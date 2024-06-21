同屬九龍中聯網　伊院插錯喉、廣華停電　事隔數天多個疑團仍待解

伊利沙伯醫院及廣華醫院近日相繼發生事故，先是伊院一名61歲男病人在被插錯喉，兩日後始發現，情況危殆；後是廣華醫院部分手術室電力故障。兩院同屬九龍中聯網，而事故中仍不少疑點，如伊院事故中涉及多少名醫護、廣華醫院責成安裝有關電力系統的承辦商為何，惟事隔近三日院方均未有交代相關疑團。



《香港01》正再向醫管局查詢，伊院回覆查詢指無補充。病人政策連線主席林志釉早前表示，醫院交代的資料不太足夠，暫難以了解是否涉人事疏忽，希望醫院可以公代更多的資料如涉事的醫護的資歷，及在病人左支氣管內發現鼻胃喉的原因等，以釋除公眾疑慮。



伊院周二（18日）發現一宗嚴重醫療事故，一名61歲男病人清晨情況轉差，始發現胃喉插錯肺。初步調查發現，護士6月16日（本周日）晚上曾重置喉管，並開始恢復輸注營養奶。伊院其後在前日（19日）公布事件，以431講述事件經過，惟當中仍有四大謎團未交代。

1/涉及醫護人數及身分？

新聞稿未有提及當時有多少名醫護涉事，僅提到6月16日有兩名護士為病人重置過胃喉。雖有消息指有兩名醫生當中包括一名實習醫生曾就胃喉位置看過X光片，惟實際參與輸注營養奶的醫護人數、相關人員資歷無從得悉。

2/涉事醫護須否暫時調離崗位或作其他安排？

新聞稿並沒有提到有即時採取措施避免再發生類似事件，亦完全未有提及相關醫護同事會否暫時調離崗位以免同類事件發生。《香港01》曾向醫管局查詢涉事醫護有否調離崗位或停職，惟僅獲回覆指要等候根源調查委員會調查，似乎與以往發生醫療事故後涉事醫護會休假或調離崗位造法不同。

插鼻胃喉示意圖。（資料圖片）

3/胃喉插錯肺原因、是否涉人為失誤？

新聞稿僅提到，6月16日有兩名護士為病人重置過胃喉，惟未有提及之後兩日胃喉是否曾移位、護士在餵食輸注營養奶時有無做酸鹼測試等，故為何胃喉插錯肺，是否涉及人為失誤，暫無法確認。

4/ 是否有醫護未跟程序行事？

據了解，醫管局指引中有提到，護士需在重置喉管時需要做酸鹼測試，亦要等待X光片結果才輸注營養奶。不過，在新聞稿中提及有護士在開始恢復輸注營養奶，再為病人安排進行X光檢查，未知是否代表有醫護未跟醫療程序行事。

廣華醫院手術室。（廣華醫院網站）

同樣仍有疑點的為廣華醫院部分手術室電力故障，醫院同樣在周三（19日）晚上公布事件，並指有一宗手術需要改往電力供應不受影響的手術室進行。醫院並後在翌日公布調查初步結果，指在醫院用作第三層備用電力的無間斷電源中，發現有控制組件出現故障。不過，新聞稿中未有提及負責安裝有關電力系統的承辦商的名字，亦未有交代相關承辦商有否擔任其他醫院的電力系統。

兩宗嚴重事故均是在晚上以新聞稿形式公布事件，而伊利沙伯醫院及廣華醫院同屬同一九龍中聯網，其聯網總監為張復熾，同時並亦為伊院院長。至於廣華醫院院長鄧錦成，早前則公布其已成為調查伊院「插錯喉」一事的根源分析委員會主席，但同日「旗下」廣華則發生手術室電力故障事故。

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廣華醫院二月呼吸機事故 張復熾、鄧錦成曾同場交代事件

事實上，兩人並非未就過醫療事故開記者會交代，廣華醫院在二月發生嚴重醫療事故時，兩人則均有出席記招交代事件經過。當時一名51歲要使用呼吸機的肺結核病人，在呼吸機喉管鬆脫後醫護未能及時發現，病人一度出現失去意識及心跳停止。

病人組織：應交代更多資料釋疑慮

《香港01》正再向醫管局查詢，伊院回覆查詢指無補充。病人政策連線主席林志釉早前表示，醫院交代的資料不太足夠，暫難以了解是否涉人事疏忽，希望醫院可以交代更多的資料如涉事的醫護的資歷，及在病人左支氣管內發現鼻胃喉的原因等，以釋除公眾疑慮。