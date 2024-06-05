健康博覽本月中舉行　標榜打造成保健界工展會　介紹科技嶄新產品

第17屆「健康博覽」將於本月14日至16日舉行，主辦機構稱把今屆展覽打造成保健界的工展會，逾150個參展商以低至2折起價發售產品；並透過和學術科研機構合作，新增「智．健康」專區介紹科技嶄新產品，歡迎試用和試食，現場更提供免費的聽力、視力、血管年齡、體適能等健康檢查，以及一對一免費註冊營養師諮詢服務。



博覽將舉行超過80場講座及工作坊，行政會議成員林正財醫生將與粵港澳醫療機構等，探討「跨境養老」等議題。



第17屆「健康博覽」主辦機構今日公布將於本月14日至16日在會展舉行。（主辦機構提供圖片）

第17屆健康博覽

日期: 6月14至16日 (星期五、六、日)

時間: 上午11時至晚上8時

地點: 香港會議展覽中心(Hall 3DE)

入場費用：免費



大會指出，本港有約九萬人、即四成長者需由65歲以上親友照顧，「以老護老」的情況很常見。前香港天文台助理台長梁榮武於新聞發布會上分享他以72歲之齡，照顧97歲母親的「以老護老」的親身體驗。他說，照顧長者的聽力、視力、活動能力和保暖很重要。為了自己和母親的健康，他會吸收最新資訊，留意「衣食住行」的保健產品，以增強長者的自理能力和自信心。

港天文台助理台長梁榮武分享他照顧97歲母親的「以老護老」的親身體驗。（主辦機構提供圖片）

主辦機構凌速博覽行政總裁梁中本表示，為慶祝父親節，大會送出總值300萬元保健禮品、包括4,000件健康產品以1元起發售；三天展期將送出合共1,500份的保健產品健康大禮；女士到訪亦有機會取得免費超聲波乳房檢查；大會更為來港旅客派發總值60萬元、合共800份健康福袋。

主辦機構凌速博覽行政總裁梁中本表示，為慶祝父親節，大會送出總值300萬元保健禮品。（主辦機構提供圖片）

香港科技大學蘇孝宇教授及其學生張健鋼先生採用研究近20年的智能降噪專利技術助聽耳機「Kite 2」，能降低背景噪音、同時把人聲優化30倍，加上其28納米晶片能10倍提升音頻處理能力，耳機可即時根據實際情況，將環境和人聲調和，讓使用者可聽得清楚，聽得舒服。

部份 「智．健康」焦點產品：

．由創新及科技基金資助的「物流及供應鏈多元技術研發中心」（LSCM）會展示研發的全港第一隻電子導盲犬Robo - 9，可為長者量度血壓、血含氧量、心跳的長者服務機械人；還有AI真人發聲書，適合都市人把握時間閱讀。

．睿程製作社「無障礙衣物」為手術後病人、長者及殘疾人士等特製衣物。

．好好生活精選全球AI樂齡科技產品，例如輔助柏金遜病人進食及行走的「防抖匙」及「步行輔助系統」。

．針對香港約四萬多名有咀嚼及吞嚥困難等問題的人士，日本商社三井物產(香港)有限公司引入來自日本及澳洲的照護食品，包括：以日本技術「凍結含浸法及分解酶」，製造出整條魚連魚皮達到「牙齦咀嚼級」的軟餐；不溶化「冰耆淋」以及各種高營養及功能性食品和飲料，適合體弱需要高營養的長者。