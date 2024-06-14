大灣區應急救援協議今簽署　應對極端天氣　陳國基：三地目標一致

香港政府、澳門政府及廣東省人民政府今日（14日）在香港簽署《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》，協議旨在粵港澳區域建構一個由政府主導、專業應急救援隊伍為主體、以行動為核心的應急救援合作體系，加強三地應急救援能力，以應對事故災難及自然災害等突發事件。



政務司司長陳國基在致辭時表示，全球氣候變化正加劇，極端天氣愈趨頻繁，大灣區更是「典型的氣候脆弱區」，容易受到颱風、暴雨等影響，他強調粵港澳三地目標一致——堅守「人民至上、生命至上」，協議可完善大灣區跨境應急救援機制，加强防災、減災、救災的能力。



香港政府、澳門政府及廣東省人民政府今日（14日）在香港簽署應急救援協議，加強三地應急救援能力。（鄧炳強Facebook圖片）

協議包括資源共享機制及應急動員協調機制等

粵港澳三地政府現共同制定覆蓋大灣區城市的全新《粵港澳大灣區應急救援行動方案》，當中包括技術和知識交流機制、資源共享機制以及應急動員協調機制，以提升三地應急管理工作的整體水平，讓應急救援資源能有效利用和合理共享，切實提升跨境救援效能。

陳國基表示，今日5月在江門舉行的首次大灣區應急救援聯合演練「聯城——2024」，體現三地政府對應急救援工作高度重視，以及大灣區緊密融合。（政府新聞處圖片）

陳國基：大灣區是「典型的氣候脆弱區」 易受颱風、暴雨等侵襲

陳國基指出，現時全球氣候變化加劇，極端天氣更為頻繁，中國《粵港澳大灣區氣象發展規劃（2020-2035年）》提出，大灣區是「典型的氣候脆弱區」，易受颱風、暴雨等侵襲。廣東省在今年首四個月的降雨量明顯偏多，其中4月的平均雨量達到497.4毫米，比一般同期多1.8倍；而香港在今年5月初出現特大暴雨，將軍澳更錄得一小時145.5毫米的特大雨量，這些都反映極端天氣的挑戰迫在眉睫，強化大灣區的應急管理合作更形重要。

他表示，三地政府一直有在應急管理上穩步交流合作，如在去年，港府曾到澳門觀摩代號「水晶魚2023」的颱風民防演習、參與在深圳代號為「應急使命2023」的防汛演練。他稱三地政府將共同做好超前部署，完善大灣區的跨境應急救援機制，發揮三地應急管理部門的綜合優勢，加強防災、減災、救災的能力。

鄧炳強：有今日嘅合作成果，全賴三地團隊嘅全力推進

保安局局長鄧炳強代表香港，與粵澳政府代表一同簽訂協議。他指協議為加強三地應急救援能力，應對緊急事故災難同自然災害邁出一大步。「動筆簽署當下，我亦心有觸動，有今日嘅合作成果，全賴三地團隊嘅全力推進，我衷心感謝各團隊嘅努力，為實現大灣區共享應急救援資源、提升跨境救援效能而寫下新一頁。」