政府即日起移除后海灣無標記蠔排　將檢視航行安全再決定養殖範圍

漁農自然護理署在今日（13日）公布，專責處理后海灣蠔排管理的政府跨部門工作小組早前已向后海灣内獲准暫時保留蠔排的本地蠔養殖人士，發出獨特編號的標記，養殖人士須將標記繫在其蠔排以便工作小組查察；至於未獲准暫時保留（即沒有標記）的蠔排，工作小組已根據《船舶及港口管制條例》（第313章），在今日開始將其及所有相連物品移除。



工作小組表示，下一步將先檢視后海灣航行安全、水質及環境等因素，以及各獲准暫時保留蠔排的情況，後決定管理計劃下容許在后海灣進行蠔類養殖作業的範圍、蠔排的實際數目及作業位置。



由漁農自然護理署、地政總署、香港警務處、海事處、環境保護署和民政事務總署組成的政府跨部門工作小組根據《船舶及港口管制條例》（第313章），在今日開始採取管理計劃的第一步行動，移除沒有標記的蠔排及其相連的所有物品。

工作小組發言人指，小組會繼續採取適當行動，如上述移除行動，與被移除蠔排相關的人士或須負上法律責任。而小組下一步將檢視后海灣航行安全、水質及環境等因素，以及各獲准暫時保留蠔排的情況，再決定管理計劃下容許在后海灣進行蠔類養殖作業的範圍、蠔排的實際數目及作業位置。