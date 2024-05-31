有假冒社署人員致電食肆訂食品飲品 社署稱已報案呼籲市民慎防
撰文：江麗盈
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電話騙案連連，近日多間食肆收到自稱社署人員的來電，向其訂購食品／飲品，並要求食肆代為向其他商戶購買貨品和墊支相關款項。社署今日（31日）表示，該署人員絕不會要求市民代其支付任何款項，呼籲市民慎防偽冒社署人員的電話騙案，並稱已就事件向警方報案。
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社署指，接到多間食肆查詢，稱收到自稱社署人員的來電，向其訂購食品／飲品，並要求食肆代為向其他商戶購買貨品和墊支相關款項，稍後才會向其付款。
社署強調，署方人員絕不會要求市民代其支付任何款項。市民接獲可疑來電時，必須保持警惕，切勿輕信來電者。
社署已就事件向警方報案，並呼籲市民慎防偽冒社署人員的電話騙案，如懷疑遇到電話騙案，應立即向警方舉報。
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