長洲｜包山嘉年華　13歲仔試攀5年終登頂：鍾意包山這香港文化

今日（5日）在長洲舉辦的「包山嘉年華2024攀爬嘉年華」未受天氣影響，如期進行。有從港島前來的13歲鍾同學今年第五次試爬包山，終成功「憑個人之力」登頂，他對包山情有獨鍾，「平時都鍾意食平安包，見到爬包山好似好刺激，想試下係咪真係咁難」，就係一試愛上；他盼包山以及其他香港文化都可繼續保存。



▼包山嘉年華2024▼



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今日在長洲有一年一度的「包山嘉年華2024攀爬嘉年華」，中午12時至晚上6時在北帝廟遊樂場足球場設有不同攤位遊戲及表演，更有試攀包山活動，等候第一節試攀環節的人數有約20人。

一家三口試攀5年 兒子終可自己攻頂

鍾先生及妻兒今早從港島區來長洲，為的就是再挑戰攀爬高達40多呎的包山，他們已試攀了5年，「疫情期間冇得爬，上年落大雨取消咗，昨日落大雨好驚今日冇得玩，好彩今日天公造美」。鍾先生的13歲兒子表示，今年第一次憑自己之力攻頂，「之前登頂好慢，要爸爸喺隔離陪住」，今次好快就爬上到頂，他分享箇中技巧，如要「捉實啲竹、搵啱落腳點」等。

嘉年華中的試攀包山環節吸引不少人士參與，據現場觀察，包山在中午12時至下午3時一直有人試攀。（蘇煒然攝）

父親培養兒子承傳文化

他續分享自己「幾鍾意香港文化」，爬包山便是其中之一，「平時都鍾意食平安包，見到爬包山好似好刺激，想試下係咪真係咁難」，這一試便是5年，他希望以後都可繼續保存爬包山或其他香港文化。

鍾先生則表示，一直有意培養兒子對傳統文化的認識，讓其可將這些文化傳承下去；而他認為太平清醮攀包山是一特別文化，「一年一度當去旅行又好，入嚟長洲真係山長水遠，又搭船又要等，會對呢個文化印象更深刻」，鍾太太亦指，除了包山，他們一家都有參與其他傳統活動，如爬龍舟等，但因「龍舟要多人團隊先試到，所以冇得成日體驗。」

交流學生亦一嘗爬包山

另有從英國來港交流的大學生Catharine、Tina和Vishal在初次試攀包山後分享，爬包山比看上去難得多且很陡削，Tina更因畏高而只攀了三分一高度便不能再上，至於Vishal則成功登頂，但他指過程中頗為艱難，因其腳掌較大，但包山棚架上竹與竹之間的縫隙太窄，讓其難以有落腳點攀爬。

他們都表示，很開心有嘗試到攀包山的滋味，接下來會繼續在長洲試食平安包和欣賞歷史古蹟等。

▼包山嘉年華2024▼

