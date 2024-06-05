長壽｜腰圍大死亡風險高？握力反映心臟健康？醫生教從頭到腳觀察

想知道自己能不能長壽？那就不能忽視身體的一些小徵兆。台灣胸腔暨重症醫師黃軒表示，從頭髮、脖子、牙齒、指甲、握力、腰圍到小腿等，全身都能看出健康狀況，甚至預測疾病。



保持頭髮柔順光澤是健康長壽表徵

黃軒表示，頭髮的健康程度和身體健康長壽有密切關係。維持頭髮的潤澤，真的很重要，這也是身體健康長壽的表徵。健康頭髮的特點包括：光澤感、彈性好、頭皮狀態良好、柔軟順滑，以及正常的生長周期。相反地，不利健康的頭髮特點則有：易斷裂、頭皮問題、生長緩慢，以及掉髮量增加。

相關文章：脫髮｜中醫拆解髮線後移4大原因 血熱要避食羊肉、辛辣煎炸食物👇👇👇

+ 5

脖圍過大恐心血管疾病

脖圍可以作為評估個體健康狀況的一個指標。研究發現，脖圍的增加與心血管疾病風險的增加有關。當男性脖圍超過39厘米，女性脖圍超過35厘米時，應該更加注意，因為這可能預示著較高的心血管疾病風險。此外，即使沒有睡眠呼吸中止症候群，脖圍變大也可能導致充血性心臟衰竭和冠心病死亡率的增加。

牙齒脫落恐增加心腦血管疾病風險

黃軒醫師指出，牙齒脫落已經不僅僅是口腔問題，它可能是更嚴重健康問題的警訊。研究人員發現，牙齒脫落嚴重的人群中，其心腦血管疾病的風險相對較高。這是因為牙周病是一種常見的導致牙齒脫落的慢性感染，而這個反覆慢性感染會在體內加速動脈血管粥樣硬化的進展，進而增加了腦中風和心肌梗塞的風險。

相關文章：長壽秘訣｜老年人微胖更長壽？2招維持微胖細腰享健康退休生活👇👇👇

+ 3

體重忽胖忽瘦有害健康

黃軒表示，維持穩定的體重對於健康是非常重要的，體重的忽胖忽瘦，這些體重波動危害包括了內分泌紊亂和心血管異常。根據最新的研究，適度的體重控制可以降低慢性疾病的風險，如心臟病、糖尿病、高血壓等。一項研究指出，肥胖是許多慢性疾病的危險因子，而透過適當的運動、飲食控制及生活作息的調整，將體重控制在正常範圍內，是促進健康最有效的方式。專家建議，成年人的理想體重指數（BMI）應該維持在18.5至24.9之間，這個範圍被認為是健康的體重範圍，可以減少多種疾病的風險，並且與較長的壽命相關。

腰圍過大死亡風險高

台灣黃軒醫師引述一個對18項研究的綜合分析，共納入超過68萬名參與者，並進行了長達24年的隨訪，結果發現：腰圍的超標（男性超過95厘米，女性超過80厘米）與全因死亡風險增加相關。研究人員強調，在肥胖評估時不能僅依賴體重和身高，還需要考慮腰圍。因為BMI作為肥胖評估指數存在限制，它不能充分評估腹部肥胖的情況。而研究發現，腰圍與心血管死亡和全因死亡率密切相關，即使在調整BMI後，這種關聯仍然顯著。因此，維持良好的腰圍，男性小於95厘米，女性小於80厘米，才能降低死亡風險。這意味著，即使體重在正常範圍內，腰圍過大也可能是健康風險的一個警示信號。

從4種指甲顏色看身體健康（按圖了解👇👇👇）

+ 20

相關文章：指甲｜指甲顏色反映身體狀況？變黑變紫4種顏色需注意潛在疾病

指甲顏色暗示健康狀況

黃軒表示，指甲的顏色和狀態可以反映出我們的健康狀況。一般來說，紅潤的指甲通常表示血液循環良好，而且沒有明顯的健康問題。但是，如果指甲出現異常的顏色變化，如變得非常淡或非常暗，則可能是健康問題的警示。這包括一些指甲顏色變化，是非常不利健康的：白色可能與營養不良、血液循環不佳或肝硬化有關；紫色可能與血氧含量低有關，可能是心肺相關疾病的跡象；黑色如果指甲下有痣，可能是黑色素細胞瘤的跡象，需要進一步檢查。

手掌握力弱易罹患心血管疾病

台灣黃軒醫師指出，手掌握力確實可以在一定程度上反映一個人的健康狀況。研究人員發現，手掌握力與心血管健康之間存在顯著關聯。手掌握力較強的人，往往心臟狀況更佳，罹患心血管疾病風險相對較低。加拿大研究發現，握力每減5公斤，心臟病發作和中風的風險則分別上升7%和9%，而死亡的風險更增加16%。所以，如發覺自己手握力未達標，就必須注重身體鍛鍊，以避免增加患病風險。

小腿肌肉流失老年人更易跌倒

隨著年齡的增長，肌肉含量的減少和肌肉力量的減弱，可能會導致老年人更容易跌倒和骨骼疾病的發生，進而影響他們的活動能力。黃軒醫師表示，小腿肌肉的情況確實可以作為評估肌肉量的一個指標，尤其是在老年人。如果男性小腿圍小於34厘米，女性小腿圍小於33厘米，這些都是壽命不能延長的危險因子，建議進一步評估並做預防措施。

相關文章：關節炎｜40歲膝關節提早退化只有2原因 8問題自我評估扁平足高危👇👇👇

+ 3

他表示，要達到健康長壽的目標，不僅僅是數字上的增加，更是品質上的提升。我們需要關注身體發出的每一個細微信號，並採取積極的生活方式改變。均衡飲食、規律運動、充足睡眠、積極社交和定期體檢是通往長壽之路的基石。

延伸閲讀：

陳淑麗爆瘦找到病因！醫：瘦2-3公斤就要小心 甲亢要終身服藥嗎？

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」