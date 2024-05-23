抗癌鬥士楊嘉驃親友陪伴下復活節前離世　生前曾捐$80萬助抗癌童

抗癌鬥士、28歲末期癌症患者，港大畢業生楊嘉驃（Gabriel）的家人在社交平台公布，Gabriel於三月下旬復活節前在家人陪伴下離世，家人已為他舉行簡單告別禮。貼文以Gabriel創作的歌曲歌詞作結：「就算我化作灰塵，漂向天上嘅雲，唔會忘記我嘅根，永遠守護我最親。」去年，仍病榻在床的Gabriel曾向香港兒童癌病基金捐出80萬元，幫助患癌病童，引起社會關注。



楊嘉驃（Gabriel）分享去年在病床上接近沒有頭髮的照片。（楊嘉驃IG圖片）

28歲男子楊嘉驃（Gabriel）曾身患末期癌症，其親友今日（23日）在他的社交平台表示，Gabriel於三月下旬復活節前在家人陪伴下安息主懷，親友已為他舉行了簡單的告別禮，並感謝大家對Gabriel的關愛和鼓勵。

該帖文最後以Gabriel 在 《Fate》內的歌詞作結 ：

就算我化作灰塵 漂向天上嘅雲

唔會忘記我嘅根 永遠守護我最親