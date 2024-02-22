趙家賢被咬甩耳朶　被告陳真指判囚14.5年過重　上訴稱10年已夠

前東區區議員趙家賢，於2019年11月在太古欲平息市民紛爭時，被男子陳真咬甩左耳，陳並刀襲1男2女，男事主被劏肚後曾一度命危。陳真前年經審訊後被裁定傷人及襲擊等4罪成，判囚14年半。陳認為刑期過重，上訴庭今（22日）處理陳的上訴。代表陳的律師指，陳所面對的傷人罪，過往只在涉及復仇或有預謀，才會判上7年刑期，但本案並不涉這些情節，此外案發地點也非人群聚集地方，認為判10年刑期已足夠。惟上訴庭法官指傷者愈多會加重刑責，且本案亦難與社會氣氛切割，最後決定半年內下裁決。



上訴人陳真（52歲），早前被陪審團裁定3項有意圖傷人和1項普通襲擊罪成，指他於2019年11月3日，在太古城中心外非法及惡意傷害溫浩倫、梁碧琪和趙家賢；以及襲擊梁瑩瑩。溫浩倫和梁碧琪為夫婦，梁瑩瑩則為梁碧琪的堂姐。

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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傷人罪涉預謀或復仇才判7年

代表陳真的資深大律師余承章陳詞指，原審法官就其中兩項有意圖傷人罪，各以7年為量刑起點，該兩罪分別牽涉被咬甩耳朵的趙家賢及被劏肚的溫浩倫。余稱翻查過去「傷人17」的案例，案情涉及有預謀或復仇式先會判處7年，本案情況適當的判刑為5年至5年半。

所有控罪源於一事應大部份同期執行

余續指，原審法官將案中4罪的刑期部份同期，實際上以15年為量刑基準，之後再因陳真被「私了」而減刑6個月，即總刑期為14年半。惟余認為本案所有控罪均源於同一事，法庭至少應考慮將大部份刑期同期執行。

官稱受傷人數愈多刑責相對加重

法官彭寶琴聞言指，案中越多人受傷，被告的刑責亦會相對加重。本案有4名傷者，其中兩人傷勢相當嚴重，故對13至15年的刑期是否明顯過重抱有疑問。法官彭偉昌則指，案發時社會秩序嚴重失序，陳真行為的嚴重性和罪責均會升高，因為現場其他人或被陳刺激而加入，當中「風險大到不得了」。

辯方指當時並非人群聚集地方

余回覆稱理解當時社會氣氛特別，現場亦的確有聚集，陳真與他人有衝突，但質疑是否如此就等同與社會氣氛有關。余又引述黃之鋒等人的案例，指當中涉暴動及是人群聚集引起的，法庭才會採用嚴厲手段，本案非在人群中發生，故認為10年的刑期已經足夠。法官彭偉昌反駁指，本案非普通口角，直言看不到如何能將事件與社會氣氛切割。

控方指4名事主均有嚴重損害

控方則指，趙家賢遭陳真咬甩耳朵，事後接受了2次手術及縫了86針，但都未能駁回耳朵，造成永久性傷害。案中4名事主事後均有嚴重心理、生理損害，而此情況必須反映在整體量刑方面，故14年半的刑期非嚴重過重，認為上訴庭不應干預判決，給予額外扣減。

案件編號：CACC60/2022