黎智英案｜Mark Simon曾獲發獎金20萬美金　周達權稱或因其表現好

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（8日）踏入第72天，前壹傳媒財務總監周達權續作供。他稱於2019年下旬兼任集團營運總監後，每周都會出席集團內部的「飯盒會」，及《蘋果日報》編採部的會議，黎的許多話題都會觸及當時的反政府運動，會提爭取外國支持，或甚有提過制裁。周又確認黎有向助手Mark Simon私人發放20萬美金(約156萬港元)年終獎金，周理解因其工作表現良好，但不肯定黎因Mark Simon處理其私人事務或集團業務而獲發獎金。



此外，辯方透露有意再傳前壹傳媒行政總裁張劍虹作供，以讓張確認《蘋果》工作平台的對話紀錄。



周達權指黎智英在出席飯盒會時，會與同事討論反政府運動。(資料圖片)

飯盒會討論反政府示威

周達權下午作供時講述壹傳媒內部「飯盒會」，他指黎每周會出席不同部門的會議，開會前員工會先提出問題，黎會討論及分享看法，例如會講及反政府示威等。而《蘋果》編採部「飯盒會」，黎好多時話會連帶到當時的反政府運動、反黑暴等，周指黎會有其指示，有甚麼可跟進，例如需要更多人注意，或如何可令外國關注。他指黎曾指示要推《蘋果》英文版；「一人一信」呼籲讀者去信美國總統，又提議出反修例運動特刊《自由之夏》，希望爭取外界關注香港的反政府運動，或警暴問題等，希望得到外國支持，或再厲害的就是制裁。

自由之夏主要紀錄警暴

控方問及《蘋果》網上版如何吸引更多人關注？周指當時網上版內容主要為影片，會報道反政府示威，希望令更多人同情示威者；至於《蘋果》英文版，則是希望爭取外國，尤其是美國政要的支持，因為當時黎生覺得有外面支持好重要，令到個反修例運動可以成功。有關《自由之夏》，周稱刊物主要紀錄「警暴」，希望能夠吸引讀者，亦都想希望增加強力量。他又指Mark Simon曾要求印刷二千多份《自由之夏》，相信是用於海外派發。

周達權指Mark Simon曾獲發年終獎金20萬美金，他相信因黎滿意其表現。（路透社資料圖片）

Mark Simon 的獎金非由壹傳媒支付

控方引述周曾於2019年底向黎發訊息，列出Mark Simon由2015至2018年的年終獎金，以供黎參考，金額介乎每年20萬至30萬美元；黎回覆：「跟去年US$200,000。」周指年終獎金是黎私人予Mark Simon，並非由壹傳媒支付，但黎沒提及給予年終獎金，是因Mark Simon處理壹傳媒業務，抑或因同黎生做了「私人嘢」，不過周理解Mark過去一年工作做得好，所以會獲發獎金。

曾找印刷廠準備一人一信信紙

控方另引述黎曾向周發訊息，講及「一人一信」計劃，指要請市民寫信給美國總統、副總統等，信紙會有《蘋果》標誌，有助他們之後推廣美國人訂閱《蘋果》；周稱：「會立刻跟進。」周稱他當時收到訊息後，找了印刷廠準備信紙。被問到為何「一人一信」可推廣美國人訂閱？周解釋倘若「一人一信」寄信予時任美國總統特朗普，周說：「咁個聲音都會好大囉，咁亦都會有好多注意力囉。」

辯方要求再傳召張劍虹

控方完成主問，周明日將接受辯方盤問。辯方資深大律師彭耀鴻透露，由於控方沒有提供《蘋果》工作平台「Slack」上的紀錄，辯方需要自行擷取及向法庭呈遞紀錄，故擬申請重召首名證人張劍虹再出庭，以讓他確認該些「Slack」紀錄。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022