄影會面出現，並列出14項例子，當中包括黎曾對陳說「唔係唔支持勇武，只係需要迎合西方去獲得國際嘅支持。」陳今回應指，過往供詞的確未有提及這句說話，但他曾於2021年4月錄取的口供中，講述黎曾說過不論是宣揚「港獨」抑或主張保持一國兩制，「總之係百花齊放」，但在國際層面上就要統一口徑。

陳梓華同意庭上部份說法 沒有在口供中提及 但否認杜撰

辯方續引述其他例子，包括黎曾在台灣與陳、「攬炒巴」劉祖迪等人見面時，稱他知道李宇軒曾於2019年12月訪美，劉介紹其團隊曾在海外舉行集會，並同意配合「支爆」的大方向，但需與「RIP（即李宇軒）」商討；台灣之行後，陳曾與黎通電話，稱劉不想參與「議會線」，但會在「國際線」上「全力開火」，而李在開拓「日本線」難接觸「枱底人」；以及陳稱「SWHK 美國線」與當地港人組織有糾紛，想黎出面調停。陳同意，這些證供沒在過往供詞出現。

辯方質疑陳梓華作供的部份內容，在口供中沒有提及，包括指黎智英（圖）強調要迎合西方，獲得國際支持。(資料圖片)

至於陳於2020年6月曾在壹傳媒大樓與黎會面時，曾表達對《國安法》有憂慮，認為應該要「褪」及停止倡議制裁；陳曾向黎提及「SWHK（重光團隊）」、「IPAC（對華政策跨國議會聯盟）」及李宇軒；《國安法》實施後，陳曾向Mark Simon表示李「好頑固」不想離開香港，並談及「IPAC」和「日本線」。陳亦同意，他沒在過往錄口供時提及。

辯方指出，上述多個要點，陳都未有在過往的口供提及，反而是在庭上首次講述，質疑他是杜撰證供；陳否認，指他在庭上所述均屬真實。辯方指，陳曾承認其記憶不會隨著時間變好，他亦不記得警方曾到獄中探訪他逾65次的會面內容；陳反駁，他當時是指其記憶不一定會隨時間變好。

指錄口供時曾心存僥倖 因此部份口供不實 望撇清關係

辯方續引述，陳曾在一次錄影會面中稱「純粹係我好討厭某啲人用謊言為自己謀取利益」，但偏偏陳現在卻是為了減刑，而在證人台上作假口供；陳否認，解釋「正正就係因為我討厭，所以我想將個事實講出嚟。」

陳梓華否認作假口供，強調是道出事實。(資料圖片)

辯方完成盤問後，控方覆問時指出，陳於2020年10月初次被捕後，曾替警方錄口供，但他在庭上承認部分供詞並不真實，例如他稱經常取笑甚至揶揄「攬炒」支持者、Mark Simon從沒要求或指示他做任何事。問及當時向警方撒謊的原因，陳解釋「當時我仲有一個僥倖嘅心態，我以為可以撇清到（與黎智英、Mark Simon、李宇軒及劉祖迪）關係。」他又指，當時以為錄完口供及離開警署後，Mark Simon可以安排他離港。

陳梓華指Mark Simon曾形容李宇軒「唔係好識做人」。（路透社資料圖片）

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022