劏房｜組織辦民間諮詢會　倡改裝空置商廈等安置居民　其後才取締

有關注劏房組織舉行取締劏房民間諮詢會，有劏房戶指居住環境惡劣，特別擔心廁所衞生、及舊樓防火設備不足等問題。有劏房戶也期望政府先訂立安置方案，其後才取締，避免由「解決劏房」變成「解決劏房戶」。



社福界立法會議員狄志遠也有出席民間諮詢會，他指現時香港公民社會「靜咗好多」，希望社福界同工繼續表達民間意見，又稱街坊最有發言權，將會寫信予立法會福利事務委員會，提出召開公聽會；並表示可以邀請劏房戶到立法會會議廳，與相關官員面對面對話，鼓勵劏房戶屆時提出最重要、最緊急的需求。



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劏房居民：單位石屎剝落、沒有窗戶、單位廚廁合一

政府在施政報告2023提出成立工作小組，解決劏房問題，訂出最低居住標準，研究方法禁止不達標劏房增加及取締。

劏房支援連線今日（19日）舉辦取締劏房民間民間諮詢會，近百位來自香港不同劏房集中地區的劏房居民、民間團體代表，包括油尖旺、太子、荃灣、葵涌、觀塘等，到場參與、表達意見，劏房居民提到其居住的劏房環境惡劣，有單位石屎剝落、有單位沒有窗戶、也有單位廚廁合一，衞生情況令人擔心。現場也有劏房戶提到，

近來有舊樓發生大火，令他關注到所住大廈的消防設備及樓宇結構會否有潛在危險。

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憂「解決劏房」變成「解決劏房戶」 促先訂安置方案

有劏房戶也表示，擔心取締劏房如執行上不靠政府主動巡查、單靠街坊舉報，或會令相關法例如劏房租管一樣淪為「無牙老虎」。有劏房戶則建議，政府應要先訂立安置方案，其後才開始取締，以免由「解決劏房」變成「解決劏房戶」，令住戶流離失所。

針對簡約公屋及過渡性房屋的支援，有劏房戶希望政府提出明確的銜接方案，又建議政府考慮改裝部份市區空置大廈或商廈單位，用以安置劏房戶。

狄志遠：街坊最有發言權，爭取安全居住環境並無不妥

社福界立法會議員狄志遠亦有出席民間諮詢會，他指工作組應包含民間持份者，不應只由政府閉門制訂政策。他又提到，現時香港公民社會「靜咗好多」，希望社福界同工繼續表達民間意見，又稱街坊最有發言權，爭取安全居住環境並無不妥，應理直氣壯向政府表達需求及意見。

他建議政府在區議會成立工作小組，到區內劏房視察。他表示，應該要有更多議員聽到街坊聲音，將會寫信予立法會福利事務委員會，提出召開公聽會；續指可邀請劏房戶到立法會會議廳，與相關官員面對面對話，鼓勵劏房戶屆時提出最重要、最緊急的需求。