深中通道｜直擊通車　深圳車龍超長入口勁塞車　全程2小時抵中山

【深中通道／北上消費／七一假期】連接深圳及中山的深中通道，內地當局今日（30日）上午舉行通開儀式後，下午3時正式開放予公眾使用。《香港01》直擊深中通道首日開通的情況。不過深圳有大批私家車搶先行新路大塞車，可謂「寸步難移」。



記者架車由深圳出發，由於入口位置大塞車，花約45分鐘才到入口，到入隧道後才暢通，途中也較多為車多，全程到下午約5時才抵達中心。



深中通道中山大橋部分。（周智堅攝）

+ 18

一批來自全中國各地的車主，今日上午已聚集到通道出入口一帶。深圳車友會負責人透露，已有約70至80名車友準備出發，甚至有來自湖南及四川的車友，昨日（29日）已千里迢迢駛至深圳，避免趕不及見證歷史的時刻。

不少本地旅行社推出行經深中通道的旅行團，首發團今早經虎門大橋北上，團友在中山稍作旅遊及午膳，重點行程是回程經深中通道返深圳。有經常到中山遊玩的團友表示，以往陸路經常塞車，今日參加深中通道首發團，「興奮到瞓唔著」。

有跨境巴士公司就順勢舉辦旅行團「搶頭啖湯」，於觀塘APM商場開出首批直通巴出發到中山。有隨團市民表示，平日會到深圳消費，今次正好讓一家八口有機會體驗新地方。也有小倆口對大橋感到新奇，希望透過今次先睹為快。

設計可供日均車流量10萬架次

深中通道連接深圳及中山兩岸，為珠江口第四座跨海大橋，全長24公里，由東、西人工島、深中隧道、深中大橋及中山大橋組成，設計時速100公里，來回共有8條行車線。相比虎門大橋多出兩條行車線，日均車流量可達10萬架次。

換言之，港由今日起來往粵西一帶城市，終可避開經常塞車的虎門大橋。而改行深中通道的車程將會大幅縮短，預計可由兩小時縮短至半小時內。

深中通道開通後，從深圳到中山市將縮短至30分鐘。（冼世昌製圖）

深中通道開通後，從深圳到中山市將縮短至30分鐘。（冼世昌製圖）

+ 2

石岐乳鴿為中山特色名菜之一。（網上圖片）